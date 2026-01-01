România funcționează, de fapt, pe baza a două economii paralele: deși antreprenorii români dețin aproape 94% dintre firme și asigură circa 63% din locurile de muncă, peste două treimi din activitatea economică este concentrată în companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor și mai puțin de 30% din angajați.

Concret, firmele românești – aproximativ 790.000 de companii – generează 48% din cifra de afaceri totală, dar susțin 63% din locurile de muncă din economie, adică aproximativ 2,6 milioane de angajați. În schimb, companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor și mai puțin de 30% din angajați, concentrează mai mult de 45% din cifra de afaceri și peste două treimi din capitalurile proprii totale ale mediului de business.

„România funcționează, în realitate, cu două economii care coexistă. Una foarte mare ca număr de firme și angajați, construită de antreprenorii români, și una mult mai mică numeric, dar mult mai puternică financiar, dominată de capitalul străin”, spune Ionuț Bonoiu, Head of Context la Termene.ro.

Analiza arată și o altă diferență importantă de comportament economic. Companiile românești sunt mai profitabile la nivel agregat și generează circa 66% din soldul profitului net (diferența dintre profiturile totale și pierderile totale ale companiilor), cu o marjă medie de peste 8%, de peste două ori mai mare decât în cazul companiilor cu capital străin. Cu toate acestea, nivelul redus de capitalizare le limitează capacitatea de investiții și de extindere.

Pe de altă parte, companiile internaționale beneficiază de capitaluri proprii consistente, ceea ce le permite fie “bancabile”, să crească mai rapid și să integreze producția locală în lanțuri economice globale. Peste două treimi din capitalurile proprii ale firmelor din România sunt controlate de companii cu capital străin, în timp ce firmele antreprenoriale românești dețin mai mult de un sfert.

Este adevăra, însă, că ultimii ani au arătat că există și excepții importante, grupuri locale precum Pavăl Holding sau Altex reușind pe fondul reinvestirii profiturilor nu doar să devină lideri locali, ci să ajungă suficient de puternice pentru a putea face achiziții.

„Miza nu este cine câștigă între capitalul românesc și cel străin. Miza reală este ca tot mai multe firme românești să poată crește și să se capitalizeze, astfel încât diferența dintre numărul mare de companii și greutatea lor economică să se reducă”, mai arată analiza.

Companiile de stat, o poveste specială

Companiile deținute majoritar de statul român reprezintă mai puțin de 0,5% din totalul firmelor care au depus bilanț pentru anul 2024. Cu toate acestea, rolul lor economic este semnificativ peste ponderea numerică. Aceste firme generează peste 3% din cifra de afaceri totală a economiei și mai mult de 6% din soldul profitului net agregat.

În plus, companiile de stat se remarcă printr-un nivel ridicat al capitalizării. Ele controlează aproape 5% din capitalurile proprii totale și mai mult de 5% din totalul angajaților, având o dimensiune medie semnificativ mai mare decât firmele antreprenoriale private.

Au fost analizate datele financiare raportate de peste 840.000 de companii care au depus bilanțurile pentru anul 2024 până la finalul lunii octombrie 2025. Pentru această analiză, structurile de acționariat au fost urmărite în profunzime, inclusiv prin lanțuri de acționariat care au depășit zece niveluri succesive. „Am mers mult mai adânc decât în analizele clasice. Într-un caz, am ajuns la al 11-lea nivel de acționariat. Iar ceea ce am descoperit schimbă perspectiva asupra modului în care funcționează economia românească”, spune Ionuț Bonoiu.

În cadrul analizei, a fost identificată și o categorie distinctă de mai puțin de 0,5% din total pentru care nu a putut fi determinat un acționar majoritar clar sau a căror structură de proprietate este mixtă. În aceste cazuri, capitalul este împărțit între acționari români, străini și/sau stat, fără ca vreuna dintre categorii să dețină controlul majoritar. Această categorie include companii cu structuri de acționariat complexe, parteneriate sau entități aflate în zone de tranziție, unde informațiile disponibile nu permit atribuirea clară la una dintre categoriile principale. Deși reprezintă un procent redus din totalul firmelor, aceste companii au o pondere mai vizibilă în cifra de afaceri și în activele totale, motiv pentru care au fost păstrate ca segment distinct în analiză, pentru a asigura acuratețea și transparența datelor.