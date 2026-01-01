search
Concertele anului care a trecut și ce urmează în 2026. Russell Crowe va cânta în București și Timișoara

0
0
Publicat:

2025 a fost anul în care au concertat în România nume precum Ricky Martin, Jennifer Lopez sau Justin Timberlake. Iar iubitorii operei moderne s-au bucurat de voci precum Andrea Bocelli sau Jose Careras. 2026 se anunță, în schimb, un an rock: Metallica și Iron Maiden vor reveni la București. Nici iubitorii altor genuri muzicale nu vor fi uitați. Richard Clayderman, Chris Isaak și starul grec Konstantinos Argiros vor cânta și ei în România.  Surpriza anului o reprezintă însă cele două concerte ale actorului Russell Crowe.  

Trupa Metallica va reveni la București în 2026 FOTO Shutterstock
Trupa Metallica va reveni la București în 2026 FOTO Shutterstock

Cine a cântat în România în 2025

Unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului a fost cel al lui Justin Timberlake. Prestația lui de pe scena de la Electric Castle, pe o vreme ploioasă și rece, i-a dezămăgit însă pe mulți fani. Câteva zile mai târziu, într-o postare pe Instagram, Timberlake avea să mărturisească că lucrurile nu sunt deloc ușoare pentru el, din cauza unui diagnostic medical: boala Lyme. 

,,Nu spun asta ca să vă pară rău pentru mine — ci pentru a aduce puțină lumină asupra a ceea ce am înfruntat în culise. Dacă suferiți de această boală sau cunoașteți pe cineva luptă împotriva ei, atunci știți că a trăi cu ea poate fi extrem de solicitant, atât mental, cât și fizic”, scria starul pop. 

Cei care au mers la festivalul Untold i-au văzut pentru prima oară în România pe cântărețul englez Rag'n'Bone Man (interpretul hitului Human) și pe Post Malone. 

Tot la festival, dar la Summer Well, au cântat trupe precum Snow Patrol sau Empire of the Sun. Și rapperul de origine palestiniană Saint Levant a făcut senzație.

La Beach Please, cap de afiș au fost rapperii americani A$AP Rocky, Swa Lee și Wiz Khalifa, care s-a ales și cu o condamnare la 9 luni de închisoare după concertul din România.  Festivalul Neversea nu s-a mai ținut în 2025.

Pe 27 iulie, în Piața Constituției, românii s-au bucurat pentru prima oară de un spectacol Jennifer Lopez. Laudele au curs după concert. Fanii i-au lăudat prestația de zile mari la cei 56 de ani pe care ,,Jenny from the block" îi are. 

Toamna a venit cu Unforgettable Festival, care i-a readus în București, pe scena din fața Palatului Parlamentului, pe  tenorii Andrea Bocelli și Jose Careras, dar și pe îndrăgitul artist grec Nikos Vertis. 

Anul muzical s-a terminat cum nu se putea mai bine: pe 16 decembrie, Ricky Martin a concertat la București.  Artistul latino a impresionat prin energie și bucuria uriașă cu care a cântat, iar fanii speră acum la un alt spectacol în România. 

Ricky Martin la București FOTO Adevărul/ Ana-Maria Maxim
Ricky Martin la București FOTO Adevărul/ Ana-Maria Maxim

,,Gladiatorul" va concerta la București în 2026

Și anul 2026 se anunță plin de evenimente muzicale. Poate cel mai surprinzător nume este cel al actorului Russel Crowe, care va aduce în România proiectul său muzical: Indoor Garden Party. Starul din ,,Gladiatorul" va avea două concerte: unul la București, la Sala Palatului, pe 4 iulie și altul la Timișoara, în Parcul Rozelor, pe 26 iulie. Crowe a oferit o demonstrație a talentului său muzical și în ,,Mizerabilii", ecranizarea din 2012 a celebrului roman al lui Victor Hugo. 

Metallica și Iron Maiden revin la București

Fanii muzicii rock au de ce să se bucure în acest an, iar luna mai va fi a lor. Metallica va reveni la București pe 13 mai, într-un concert pe Arena Națională, în cadrul turneului M72 World Tour. Biletele s-au epuizat deja de anul trecut. 

Tot în mai, și tot pe Arena Națională, vor concerta și britanicii de la Iron Maiden, în cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră. Spectacolul va avea loc pe 28 mai, iar aici încă se mai găsesc bilete. 

Și americanii de la Skillet vor cânta în București, pe 12 mai, la Arenele Romane. 

Chris Isaak, pentru prima oară în România

Cântărețul american Chris Isaak va veni pentru prima oară în România. Interpretul hitului Wicked Games va cânta pe 23 iunie, la Sala Palatului. Prețul biletelor pornește de la 170 de lei. 

Artiști renumiți din toată Europa vor concerta la București

Melomanii vor avea și alte motive de bucurie în 2026. Mai mulți artiști apreciați  pentru muzica lor sensibilă au anunțat deja că vor concerta la București. Iar anul abia a început. 

  • Mireille Mathieu. 22 februarie, Sala Palatului
  • Richard Clayderman. 23 martie, Sala Palatului
  • Konstantinos Argiros. 5 aprilie, Sala Palatului
  • Eros Ramazzotti. 22 aprilie, Hala Laminor
