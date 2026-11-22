Un cetățean ucrainean a murit în Munții Maramureșului, după ce s-ar fi rătăcit într-o zonă acoperită de zăpadă, în apropierea frontierei cu Ucraina. Alți doi bărbați care îl însoțeau au fost găsiți în viață în urma unei operațiuni de căutare la care au participat polițiști de frontieră și salvamontiști.

La căutări au luat parte și salvatori montani Foto: FB Salvamont Baia Mare

Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, autoritățile au fost alertate de o femeie care a anunțat că trei cetățeni ucraineni întâmpină dificultăți într-o zonă montană după ce ar fi trecut ilegal frontiera din Ucraina în România.

Din informațiile primite reieșea că unul dintre aceștia se deplasa cu dificultate, potrivit Agerpres.

În urma apelului, a fost organizată o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte și salvatori montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș.

Echipele de intervenție au reușit să îi localizeze pe doi dintre cetățenii ucraineni în apropierea localității Repedea, aproape de frontiera de stat. La scurt timp a fost găsit și cel de-al treilea bărbat, însă acesta nu mai prezenta semne vitale.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, într-o zonă montană greu accesibilă, acoperită de un strat consistent de zăpadă.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, care desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Amintim că, la începutul acestei luni, trei cetăţeni ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au fost recuperaţi de salvatori din vecinătatea Vârfului Pop Ivanu (1.700 metri altitudine), într-o stare de epuizare fizică avansată, a informat, duminică, Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureș.

În octombrie, doi cetățeni ucraineni au fost salvați de salvamontiști din Munții Maramureșului, în zona Repedea - Vârful Mic, în urma unei intervenții desfășurate pe timp de noapte. Unul dintre bărbați avea probleme medicale, era epuizat fizic și prezenta semne de hipotermie ușoară, a anunțat duminică Dan Benga, directorul Salvamont Maramureș.