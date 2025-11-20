search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Exclusiv Cum ar fi afectată România de o nouă criză a rachetelor precum cea din Cuba. Expert: „Să separăm retorica Moscovei de realități”

Publicat:

Politologul Ștefan Popescu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură există riscul ca actuala criză din Venezuela să degenereze și să ducă la un conflict între SUA și Rusia precum cel din Criza rachetelor din 1962. Într-un asemenea scenariu, România și UE ar fi printre cele mai afectate.

Rușii susțin Venezuela la nivel declarativ, dar nu au rachete nucleare acolo. FOTO: Shutterstock
Statele Unite ale Americii au instituit o veritabilă blocadă asupra Venezuelei, țară considerată a fi aliat tradițional al Federației Ruse. Americanii au desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe, iar în ultimele luni au distrus mai multe vase care, susțin comunicatorii Washingtonului, ar aparține traficanților de droguri. Acest punct de vedere este contrazis de la Caracas, iar venezuelenii susțin că, de fapt, miza ar fi schimbarea președintelui dictator Nicolás Maduro și că americanii ar fi lovit vase comerciale care nu au nimic în comun cu traficanții de narcotice sau de arme.

Tot mai aproape de război în Caraibe

Situația tensionată a fost deja asemănată de unii experți cu celebra criză a rachetelor din Cuba din 1962, când omenirea a fost la un pas de un război nuclear.

The Washington Post a precizat că președintele venezuelan Nicolás Maduro ar fi cerut ajutorul Rusiei, Chinei și Iranului. Reacția Rusiei nu a întârziat. Vladimir Putin a transmis mesaje în sprijinul sud-americanilor, iar purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a spus cu subiect și predicat că Rusia și Venezuela sunt unite prin obligații contractuale ce decurg inclusiv din acordul de parteneriat strategic bilateral.

Și Reuters a acordat un interes aparte tensiunilor exacerbate în Caraibe. Potrivit sursei citate, Venezuela desfășoară arme, inclusiv echipamente fabricate în Rusia, vechi de zeci de ani, și plănuiește să organizeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru american. În acest sens, Reuters susține că ar avea informații din partea unor surse care au cunoștință despre eforturi și documente de planificare. Abordarea este o recunoaștere tacită a lipsei de personal și echipamente a țării sud-americane.

Sursa citată mai menționează și că Donald Trump ar fi sugerat posibilitatea unor operațiuni terestre în Venezuela, spunând că „următorul lucru va fi terenul”, în urma multiplelor atacuri asupra unor nave presupuse a fi vase ale traficanților de droguri din Caraibe. Pe fondul unei ample consolidări a forțelor americane în regiune, indiciile arată că Statele Unite ale Americii vor acționa. Totuși, ulterior, Trump a negat că ar lua în considerare atacuri terestre în Venezuela.

De ce ar sta Rusia departe de Venezuela

Analistul politic Ștefan Popescu nu este însă deloc convins că Rusia, China sau Iran ar fi dispuse să intervină cu trupe, în cazul în care americanii ar decide să intre în Venezuela. El susține că declarațiile tăioase venite de la Moscova și întreaga retorică pro-venezueleană a Rusiei sunt mai degrabă simple mesaje fără acoperire.

„Nu sunt de acord cu evaluările care vorbesc de o nouă criză a rachetelor în privința Venezuelei. Cred că trebuie să separăm gestica și retorica Moscovei de realități. Moscova nu va mișca nimic în condițiile în care este angajată în negocieri cu Statele Unite ale Americii pe Ucraina și de aici trebuie să tragem propriile concluzii. Și anume că Federația Rusă cel mult folosește pozițiile pe care le are în Venezuela ca monedă de schimb. Și mai putem înțelege și că pentru ruși e mai importantă Ucraina, iar pentru americani este mai importantă Venezuela”, spune Popescu.

De altfel, cunoscutul analist înclină să creadă că Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au ajuns deja la o înțelegere privind Venezuela. Și nu numai Venezuela, ci și Ucraina și alte teritorii.

„Cred că există deja această înțelegere”

„Cred că există deja această înțelegere atât la Washington, cât și la Moscova cu privire la prioritatea pentru spațiile de proximitate ale fiecăruia. În niciun caz nu cred că vor fi mari probleme în Venezuela. Din moment ce rușii sunt angajați în negocieri cu americanii pe Ucraina, de ce s-ar ocupa și s-ar face un capăt de țară pentru o zonă atât de îndepărtată lor?”, mai spune analistul politic.

Ștefan Popescu
Cel mai probabil, Statele Unite ale Americii vor merge până la capăt în Venezuela, crede Ștefan Popescu. Asta înseamnă că administrația Trump ar putea decide ca trupele americane să intre pe teritoriul Venezuelei și să îl dea jos pe Nicolás Maduro. În cel mai fericit caz pentru el, dictatorul sud-american ar fi pur și simplu obligat să-și schimbe politica față de Washington și ar fi în continuare tolerat de SUA.

Cred că, indiferent dacă va începe sau nu un război de mare intensitate, Washingtonul își va concentra toată atenția pentru schimbarea regimului de la Caracas sau că vor face cel puțin tot ce se poate pentru ca Venezuela să intre în relații frecventabile cu Statele Unite ale Americii”, susține Ștefan Popescu.

Cum ar fi afectate România și UE de un război în Venezuela

Indiferent dacă în Venezuela va fi un război sau nu, deja rezultatele tensiunilor din regiune se perpetuează la nivel global. Astfel, Europa, care nu are resurse naturale și se bazează pe importul de petrol ar fi afectată cel mai mult, iar România nu ar face excepție. Un război în Caraibe nu doar că ar destabiliza regiunea, dar ar și declanșa efecte în lanț în sectoarele energiei, asigurărilor și logisticii la nivel mondial, potrivit experților Oil Price.

Orice întrerupere a livrărilor de țiței greu și acid din Venezuela ar determina o creștere bruscă a prețurilor petrolului Brent și motorinei. Prețurile ar exploda cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană a renunțat la petrolul rusesc, iar situația ar deveni critică. Pe fondul unei explozii a prețurilor energiei, în România și nu numai ar crește direct proporțional toate prețurile. Situația ar deveni dramatică pentru Uniunea Europeană și în particular pentru România. De ce? Pentru că România are cea mai mare inflație dintre toate țările Uniunii Europene, foarte aproape de 10%, iar în funcție de efectele și de scumpirile petrolului, inflația ar crește și mai mult și ar ajunge la cote insuportabile în România.

Ce s-a întâmplat în 1962

Criza rachetelor din 1962, din Cuba, a însemnat o confruntare de 13 zile între SUA și fosta Uniune Sovietică. Criza a fost declanșată de descoperirea unor baze sovietice destinate armelor nucleare sovietice și poziționate strategic în Cuba, foarte aproape de Statele Unite. Tensiunile au atins cote uriașe, iar experți din întreaga lume au vorbit atunci despre iminența unui război catastrofal între SUA și URSS.

Criza rachetelor din 1962 a fost considerată cel mai periculos moment din Războiul Rece, iar azi există voci care compară situația din Venezuela cu cea din Cuba anului 1962. Azi, Venezuela este protejata Federației Ruse, la fel cum Cuba era protejata fostei Uniuni Sovietice, iar rușii au transmis deja că un atac american asupra acestei țări ar fi o linie roșie. Există însă un detaliu semnificativ: rușii nu au arme nucleare în Venezuela, așa cum au avut sovieticii în Cuba, iar Statele Unite ale Americii și Federația Rusă negociază intens în ultimele luni pe mai multe dosare, incluzându-l pe cel ucrainean.

