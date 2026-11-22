Mai multe explozii și activități ale unor drone au fost raportate vineri seară, 21 noiembrie, în apropierea bazei navale a Flotei ruse din Marea Baltică, situată în orașul Baltiisk, din regiunea Kaliningrad. În mai multe zone ale exclavei rusești au fost activate sirenele de alertă aeriană.

Informațiile au fost semnalate de canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Lachentyt, care au relatat despre mai multe explozii, zgomote atribuite dronelor și o activitate a sistemelor rusești de apărare antiaeriană în zona orașului-port Baltiisk.

Potrivit publicației The Kyiv Independent, informațiile nu au putut fi verificate independent, iar la momentul publicării nu era clar dacă baza navală fusese vizată sau dacă vreo infrastructură militară fusese avariată.

Alerte aeriene în mai multe zone din regiunea Kaliningrad

Sirenele au fost auzite inclusiv în orașul Kaliningrad și în alte localități din regiune. Potrivit publicației ucrainene Grunt, alertele au fost declanșate după o avertizare anterioară privind apropierea unui posibil obiect aerian din direcția Lituaniei.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannîh, a confirmat activarea sistemului de alertă în districtul Neman, după ce autoritățile au detectat un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

Oficialul rus a precizat că specialiștii au verificat situația și au stabilit ulterior că nu exista niciun pericol.

Cu toate acestea, presa regională rusă a relatat că sirenele au fost activate din nou mai târziu în cursul serii, în timp ce canalele de monitorizare au continuat să semnaleze posibile activități ale dronelor.

Canalul ucrainean WarTranslated, care a citat relatări din surse rusești, a transmis că dronele ar fi atacat baza Flotei ruse din Baltiisk. Au apărut și speculații, neconfirmate, potrivit cărora aparatele de zbor ar fi fost lansate de pe o navă.

Separat, canalul ucrainean de Telegram Smolii a relatat despre o lumină roșiatică pe cerul nopții și un nor gros de fum deasupra regiunii Kaliningrad. Locul și cauza presupusului incendiu nu au putut fi verificate independent.

Lituania neagă că ar fi permis folosirea spațiului său aerian pentru atacuri

Regiunea Kaliningrad are o importanță strategică pentru Moscova, fiind situată între Polonia și Lituania, ambele membre NATO. Orașul-port Baltiisk găzduiește una dintre principalele baze ale Flotei ruse din Marea Baltică.

În contextul alertelor, ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a negat că țara sa ar fi permis utilizarea spațiului aerian pentru atacuri asupra unor obiective din Rusia.

„Lituania nu a autorizat niciodată utilizarea spațiului său aerian pentru atacuri împotriva unor ținte din Federația Rusă, inclusiv în cazul de față”, a declarat oficialul.

Rusia a avertizat în repetate rânduri că un atac asupra regiunii Kaliningrad, enclava sa strategică de la Marea Baltică, ar putea provoca un răspuns militar sever, inclusiv prin utilizarea armelor nucleare. Moscova a desfășurat în regiune sisteme de rachete Iskander, capabile să transporte focoase nucleare, însă doctrina nucleară rusă nu prevede automat folosirea acestora în cazul oricărui atac asupra teritoriului său.