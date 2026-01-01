Video Orașul european care s-a clasat pe primul loc în topul celor mai atractive destinații turistice din lume

Un oraș european a atras peste 18 milioane de vizitatori internaționali în 2025, devenind cea mai „atractivă” destinație turistică din lume. Experiența culturală vibrantă, infrastructura turistică de top și redeschiderea unui monument istoric emblematic au stârnit un interes uriaș din partea turiștilor, menținând orașul în fruntea clasamentelor internaționale.

Paris a fost desemnat pentru al cincilea an consecutiv cel mai „atractiv” oraș de vizitat din lume, potrivit raportului Top 100 City Destinations Index 2025 al companiei de analiză Euromonitor International.

Peste 18 milioane de vizitatori internaționali au vizitat orașul în ultimul an, compania menționând că „infrastructura turistică puternică, cultura vibrantă și accentul pus pe sustenabilitate” au fost aspecte deosebit de atrăgătoare, scrie People.

Un factor important care a contribuit la afluxul de vizitatori este redeschiderea Catedralei Notre Dame, afectată grav de un incendiu în aprilie 2019.

Reconstrucția monumentului a durat peste cinci ani, implicând munca a peste 2.000 de persoane, iar redeschiderea sa în decembrie 2024 a stârnit un interes turistic considerabil.

După Paris, top cinci cele mai atractive orașe sunt Madrid, Tokyo, Roma și Milano.

Singura destinație din Statele Unite în top 10 este New York City, care ocupă locul șase, urmat de Amsterdam, Barcelona, Singapore și Seul.

Totodată, un studiu recent realizat de BookRetreats a desemnat Lisabona drept „cea mai fericită destinație de vacanță” datorită accesibilității alimentelor, spațiilor verzi, mersului pe jos facil și cantității mari de soare anual.

Potrivit psihologului Dr. Natalie Dattilo-Ryan, factorii „care induc starea de bine” sunt importanți atunci când alegi o destinație de călătorie, deoarece ajută organismul să elibereze „hormoni ai fericirii”, cum ar fi „serotonina, dopamina, endorfinele și oxitocina”.

„Aceste substanțe influențează totul, de la dispoziție și somn până la energie și digestie. Și multe dintre lucrurile care le declanșează, cum ar fi lumina soarelui, mișcarea, alimentația și odihna de calitate, fac adesea parte dintr-o vacanță bună, dacă alegi destinația potrivită”, a explicat aceasta.