Trump anunță confiscarea celui mai mare petrolier în largul coastelor Venezuelei: „Se întâmplă și alte lucruri”

Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că Statele Unite au confiscat un petrolier „foarte mare” în largul coastelor Venezuelei, într-o acțiune menită să intensifice tensiunile cu Caracasul.

Trump anunță confiscarea celui mai mare petrolier din largul coastelor Venezuelei FOTO: AFP
Trump anunță confiscarea celui mai mare petrolier din largul coastelor Venezuelei FOTO: AFP

Tocmai am capturat un petrolier în largul coastelor Venezuelei – un petrolier mare, foarte mare, de fapt cel mai mare capturat vreodată. Și se întâmplă și alte lucruri, pe care le veți vedea mai târziu și despre care veți discuta mai târziu cu alte persoane”, a declarat Trump reporterilor, potrivit Agerpres.

Deocamdată, președintele american nu a oferit detalii despre numele navei, proprietarul acesteia sau destinația petrolierului. Doi oficiali americani au precizat pentru Reuters că operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA, fără a indica locul exact al interceptării. Un înalt oficial al administrației Trump a spus pentru Bloomberg că a fost vorba despre o „acțiune judiciară de executare silită asupra unei nave fără naționalitate” care acostat ultima dată în Venezuela.

Presiune maximă asupra regimului Maduro

Statele Unite își intensifică eforturile economice și militare pentru a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolás Maduro, aflat la putere din 2013. Într-un interviu recent acordat Politico, Trump a sugerat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

În ultimele luni, administrația americană a pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro, a lansat cea mai mare operațiune navală din Marea Caraibelor de la criza rachetelor cubaneze din 1962 și a efectuat mai multe atacuri aeriene împotriva unor presupuse ambarcațiuni de traficanți de droguri, soldate cu peste 80 de morți. Marți, două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute, la nord de Maracaibo, unul dintre cele mai populate orașe ale țării.

Petrolul, miza centrală

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume. Deși proasta gestionare și corupția au afectat grav industria petrolieră, exporturile rămân principala sursă de venituri, cu China ca principal client. Embargoul impus de SUA împiedică Caracasul să-și vândă petrolul la prețuri corecte, forțând țara să opereze pe piața neagră, în principal către țări asiatice.

SUA

