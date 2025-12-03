Trump amenință cu bombardarea Venezuelei: „Știm unde locuiesc cei răi și vom începe foarte curând”

Președintele american Donald Trump a reluat amenințările la adresa Venezuelei, declarând că SUA se pregătesc „în curând” să execute bombardamente terestre împotriva unor ținte considerate legate de traficul de droguri. Declarațiile sale au stârnit reacții dure, inclusiv din partea președintelui Columbiei, Gustavo Petro.

Președintele american Donald Trump a spus marți că intenționează să ordone bombardamente asupra unor ținte din Venezuela, anunțând o extindere a operațiunilor actuale împotriva presupușilor traficanți de droguri. „Vom începe să efectuăm aceste atacuri și pe uscat”, a declarat el în cadrul unei ședințe a Cabinetului. „Știm unde locuiesc. Știm unde locuiesc cei răi și vom începe foarte curând”.

Potrivit CNN, Trump a analizat de mai multe săptămâni posibilitatea de a viza persoane din Venezuela, ceea ce ar însemna o escaladare semnificativă a unei campanii care, până acum, s-a concentrat aproape exclusiv pe atacarea ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri spre SUA.

Declarațiile de marți reiau tonul celor făcute săptămâna trecută, când, în timpul unei discuții telefonice de Ziua Recunoștinței cu membri ai armatei, președintele le-a transmis că loviturile terestre vor fi lansate „foarte curând”.

Controverse privind operațiunile americane

Administrația Trump se confruntă cu o intensă critică publică în urma acestor operațiuni, inclusiv după dezvăluirea că un al doilea atac asupra unei nave a fost ordonat deoarece primul nu i-a ucis pe toți cei aflați la bord.

Trump a apărat marți acțiunile armatei, insistând că ofensiva este necesară pentru a bloca drogurile la sursă. El a subliniat că va fi „mult mai ușor” să lovești ținte pe uscat și nu a exclus posibilitatea de a extinde atacurile și în alte țări. „Oricine face asta și vinde droguri în țara noastră este pasibil de atac”, a afirmat liderul american.

Reacția dură a președintelui Columbiei

Declarațiile lui Trump au provocat o reacție imediată din partea președintelui Columbiei, Gustavo Petro, care l-a avertizat public să nu amenințe suveranitatea țării sale. „Nu amenințați suveranitatea noastră, pentru că veți trezi Jaguarul. Atacarea suveranității noastre înseamnă declararea războiului”, a scris Petro pe X, după ce Trump a menționat Columbia în contextul potențialelor atacuri.

Trump nu a afirmat explicit că va lovi în Columbia, dar a făcut referire la țară atunci când a fost întrebat despre posibile ținte. „Am auzit că Columbia, țara Columbia, produce cocaină. Au fabrici de producție de cocaină... oricine face asta și o vinde în țara noastră este supus unui atac”, a spus el.

În replica sa, Petro l-a invitat pe Trump să viziteze Columbia pentru a vedea eforturile împotriva traficului de droguri. „Dacă există o țară care a contribuit la oprirea traficului a mii de tone de cocaină, astfel încât nord-americanii să nu o consume, aceea este Columbia”, a transmis președintele columbian.

Operațiuni letale în apele internaționale

De la 2 septembrie, armata SUA a atacat cel puțin 22 de nave suspectate că transportau droguri în apele internaționale din apropierea Venezuelei și Columbiei, ucigând cel puțin 83 de persoane.

În finalul intervențiilor sale, Donald Trump a lăudat scăderea numărului de treceri ale frontierei, negocierile privind prețurile medicamentelor și alte realizări de politică internă. A profitat de ocazie pentru a reaprinde discuția despre Premiul Nobel pentru Pace. „Mă gândesc la toate războaiele pe care le-am încheiat. Ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru fiecare război, dar nu vreau să fiu lacom”, a spus el.