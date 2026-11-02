 De la războiul cu Iranul la inteligența artificială: cele șase teme care ar putea decide alegerile de la jumătatea mandatului în SUA | adevarul.ro
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De la războiul cu Iranul la inteligența artificială: cele șase teme care ar putea decide alegerile de la jumătatea mandatului în SUA

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Alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie în Statele Unite, vor reprezenta un test important pentru cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Rezultatul scrutinului va arăta dacă democrații reușesc să recâștige o parte din puterea politică de la Washington.

Americanii chemati la urne pe 3 noiembrie
Alegerile de la mijlocul mandatului vor fi ca un referendum asupra lui Trump Foto: Getty Images

Sondajele indică faptul că rata de aprobare a președintelui american a ajuns la cel mai scăzut nivel din cele două mandate ale sale. Principalele motive sunt nemulțumirea generalizată față de situația economică și opoziția față de războiul împotriva Iranului.

Iată care sunt cele șase teme majore care influențează campania electorală din acest an.

1. Economia

În pofida promisiunilor făcute în campania electorală din 2024, când Donald Trump s-a angajat să reducă presiunea costului vieții asupra americanilor, economia continuă să fie principala preocupare a alegătorilor.

Un sondaj recent realizat de Associated Press-NORC arată că doar 26% dintre respondenți aprobă modul în care președintele gestionează economia. Procentul este cu două puncte procentuale sub cel mai scăzut nivel de popularitate înregistrat de Joe Biden în privința acestui subiect.

Creșterea costurilor de trai și dificultățile economice continuă, astfel, să afecteze încrederea publicului în administrația Trump, scrie The Guardian.

2. Războiul împotriva Iranului

Decizia lui Donald Trump de a declanșa războiul împotriva regimului de la Teheran a amplificat îngrijorările economice ale americanilor.

Ca represalii, Iranul a decis închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul mondial de petrol. Măsura a contribuit la creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, afectând direct șoferii americani.

Conflictul reprezintă și o abatere de la una dintre promisiunile electorale importante ale lui Trump: aceea de a pune capăt implicării Statelor Unite în ceea ce el a numit „războaie fără sfârșit”.

Decizia de a recurge la acțiuni militare a provocat critici inclusiv în rândul republicanilor. Democrații și o parte dintre membrii Partidului Republican susțin că președintele a lansat operațiunea militară fără autorizarea Congresului.

3. Imigrația

Combaterea imigrației ilegale și securizarea frontierei rămân teme centrale ale agendei politice a lui Donald Trump.

Președintele invocă în mod repetat închiderea frontierei sudice a Statelor Unite drept una dintre cele mai importante realizări ale administrației sale.

În discursurile publice, Trump compară frecvent rezultatele obținute de echipa sa cu cele ale administrației fostului președinte Joe Biden, pe care îl acuză că nu a reușit să controleze fluxurile de migranți.

J.D Vance vrea să-l convingă pe Trump să nu atace Iranul, scrie WSJ. Scrisoarea trimisă secretarului Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale

Politica în domeniul imigrației rămâne, astfel, unul dintre principalele argumente electorale ale republicanilor.

4. Puterea și influența lui Donald Trump

Deși numele președintelui nu se va regăsi pe buletinele de vot, Donald Trump le-a cerut americanilor să trateze scrutinul ca pe un vot direct asupra activității sale.

Prezența sa constantă în campania electorală face ca personalitatea președintelui și modul în care își exercită puterea să devină teme centrale ale alegerilor.

Acest lucru se întâmplă într-un moment în care Trump înregistrează cele mai scăzute cote de aprobare din cariera sa politică și este implicat într-o serie de controverse.

Printre acestea se numără acuzațiile de corupție și criticile legate de diverse proiecte imobiliare pe care președintele le susține sau le promovează.

5. Inteligența artificială și centrele de date

Inteligența artificială a devenit o temă importantă a campaniei electorale, pe fondul creșterii preocupărilor publicului față de dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii.

Sondajele arată că majoritatea alegătorilor au o percepție negativă asupra inteligenței artificiale, în pofida sprijinului declarat de Donald Trump pentru extinderea acestui sector.

Președintele susține dezvoltarea tehnologiei și a încercat chiar să promoveze o nouă denumire pentru aceasta: „superinteligență”.

Dezbaterea vizează și extinderea centrelor de date, infrastructuri esențiale pentru funcționarea sistemelor de inteligență artificială, dar care ridică întrebări privind consumul de energie, impactul asupra comunităților și efectele dezvoltării tehnologice.

6. Democrația și integritatea alegerilor

Alegerile se vor desfășura pe fondul incertitudinilor privind posibilitatea ca Donald Trump să încerce să influențeze procesul electoral.

Luna trecută, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins o inițiativă a președintelui prin care acesta urmărea să impună restricții asupra votului prin corespondență.

Decizia a fost urmată de o intensificare a acuzațiilor formulate de Trump privind presupuse fraude electorale, acuzații pentru care nu a prezentat dovezi concludente.

Subiectul readuce în centrul dezbaterii publice întrebări legate de independența procesului electoral, respectarea regulilor democratice și acceptarea rezultatelor votului.

Pentru mulți alegători, scrutinul nu va fi doar un test al popularității președintelui, ci și un moment important pentru evaluarea rezistenței instituțiilor democratice americane.

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