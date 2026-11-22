Alertă aeriană duminică, 22 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, în Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 15.06.

Foto: captură Facebook

Potrivit MApN, în urma detectării țintei, două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 15.06, iar alerta aeriană a încetat la ora 15.42, potrivit informării Ministerului Apărării.

Reprezentanții instituției au precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Aceasta este a doua alertă pe ziua de azi, după ce în timpul nopții a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Forțele Aeriene Române au ridicat două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Autoritățile au menținut starea de alertă până la ora 02.14, când aceasta a fost ridicată.