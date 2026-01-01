2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Într-un mediu economic moderat turbulent și financiar tensionat, companiile nu vor fi separate de fiscalitate, ci de calitatea managementului. Firmele cu disciplină, capitalizare și scenarii solide vor trece prin 2026 cu pierderi minime, în timp ce organizațiile reactive, slab finanțate sau conduse emoțional vor resimți din plin presiunea acestui an.

În esență, 2026 nu pedepsește companiile bune, doar le testează maturitatea, iar companiile care iau măsurile potrivite nu vor fi afectate, spun specialiștii.

„2026 este test sever pentru management, în care disciplina managerială va cântări mai mult decât fiscalitatea. Mediul economic în 2026 nu îl putem controla, dar ne putem adapta inteligent. Anul 2026 nu va fi nici catastrofal, nici confortabil. Va fi un an de turbulență moderată spre ridicată, în care firmele nu vor fi diferențiate doar de fiscalitate, ci de maturitatea managementului. Înainte de a discuta ce trebuie făcut, trebuie să înțelegem contextul: prognozele arată o încetinire, o inflație persistentă și costuri de finanțare ridicate, confirmând că 2026 este un mediu deranjant, dar gestionabil”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Gradul de turbulență în 2026

Specialiștii anticipează turbulențe economice și financiare moderate în 2026. Economia va avansa mai lent, inflația va rămâne prezentă, iar costurile de finanțare vor continua să fie ridicate. Nu se prevede o criză, ci un mediu tensionat, dar gestionabil pentru companiile bine conduse, în timp ce firmele vulnerabile vor resimți presiunea mult mai puternic.

Pentru a calibra corect contextul, specialistul Sorin Spiridon a comparat situația actuală cu perioadele de referință.

Turbulență economică (scală 1–10)

• 2008–2009: 10/10

• Pandemia: 8/10

• 2012–2019: 3/10

• 2026: 5.5/10

Economia nu este în recesiune, dar este mai lentă, mai imprevizibilă și cu marje sub presiune.

Este un mediu tensionat, dar gestionabil pentru companiile bine conduse, spune consultantul de business.

Turbulență financiară (scală 1–10)

Elemente de referință:

• 2008–2009: 10/10

• Pandemia: 5/10

• 2012–2019: 2/10

• 2026: 6.5/10

Dobânzi ridicate, acces la credit mai dur, capital circulant mai scump - eu este o criză financiară, dar presiunea este constantă, spune Sorin Spiridon.

Rolul fiscalității în 2026: impact diferențiat, dar real

Este esențial ca fiscalitatea să fie înțeleasă în context, nu izolată ca factor unic. În opinia consultantului de business, 2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Se va adânci si mai mult separarea companiilor disciplinate de companiile reactive, scenariile clare de improvizații, leadershipul matur de cel impulsiv, firmele capitalizate de cele vulnerabile.

„Fiscalitatea nu este cauza principală a dificultăților din 2026, dar este un accelerator al problemelor existente. Pe termen scurt, cele mai afectate sunt microîntreprinderile, firmele foarte mici, și companiile cu profit redus și capitalizare slabă. Unele nu vor supraviețui — nu din lipsă de clienți, ci din lipsa fundației financiare.

Pe termen mediu al noii fiscalitati, efectul real este reducerea capitalizării: profituri mai mici, ceea ce duce la capitalizare mai slabă, acces mai dificil la credit și investiții mai puține. Pe termen lung, fiscalitatea nu doboară companiile bune, dar le încetinește ritmul, reduce capacitatea de acumulare, crește vulnerabilitatea în perioade de turbulență”, explică Sorin Spiridon.

Vor exista concedieri în 2026?

Concedierile vor apărea în patru tipuri de firme: companii mature care estimeaza ca domeniul va fi afectat pe termen lung si sunt silite sa se restructureze, companii slăbite financiar după ultimii ani, organizații fără scenarii și fără disciplină, firme conduse emoțional, nu strategic.

„Un adevăr important: în companiile solide NU vor exista concedieri masive. Firmele mature au învățat că oamenii buni sunt greu de găsit, forța de muncă rămâne tensionată, costul înlocuirii unui om valoros este uriaș, talentul devine avantaj competitiv când economia își revine. De aceea, companiile cu leadership matur păstrează oamenii și elimină balastul, nu invers”, adaugă consultantul de business.

Totodată, el e de părere că investițiile în 2026 vor continua, dar vor fi mai selective. 2026 nu este un an al investițiilor agresive, dar nici un an al înghețării totale, spune el, adăugând că firmele solide vor investi, dar inteligent.

Companiile solide vor continua să investească în zona de last mile pentru clienții importanți, în digitalizare operațională – de la automatizări la reducerea timpilor morți – precum și în profesionalizarea vânzărilor și a politicilor de pricing. Retenția oamenilor valoroși rămâne prioritară, la fel ca dezvoltarea sistemelor de monitorizare și control managerial. În schimb, vor fi eliminate investițiile speculative, extinderile nevalidate de piață și inițiativele cu consum mare de capital și ROI scăzut. Firmele trec clar de la expansiune la prioritizare.

Ce vor face companiile inteligente în 2026

Specialiștii punctează că firmele ar trebui să ia o serie de măsuri pentru a fi cât mai puțin afectate.

“Recomandarea mea pentru antreprenori este ca în 2026 nu e nevoie de o reacție. Au nevoie de un plan, bazat pe o analiză. Iar acest plan trebuie să fie pe: structura fiscală, model de business, cash flow, costuri fixe vs variabile, HR & retenție, investiții, guvernanță și componență juridică.

Companiile vor întreba în 2026: „Ce putem optimiza?”. Eu cred că întrebarea corectă este „Ce putem construi diferit ca să devenim rezilienți?”. Prin urmare, 2026 nu este o amenințare, este un test de maturitate pentru antreprenoriatul românesc. Cei care îl trec nu vor fi cei care cunosc legislația, ci cei care o integrează în strategia firmei lor”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Gianina Crăciun, fondatoare Adeco Advisory.

Printre măsuri pe care companiile le vor lua:

1. Nu vor reduce costuri, ci vor investi strategic în digitalizare, eficiență operațională, automatizare, leadership & training, consolidare financiară

2. Vor recalibra modelele de monetizare. Întrebarea nu va mai fi „Cum scot bani din firmă?”, ci „Cum protejez capitalul și cresc valoarea?”

Dividendele scumpe vor împinge antreprenorii către reinvestire, equity compensation, asociere la profit, creștere prin parteneriate.

3. Vor elimina vulnerabilitățile invizibile

În 2026, companiile vor fi obligate să aibă bugete pe scenarii, KPI reali, politici interne, guvernanță, contracte corecte, strategie fiscală integrată.

Într-un an cu turbulență economică 5.5 și financiară 6.5, disciplina primelor 90 de zile poate fi un factor important. Primele 90 de zile pentru companii reprezintă perioada critică de stabilizare, adaugă consultantul de business Sorin Spiridon.

În 2026, una dintre prioritățile critice pentru companii va fi securizarea cash-ului. Asta înseamnă accelerarea încasărilor, eliminarea clienților toxici, renegocierea termenelor cu furnizorii și monitorizarea săptămânală a expunerilor financiare. Un element cheie îl reprezintă reducerea stocurilor neperformante – stocurile lente sunt cash blocat, iar într-un an volatil, rotația stocurilor devine un avantaj strategic. Totodată, companiile vor trece de la bugetări optimiste la un model bazat pe prudență și realism, revizuind atent indicatorii comerciali, mai spune specialistul.

Potrivit acestuia, firmele care își securizează cash-ul, își protejează oamenii, fidelizează clienții buni, reduc risipa, investesc selectiv și monitorizează atent performanța vor trece prin 2026 fără presiuni majore. Celelalte vor descoperi că problemele mici din 2025 pot deveni presiuni mari în 2026.