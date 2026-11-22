Șoferii vor putea circula, începând din luna decembrie, pe o nouă porțiune din Autostrada A0 Nord. Sectorul de aproximativ 10 kilometri dintre DN1, DN1A și DN7, parte a lotului 1 Joița – Corbeanca, ar urma să fie deschis înainte de finalizarea întregului contract, potrivit anunțului făcut de constructorul Retter Group.

Compania a publicat imagini de pe șantier și a confirmat că lucrările pe sectorul vizat pentru deschiderea anticipată sunt în grafic. Reprezentanții constructorului au precizat că au organizat resursele și activitatea astfel încât porțiunea finalizată să poată fi dată în trafic separat de restul lotului.

„Sectorul dintre DN1, DN1A și DN7 se deschide în decembrie, așa cum au anunțat și oficialii de la CNAIR, prezenți vineri pe șantier”, au transmis reprezentanții Retter Group.

Foto: Facebook/Retter Group

Progres de 90% pe lotul 1 al A0 Nord

Anunțul constructorului vine după ce directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a informat că lucrările pe lotul 1 al A0 Nord, cu o lungime totală de 17,5 kilometri, au ajuns la un stadiu fizic de 90%.

În prezent, activitatea pe șantier este concentrată pe lucrările necesare realizării conexiunilor cu DN1A și DN7. Pe sectorul de aproximativ 10 kilometri care ar urma să fie deschis în decembrie, asocierea româno-italiană Retter – Pizzarotti continuă lucrările la structuri, asfaltare și montarea elementelor de siguranță rutieră.

Potrivit șefului CNAIR, obiectivul este ca această porțiune să fie deschisă circulației până la sfârșitul anului 2026.

Când va fi gata legătura dintre A0 Nord și Autostrada A1

Restul lotului, de aproximativ șapte kilometri, va rămâne în lucru după deschiderea primei porțiuni. Finalizarea acestuia este programată pentru aprilie 2027, când ar urma să fie realizată și conexiunea dintre semi-inelul nordic al Autostrăzii A0 și Autostrada A1.

„Legătura semi-inelului nordic al A0 cu Autostrada A1 va fi gata până în aprilie 2027 (termenul contractual)”, au precizat reprezentanții Retter Group.

Finalizarea întregului lot va permite completarea unei noi porțiuni din centura de mare viteză a Capitalei, cu rol în preluarea traficului din zona Bucureștiului și a județului Ilfov.

Investiție de peste 815 milioane de lei

Lotul 1 Joița – Corbeanca al Autostrăzii A0 Nord are o lungime de 17,5 kilometri. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost semnat în septembrie 2023, cu o valoare inițială de 815.075.249,74 lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport. Contractul a prevăzut inițial o perioadă de 34 de luni, dintre care 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție. Lucrările beneficiază de o perioadă de garanție de zece ani.