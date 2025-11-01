Cum s-ar putea desfășura operațiune americană de „extragere” a lui Maduro din Venezuela

Pe o navă de marfă recondiționată, supranumită „Nava fantomă”, în Caraibe, 150 de membri SEAL sunt gata de acțiune. Folosită ca bază plutitoare pentru operațiuni speciale în Orientul Mijlociu, echipa care l-a eliminat pe Bin Laden s-a alăturat flotei americane care se adună în largul coastelor Venezuelei, în timp ce Donald Trump amenință cu o intensificare a campaniei militare împotriva cartelurilor despre care susține că îl au drept complice pe dictatorul Nicolas Maduro, relatează The Sun.

Bombardierele americane B-1 au fost observate luni în largul coastelor Venezuelei, în cea mai recentă demonstrație de forță a Americii împotriva regimului lui Maduro.

Președintele SUA continuă să exercite presiuni asupra liderului venezuelean, pe care îl acuză că sprijină traficul de droguri.

Luna trecută, trei avioane americane B-52 au zburat alături de avioane F-35 ale Corpului Pușcașilor Marini într-un eveniment pe care autoritățile americane l-au numit o „demonstrație a atacurilor cu bombardiere”.

Ca parte a războiului său împotriva cartelurilor de droguri, Trump a masat până acum în Caraibe aproximativ 10.000 de soldați, un grup de pușcași marini americani și cel puțin 10 nave de război.

Mai mult, SUA au trimis USS Gerald Ford – cel mai mare portavion din lume – în Caraibe, săptămâna asta - posibil cel mai clar semn că Trump intenționează să intensifice acțiunile militare împotriva Venezuelei, și chiar să dea curs unor amenințări cu atacuri aeriene și operațiuni speciale împotriva unor ținte terestre.

Secretarul pentru război, Pete Hegseth, a comparat conducerea Venezuelei cu cea a ISIS și Al-Qaeda, un indiciu puternic că Pentagonul desfășoară deja operațiuni secrete pentru a răsturna regimul lui Maduro.

Debarcările trupelor americane ar putea face parte dintr-o „a doua fază”, care ar fi menită să securizeze infrastructura cheie, precum principalul aeroport și instalațiile petroliere.

Scepticii apreciază că 2.200 de pușcași marini la bordul navelor din largul coastei Venezuelei nu constituie o forță suficient de mare pentru a lansa o incursiune într-o țară de două ori mai mare decât Franța, și care dispune de forțe armate și miliții.

Dar, în același timp, au apărut relatări conform cărora Unitatea Expediționară a Pușcașilor Marini este dublată ca efective, cu întăriri din SUA.

Proximitatea geografică a Venezuelei permite parașutiștilor de elită să fie trimiși direct de la baza lor din Fort Bragg, Carolina de Nord, precum în cazul invaziei Panamei (1989), când divizia 82 aeropurtată l-a capturat pe dictatorul Manuel Noriega.

Operațiuni de extragere

Surse din Pentagon spun că o invazie terestră „nu este în cărți”.

În schimb, plănuiesc operațiuni „chirurgicale” pentru a-l „extrage” pe Maduro și pe principalii săi acoliți, spune profesorului de la Colegiul de Război al Armatei SUA și specialistului în America Latină, Evan Ellis.

Echipa SEAL Team 6 a Marinei SUA, care l-a ucis pe Bin Laden, precum și Forța Delta sunt esențiale în acest plan.

De amintit că și elicoptere Blackhawk ale Regimentului 160 Operațiuni Speciale din cadrul forțelor aeriene, modernizate cu caracteristici stealth, radar avansat și sisteme de navigație inerțială, au fost observate zburând în Trinidad, Tobago.

Adică la doar 18 kilometri de Venezuela, de unde pot fi lansate misiuni de infiltrare.

Totodată, circa 150 de forțe Seal se află, la bordul unei nave de marfă recondiționate, supranumită „Nava fantomă”.

A fost folosită ca bază plutitoare pentru operațiuni speciale în Orientul Mijlociu, iar acum s-a alăturat flotei americane mobilizată în Caraibe.

Dotată cu două heliporturi și echipamente de război electronic, nava poate opera nedetectată în apropierea coastei Venezuelei, pe care Maduro a fortificat-o cu rachete antiaeriene și de apărare rusești și iraniene.

Regimul lui Maduro a susținut săptămâna aceasta că a capturat trei agenți CIA – care ar fi desfășurat o operațiune „sub steag fals” pentru a justifica un atac american.

Dar până acum nu a prezentat nicio dovadă în acest sens.

Surse de la Pentagon au respins afirmațiile drept „știri false” menite să discrediteze misiunile secrete ordonate de Trump.

Însă, în spatele titlurilor senzaționale se află un jucător mai discret, dar potențial decisiv: CIA.

Asta în contextul în care președintele Trump ar fi autorizat operațiuni secrete ale CIA în Venezuela printr-o „constatare” prezidențială – o undă verde legală care, din punct de vedere istoric, poate oferi agenției o libertate largă de a acționa fără a fi nevoie de o altă aprobare din partea Congresului.

Acest tip de aprobare se poate transpune în orice, de la atacuri paramilitare țintite până la operațiuni de influențare care vizează răsturnarea regimurilor ostile, un tipar observat în alte intervenții americane.

Amploarea unei astfel de constatări este determinată de Casa Albă.

Fostul ofițer paramilitar CIA, Mick Mulroy, a declarat pentru BBC: „Parametrii autorităților sunt stabiliți în constatare.”

„Dar nu există, de fapt, nicio limitare și nu necesită aprobarea Congresului.”

În practică, asta înseamnă că CIA ar putea organiza o vânătoare de oameni de tipul „găsește, rezolvă și finalizează”, ar putea efectua atacuri cu drone împotriva unor posibili narcotraficanți sau desfășura campanii de sabotaj și influențare pentru a modela politica locală.

Veterani ai CIA subliniază că setul de instrumente le este familiar: atacuri precise asupra liderilor cartelurilor, antrenament clandestin și înarmare a grupurilor antiregim, campanii media și financiare pentru a schimba opinia publică sau sabotarea infrastructurii regimului.

Marc Polymeropoulos, un veteran cu 26 de ani de experiență în CIA, a declarat: „Este vorba despre anumite persoane, rețele sau lanțuri de aprovizionare.”

„E vânătoare de oameni, și nu există nimeni mai priceput pe planetă la asta decât CIA.”

Forțele speciale se concentrează pe stabilirea unei supravegheri atente în jurul lui Maduro și al altor aproximativ douăzeci de lideri în scopul unei posibile capturări sau lichidări, dar și urmărire a comunicațiilor și localizarea depozitelor secrete de arme, spun surse.

Echipe de observare camuflate cu măiestrie ar ghida atacuri aeriene sau lansa drone împotriva buncărelor de comandă, a laboratoarelor de droguri ascunse și a taberelor de gherilă greu de identificat din aer.

Unitățile de acțiune directă introduse cu elicoptere ar putea efectua raiduri nocturne asupra instalațiilor cheie - înarmate cu puști de asalt HK416 ce trag 850 de focuri pe minut și ochelari de vedere nocturnă.

Dr. Ellis a declarat pentru The Sun: „Echipele de operațiuni speciale ar putea rămâne pe teren pentru a vâna șefii mai puțin importanți ai cartelurilor, agenți ai serviciilor secrete cubaneze și alte elemente pro-regim care ar putea organiza atacuri teroriste și rezistență de gherilă după ce baronii vor fi eliminați.”