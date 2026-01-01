Video Nicușor Dan, mesaj la început de an nou pentru români: „Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință”

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 1 ianuarie, un bilanț al anului 2025, evidențiind atât dificultățile întâmpinate, cât și realizările obținute. Șeful statului le-a mulțumit românilor pentru încrederea acordată și le-a recomandat să privească spre 2026 cu speranță și responsabilitate.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești. 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide”, a scris Nicușor Dan, pe FB.

La finalul mesajului, șeful statului a subliniat că își dorește ca anul 2026 să fie un „an al păcii, al solidarității și al încrederii”.

„Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință. Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună!La mulți ani, români! ”, a concluzionat președintele Dan.