Județul în care s-a anunțat cod roşu de vânt puternic: rafale de peste 120 de km/h, zăpadă viscolită şi vizibilitate aproape de zero

ANM a emis un cod roşul de vânt extrem de puternic, cu rafale de peste 120 de km/h în zonele montane, valabil până vineri, 3 ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi seară o avertizare de tip Cod roșu pentru zona de munte a județului Cluj, unde se așteaptă rafale de vânt cu viteze ce pot depăși 120 de kilometri pe oră, care vor ridica și troieni zăpada deja depusă, reducând vizibilitatea până aproape de zero.

Codu roşu vizează în special altitudinile mari, de peste 1.800 de metri, unde efectele vântului vor fi cele mai severe, şi este valabil de la ora 21:30 joi seară până la miezul nopții de joi spre vineri, interval în care autoritățile locale și salvamontiștii sunt în alertă pentru a interveni în situații de urgență.