Două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei aproape 40 de minute

Două avioane de luptă F-18 ale Forţelor aeriene americane au survolat marţi, timp de aproape 40 de minute, spaţiul aerian deasupra Golfului Venezuelei din Marea Caraibilor, potrivit serviciului de monitorizare a aviaţiei Flightradar24, într-o nouă intensificare a presiunii Washingtonului asupra guvernului condus de Nicolas Maduro, relatează EFE.

Zborul a avut loc în jurul orei locale 12:00 (16:00 GMT) într-o zonă a golfului situată la circa 160 de kilometri nord-est de Maracaibo, al doilea cel mai populat oraş din Venezuela.

Aparatele - identificate drept avioane de vânătoare şi de atac la sol F-18 varianta F, cu două locuri - au întreprins o succesiune de schimbări de altitudine, după care au zburat spre nord până la un punct situat la aproximativ 50 de kilometri vest de Aruba, unde se presupune că staţionează portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare şi mai sofisticat din dotarea US Navy.

Pentagonul a trimis acum câteva săptămâni această navă, care s-a alăturat unui contingent pe care Washingtonul îl menţine în sudul Caraibelor de la sfârşitul verii şi care reprezintă cea mai mare desfăşurare a sa în regiune din ultimele decenii, potrivit Agerpres.

Intruziunea în spaţiul aerian venezuelean s-a produs în pofida riscului reprezentat de posibilitatea ca autorităţile de la Caracas să utilizeze baterii antiaeriene de fabricaţie rusă.

Un oficial american din domeniul apărării a confirmat pentru AP că două avioane au efectuat un „zbor de antrenament de rutină” în zonă.

Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta despre operațiuni militare sensibile, nu a putut spune dacă avioanele erau înarmate, dar a menționat că acestea au rămas în spațiul aerian internațional pe durata zborului.

Armata a trimis anterior bombardiere B-52 Stratofortress și B-1 Lancer în regiune, dar aceste avioane au zburat până la și de-a lungul coastei Venezuelei. Nu a existat nicio indicație că aceste aeronave au zburat vreodată atât de aproape de teritoriul țării precum avioanele de vânătoare F/A-18, marți.

Armata SUA a lansat operaţiunea "Southern Spear", în cadrul căreia administraţia Trump a trimis aproximativ 15.000 de soldaţi în apele din apropierea Venezuelei, motivând o operaţiune antidrog.

În acelaşi timp, Washingtonul îi acuză pe Maduro, o bună parte a guvernului său şi vârfului armatei venezuelene că s-ar afla la conducerea "Cartelului Soarelui", o organizaţie a cărei existenţă Administraţia americana pentru controlul drogurilor (Drug Enforcement Administration/DEA) a dezvăluit-o recent în timpul mandatului lui Trump.

Caracas, la rândul său, insistă că desfăşurarea militară a SUA nu este altceva decât o campanie de presiune pentru a forţa o schimbare de guvern în Venezuela.