Echipa de fotbal argentiniană Boca Juniors a câştigat Copa Sudamericana, a doua competiție ca valoare din America de Sud după Cupa Libertadores. Gruparea s-a impus cu 2-0 în fața formației braziliane Atlético Mineiro. La interviurile de după meci, în zona mixtă, Leandro Paredes a leșinat, fiind prins de un reporter.

Boca Juniors a cucerit al 19-lea trofeu internațional din 1960 încoace Foto: EPAImages

Pentru Boca Juniors, acesta este primul trofeu internaţional câștigat în ultimii 18 ani. Gruparea a mai câștigat Copa Sudamericana în 2004 și 2005, fiind pe primul loc într-un clasament all-time. Pe locurile următoare, cu două trofee, se află Lanus (2013, 2025) și Independiente (2010, 2017).

Golurile din meciul cu Atletico Mineiro au fost marcate de Santiago Ascacibar (min. 16) şi Miguel Merentiel (min. 48).

În urma acestui succes, Boca Juniors va disputa Recopa Sudamericana, echivalentul Supercupei Europei, împotriva câştigătoarei Copa Libertadores, a cărei finală va opune, sâmbăta viitoare, la Montevideo, pe Estudiantes din La Plata (Argentina) şi Palmeiras (Brazilia).

Prin câştigarea celei de-a 19-a cupe internaţionale, Boca a devenit cel mai titrat club din America de Sud începând cu 1960, depăşind-o pe rivala Independiente, care are 18 trofee. Pentru Mineiro, aceasta a fost a treia înfrângere consecutivă într-o finală internaţională.

Din cauza căldurii excesive, Paredes s-a prăbușit în zona mixtă

La câteva minute după ce a câştigat trofeul Copei Sudamericana cu Boca Juniors, Leandro Paredes (32 de ani) s-a prăbuşit în timp ce acorda un interviu. Mijlocaşul s-a resimțit din cauza căldurii şi umidităţii din Barranquilla (Columbia), acolo unde s-a disputat meciul dintre Boca Juniors și Atletico Mineiro.

Leandro Paredes arată trofeul fanilor la finalul meciului cu Atletico Mineiro Foto: EPAImages

Paredes a fost înlocuit în repriza a doua. Antrenor al echipei Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena a declarat că a observat problemele pe care le avea mijlocașul. „S-a simţit ameţit spre finalul primei părți. S-a simţit puţin mai bine în pauză, dar după 10 minute din repriza a doua se vedea că are probleme”, a declarat tehnicianul.

După ce s-a prăbuși în zona mixtă, fiind prins de un reporter TV, vicecampionul mondial a primit îngrijiri medicale. Apoi, acesta a mers la vestiar. „Mulţumesc tuturor pentru mesaje. A fost doar o ameţeală”, a scris el pe rețelele sociale.

La ora meciului termometrul indica 32 de grade Celsiu. De asemenea, umiditate a fost de aproximativ 80%.

Paredes şi-a început cariera la Boca, înainte de a se transfera în Europa, în 2015. Mijlocaşul argentinian a fost suspendat pentru zece meciuri de FIFA, acesta fiind socotit principalul vinovat de incidentele produse la finala CM de fotbal cu Spania (0-1), în vara trecută. La puține momente după încheierea prelungirilor, argentinianul Leandro Paredes ar fi văzut atunci cartonașul roșu, însă vizionarea înregistrării video nu a confirmat acest fapt. Acesta a agresat membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren.