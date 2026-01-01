search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză 2026: turbulențe economice moderate și provocări financiare – Cum vor rezista companiile

0
0
Publicat:

2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Într-un mediu economic moderat turbulent și financiar tensionat, companiile nu vor fi separate de fiscalitate, ci de calitatea managementului. Firmele cu disciplină, capitalizare și scenarii solide vor trece prin 2026 cu pierderi minime, în timp ce organizațiile reactive, slab finanțate sau conduse emoțional vor resimți din plin presiunea acestui an.

Doi angajați analizează datele economice
2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Foto arhivă

În esență, 2026 nu pedepsește companiile bune, doar le testează maturitatea, iar companiile care iau măsurile potrivite nu vor fi afectate, spun specialiștii.

2026 este test sever pentru management, în care disciplina managerială va cântări mai mult decât fiscalitatea. Mediul economic în 2026 nu îl putem controla, dar ne putem adapta inteligent. Anul 2026 nu va fi nici catastrofal, nici confortabil. Va fi un an de turbulență moderată spre ridicată, în care firmele nu vor fi diferențiate doar de fiscalitate, ci de maturitatea managementului. Înainte de a discuta ce trebuie făcut, trebuie să înțelegem contextul: prognozele arată o încetinire, o inflație persistentă și costuri de finanțare ridicate, confirmând că 2026 este un mediu deranjant, dar gestionabil”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Gradul de turbulență în 2026

Specialiștii anticipează turbulențe economice și financiare moderate în 2026. Economia va avansa mai lent, inflația va rămâne prezentă, iar costurile de finanțare vor continua să fie ridicate. Nu se prevede o criză, ci un mediu tensionat, dar gestionabil pentru companiile bine conduse, în timp ce firmele vulnerabile vor resimți presiunea mult mai puternic.

Pentru a calibra corect contextul, specialistul Sorin Spiridon a comparat situația actuală cu perioadele de referință.

Turbulență economică (scală 1–10)

• 2008–2009: 10/10

• Pandemia: 8/10

• 2012–2019: 3/10

• 2026: 5.5/10

Economia nu este în recesiune, dar este mai lentă, mai imprevizibilă și cu marje sub presiune.

Este un mediu tensionat, dar gestionabil pentru companiile bine conduse, spune consultantul de business.

Turbulență financiară (scală 1–10)

Elemente de referință:

• 2008–2009: 10/10

• Pandemia: 5/10

• 2012–2019: 2/10

• 2026: 6.5/10

Dobânzi ridicate, acces la credit mai dur, capital circulant mai scump - eu este o criză financiară, dar presiunea este constantă, spune Sorin Spiridon.

Rolul fiscalității în 2026: impact diferențiat, dar real

Este esențial ca fiscalitatea să fie înțeleasă în context, nu izolată ca factor unic. În opinia consultantului de business, 2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Se va adânci si mai mult separarea companiilor disciplinate de companiile reactive, scenariile clare de improvizații, leadershipul matur de cel impulsiv, firmele capitalizate de cele vulnerabile.

Fiscalitatea nu este cauza principală a dificultăților din 2026, dar este un accelerator al problemelor existente. Pe termen scurt, cele mai afectate sunt microîntreprinderile, firmele foarte mici, și companiile cu profit redus și capitalizare slabă. Unele nu vor supraviețui — nu din lipsă de clienți, ci din lipsa fundației financiare.

Pe termen mediu al noii fiscalitati, efectul real este reducerea capitalizării: profituri mai mici, ceea ce duce la capitalizare mai slabă, acces mai dificil la credit și investiții mai puține. Pe termen lung, fiscalitatea nu doboară companiile bune, dar le încetinește ritmul, reduce capacitatea de acumulare, crește vulnerabilitatea în perioade de turbulență”, explică Sorin Spiridon.

Vor exista concedieri în 2026?

Concedierile vor apărea în patru tipuri de firme: companii mature care estimeaza ca domeniul va fi afectat pe termen lung si sunt silite sa se restructureze, companii slăbite financiar după ultimii ani, organizații fără scenarii și fără disciplină, firme conduse emoțional, nu strategic.

Citește și: Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul

Un adevăr important: în companiile solide NU vor exista concedieri masive. Firmele mature au învățat că oamenii buni sunt greu de găsit, forța de muncă rămâne tensionată, costul înlocuirii unui om valoros este uriaș, talentul devine avantaj competitiv când economia își revine. De aceea, companiile cu leadership matur păstrează oamenii și elimină balastul, nu invers”, adaugă consultantul de business.

Totodată, el e de părere că investițiile în 2026 vor continua, dar vor fi mai selective. 2026 nu este un an al investițiilor agresive, dar nici un an al înghețării totale, spune el, adăugând că firmele solide vor investi, dar inteligent.

Companiile solide vor continua să investească în zona de last mile pentru clienții importanți, în digitalizare operațională – de la automatizări la reducerea timpilor morți – precum și în profesionalizarea vânzărilor și a politicilor de pricing. Retenția oamenilor valoroși rămâne prioritară, la fel ca dezvoltarea sistemelor de monitorizare și control managerial. În schimb, vor fi eliminate investițiile speculative, extinderile nevalidate de piață și inițiativele cu consum mare de capital și ROI scăzut. Firmele trec clar de la expansiune la prioritizare.

Ce vor face companiile inteligente în 2026

Specialiștii punctează că firmele ar trebui să ia o serie de măsuri pentru a fi cât mai puțin afectate.

“Recomandarea mea pentru antreprenori este ca în 2026 nu e nevoie de o reacție. Au nevoie de un plan, bazat pe o analiză. Iar acest plan trebuie să fie pe: structura fiscală, model de business, cash flow, costuri fixe vs variabile, HR & retenție, investiții, guvernanță și componență juridică.

Companiile vor întreba în 2026: „Ce putem optimiza?”. Eu cred că întrebarea corectă este „Ce putem construi diferit ca să devenim rezilienți?”. Prin urmare, 2026 nu este o amenințare, este un test de maturitate pentru antreprenoriatul românesc. Cei care îl trec nu vor fi cei care cunosc legislația, ci cei care o integrează în strategia firmei lor”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Gianina Crăciun, fondatoare Adeco Advisory.

Printre măsuri pe care companiile le vor lua:

1. Nu vor reduce costuri, ci vor investi strategic în digitalizare, eficiență operațională, automatizare, leadership & training, consolidare financiară

2. Vor recalibra modelele de monetizare. Întrebarea nu va mai fi „Cum scot bani din firmă?”, ci „Cum protejez capitalul și cresc valoarea?”

Dividendele scumpe vor împinge antreprenorii către reinvestire, equity compensation, asociere la profit, creștere prin parteneriate.

3. Vor elimina vulnerabilitățile invizibile

În 2026, companiile vor fi obligate să aibă bugete pe scenarii, KPI reali, politici interne, guvernanță, contracte corecte, strategie fiscală integrată.

Într-un an cu turbulență economică 5.5 și financiară 6.5, disciplina primelor 90 de zile poate fi un factor important. Primele 90 de zile pentru companii reprezintă perioada critică de stabilizare, adaugă consultantul de business Sorin Spiridon.

Citește și: Radiografia mediului de business în 2025: greșeli care costă scump și lecții pentru companiile românești

În 2026, una dintre prioritățile critice pentru companii va fi securizarea cash-ului. Asta înseamnă accelerarea încasărilor, eliminarea clienților toxici, renegocierea termenelor cu furnizorii și monitorizarea săptămânală a expunerilor financiare. Un element cheie îl reprezintă reducerea stocurilor neperformante – stocurile lente sunt cash blocat, iar într-un an volatil, rotația stocurilor devine un avantaj strategic. Totodată, companiile vor trece de la bugetări optimiste la un model bazat pe prudență și realism, revizuind atent indicatorii comerciali, mai spune specialistul.

Potrivit acestuia, firmele care își securizează cash-ul, își protejează oamenii, fidelizează clienții buni, reduc risipa, investesc selectiv și monitorizează atent performanța vor trece prin 2026 fără presiuni majore. Celelalte vor descoperi că problemele mici din 2025 pot deveni presiuni mari în 2026.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
Val de nemulțumiri după ce patru numere identice au fost extrase la două trageri consecutive de Anul Nou la Loto 6/49: „Bătaie de joc”
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
playtech.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Zodia vedetă a anului 2026! Va primi sume mari de bani și ar putea chiar să se îndrăgostească
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate