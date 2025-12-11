Procurorul general al SUA a publicat imagini cu momentul în care forțele americane au urcat din elicopter pe un petrolier din largul coastelor Venezuelei, aflat sub sancțiuni, în timp ce regimul Maduro denunță operațiunea drept „piraterie internațională”.

Forțele americane au capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, într-o escaladare majoră a campaniei de presiune de patru luni dusă de Donald Trump împotriva dictatorului sud-american Nicolás Maduro, al cărui guvern a calificat acțiunea drept „un act de piraterie internațională”.

Pam Bondi, procurorul general al SUA, a publicat pe X imagini cu momentul capturării. Videoclipul neclar, neclasificat, de 45 de secunde, arată forțe americane coborând dintr-un elicopter direct pe petrolier.

Într-o declarație care a însoțit imaginile, Bondi a transmis că FBI, Investigațiile pentru Securitate Internă și Paza de Coastă a SUA, cu sprijinul Departamentului Apărării, „au pus în aplicare un mandat de confiscare a unui petrolier folosit pentru transportul de petrol sancționat din Venezuela și Iran”, scrie The Guardian.

Ea a spus că vasul se afla de „mai mulți ani” sub sancțiuni americane din cauza „implicării sale într-o rețea ilegală de transport al petrolului care sprijină organizații teroriste străine”.

Sursa X / Kagan.Dunlap @Kagan_M_Dunlap

„Un act de piraterie internațională”

Guvernul Venezuelei a afirmat în declarația sa că această capturare „constituie un jaf fățiș și un act de piraterie internațională”.

Documentul continuă: „În aceste condiții, adevăratele motive ale agresiunii prelungite împotriva Venezuelei au fost, în sfârșit, dezvăluite… A fost întotdeauna vorba despre resursele noastre naturale, despre petrolul nostru, despre energia noastră – resurse care aparțin exclusiv poporului venezuelean.”

Mai devreme, vorbind la un miting din Caracas, Maduro i-a îndemnat pe cetățeni să se poarte ca niște „războinici” și să fie pregătiți „să sfărâme dinții imperiului nord-american, dacă va fi necesar”.

Maduro se află la putere din 2013, când i-a succedat lui Hugo Chávez după moartea acestuia din cauza cancerului. Considerat pe scară largă drept câștigătorul fraudulos al alegerilor prezidențiale de anul trecut, Maduro s-a menținut la putere lansând un val de represiune care l-a forțat pe Edmundo González, aparentul câștigător al scrutinului din 2024, să se exileze în Spania.

Recompensă pentru prinderea lui Maduro

Din august, SUA au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro, au lansat cea mai mare desfășurare navală în Marea Caraibilor de la criza rachetelor cubaneze din 1962 și au efectuat o serie de atacuri aeriene letale asupra unor presupuse ambarcațiuni implicate în traficul de droguri, soldate cu peste 80 de morți.

Marți, două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute. Aeronavele au zburat chiar la nord de Maracaibo, unul dintre cele mai populate orașe ale Venezuelei.

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume și, deși ani de proastă gestionare și corupție au afectat grav industria petrolieră, exporturile de petrol rămân principala sursă de venit a țării. Principalul client este China.