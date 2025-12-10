Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o intervenție militară

Președintele Donald Trump a provocat reacții puternice în America Latină după ce a sugerat că Statele Unite ar putea extinde operațiunile militare dincolo de Venezuela, vizând inclusiv doi aliați importanți ai Washingtonului – Mexicul și Columbia.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta, Trump nu a exclus posibilitatea recurgerii la forță în țări considerate critice pentru fluxul de narcotice către SUA, invocând rolul Mexicului și Columbiei în comerțul regional cu droguri. Comentariile vin în contextul în care administrația americană continuă să exercite presiuni asupra președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Mexicul este principalul punct de tranzit pentru heroină, fentanil și cocaină către Statele Unite, în timp ce Columbia rămâne cel mai mare producător mondial de cocaină.

Începând cu luna septembrie, administrația Trump a lansat 22 de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, soldate cu cel puțin 87 de morți.

Întrebat de Politico dacă ar lua în considerare acțiuni similare împotriva unor ținte din alte țări latino-americane, Trump a răspuns: „Desigur că aș face-o”. În regiune, Statele Unite au desfășurat deja o forță militară substanțială, compusă din nave de război și unități speciale, cu scopul de a intensifica presiunea asupra regimului Maduro.

Adresându-se presei, președintele a refuzat să ofere detalii privind eventuale operațiuni suplimentare în Venezuela: „Nu vreau să exclud nimic. Nu vorbesc despre strategie militară.”

Casa Albă a generat noi controverse după ce Trump l-a grațiat recent pe fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernández, condamnat în Statele Unite pentru multiple infracțiuni legate de trafic de droguri. Hernández ispășea o pedeapsă de lungă durată într-o închisoare americană, înainte ca președintele să ordone eliberarea lui.

Trump a declarat că știa „foarte puține” despre cazul acestuia, dar că „oameni de încredere” i-au cerut să intervină, prezentându-l pe Hernández drept victima unor persecuții politice. Un rol important în această campanie a avut consultantul republican Roger Stone, vechi aliat al președintelui.

În ciuda criticilor, administrația americană nu dă semne că ar intenționa să reducă operațiunile militare. USS Gerald R. Ford, însoțit de un grup de nave de luptă, a ajuns în Caraibe luna trecută, în timp ce armata SUA anunța noi lovituri împotriva unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Deși Washingtonul susține că acțiunile constituie o operațiune antidrog menită să împiedice transportul de narcotice către orașele americane, analiști și membri ai opoziției venezuelene consideră că reprezintă un instrument de presiune asupra guvernului Maduro.

Criticii afirmă că unele dintre atacuri ar constitui execuții extrajudiciare. Până în prezent, Pentagonul nu a prezentat public dovezi clare că ambarcațiunile vizate transportau droguri sau reprezentau o amenințare. În Congres cresc apelurile pentru suspendarea fondurilor destinate Departamentului Apărării până la publicarea înregistrărilor complete ale loviturilor.

Secretarul pentru Război, Pete Hegseth, se confruntă cu un val de critici în special după al doilea atac asupra unei ambarcațiuni vizate în septembrie, care a dus la moartea a doi supraviețuitori ai primei lovituri. Incidentul a avut loc în Marea Caraibelor, asupra unei bărci despre care administrația Trump susține că transporta cocaină către SUA.

Prima rachetă a distrus ambarcațiunea, ucigând majoritatea celor aflați la bord. Doi supraviețuitori au fost ulterior observați agățându-se de epavă, aparent încercând să ceară ajutor. Pentagonul afirmă că decizia de a lansa a doua lovitură, pe 2 septembrie, s-a bazat pe „percepția unei amenințări în curs”.