2 ianuarie: Ziua în care Uniunea Sovietică a lansat Luna 1, prima sondă care a orbitat Soarele

Publicat:

Pe 2 ianuarie 1822 s-a născut matematicianul și fizicianul Rudolf Julius Emanuel Clausius, care a formulat cea de-a doua lege a termodinamicii. De asemenea, pe 2 ianuarie 1970 s-a născut cântăreața Sanda Ladoși, care a participat la Eurovision în 2004. 

FOTO: Wikipedia
FOTO: Wikipedia

1784 - A apărut la Sibiu primul ziar de pe teritoriul actual al României

La Sibiu a apărut primul ziar de pe teritoriul actual al României
La Sibiu a apărut primul ziar de pe teritoriul actual al României

Siebenbürger Zeitung a fost primul ziar din Transilvania. Primul număr a apărut pe 2 ianuarie 1784, la Sibiu, din presa tipografului Martin Hochmeister.

După 1789 publicația a fost continuată de Martin Hochmeister cel Tânăr. A apărut săptămânal, până în 1862, când s-a unit cu Hermannstädter Zeitung.

De trei ori pe an apărea cu suplimentul gratuit Siebenbürgische Provinzialblätter.

Între 1788-1791 s-a numit Hermannstädter Kriegsbote („Curierul sibian de război”), apoi Siebenbürger Bote.

Tirajul inițial a fost de 200 de exemplare.

1822: S-a născut matematicianul şi fizicianul Rudolf Clausius, care a formulat cea de-a doua lege a termodinamicii

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Rudolf Julius Clausius s-a născut la Koslin, în familia unui învăţător. A studiat la Universitatea din Berlin şi apoi la Halle, până în 1848. A obţinut titlul de conferenţiar universitar şi a început să predea fi zica la Şcoala Tehnică Superioară de Artilerie de Geniu din Berlin.

În 1855, s-a mutat la Şcoala Tehnică Superioară din Zürich, unde a predat timp de 12 ani, apoi la Würzburg şi, în cele din urmă, la Bonn, unde a rămas până la sfârşitul vieţii.

A scris o serie de lucrări, dedicate în special teoriei matematice a elasticităţii.

În 1850, a publicat lucrarea „Despre forţa motrice a căldurii”, fiind primul care a formulat cea de-a doua lege a termodinamicii: „Căldura nu poate trece singură dintr-o substanţă mai rece în una mai caldă”.

Clausius a contribuit şi la elaborarea teoriei cinetice a gazelor, publicând, în 1857, lucrarea „Despre felul mişcării pe care o numim căldură”, în care a explicat diferenţa dintre gazele reale şi gazele ireale.

În 1860, a calculat viteza moleculelor din gaze şi, ulterior, presiunea gazului asupra pereţilor vasului, ca fi ind rezultatul lovirii repetate a pereţilor vasului de către molecule. „Metoda mărimilor mijlocii”, combinată cu teoria probabilităţii, a dus la crearea unui domeniu deosebit de important al fi zicii, şi anume fi zica statistică.

Tot Clausius a stabilit o ecuaţie care exprimă dependenţa punctului de topire (solidificare) a unei substanţe de presiune şi care a fost apoi denumită ecuaţia Clausius-Clapeyron. Dezvoltând teoria mecanică a căldurii, Clausius a descoperit că într-un sistem închis (care nici nu primeşte, nici nu cedează căldură mediului înconjurător), raportul dintre cantitatea de căldură şi căldura absolută a sistemului creşte cu fiecare proces. În cazul unei funcţionări perfecte a sistemului, care în lumea reală nu există, acest raport rămâne constant, adică nu scade niciodată. În 1865, el a denumit acest raport „entropie”.

Clausius a fost preocupat şi de problemele electrodinamicii şi teoria polarizării corpurilor dielectrice, pe baza căreia a stabilit raportul dintre constanta dielectrică şi densitatea corpului dielectric. A murit la 24 august 1888.

1939 - Revista americana Time l-a desemnat pe dictatorul german Adolf Hitler omul-anului

La începutul anului 1939, Adolf Hitler a fost desemnat „Omul anului” de către revista americană Time. Alegerea, deși controversată, a fost făcută pentru a reflecta influența masivă pe care liderul nazist o exercita asupra lumii în acel moment. Decizia revistei nu a fost o celebrare, ci mai degrabă o recunoaștere a faptului că Hitler devenise figura centrală a evenimentelor globale, în contextul în care Europa se afla în pragul celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Titlul a atras critici, dar și atenția internațională. Decizia editorială a fost însoțită de un articol amplu care analiza ascensiunea sa la putere și amenințările pe care le reprezenta pentru pacea mondială.

1945: Bombardamentul de la Nürnberg

În cadrul campaniei militare din Al Doilea Război Mondial, orașul Nürnberg a fost ținta unui bombardament masiv efectuat de forțele aliate la 2 ianuarie 1945. Atacul a avut drept scop neutralizarea capacităților industriale și logistice ale orașului, care era un important centru pentru regimul nazist. Bombardamentele au provocat distrugeri severe, transformând o mare parte din oraș în ruine.

Bătălia de la Nürnberg a fost un moment decisiv, marcând eforturile continue ale Aliaților de a submina puterea Germaniei naziste pe toate fronturile. Deși atacul a afectat semnificativ moralul populației civile, acesta a contribuit la accelerarea sfârșitului războiului și la prăbușirea regimului hitlerist.

1959: Lansarea sondei spațiale sovietice Luna 1

Luna 1, prima sondă spațială care a depășit câmpul gravitațional al Pământului, a fost lansată pe 2 ianuarie 1959 de Uniunea Sovietică. Aceasta a marcat o etapă crucială în explorarea spațială, fiind primul obiect creat de om care a ajuns în apropierea Lunii și care ulterior a intrat pe o orbită heliocentrică.

Lansarea sondei Luna 1 a demonstrat avansurile tehnologice remarcabile ale programului spațial sovietic și a deschis drumul pentru misiuni ulterioare în cadrul cursei spațiale dintre SUA și URSS. Sonda a furnizat date prețioase despre radiațiile cosmice și particulele solare, contribuind la înțelegerea mediului cosmic.

1968: S-a născut actorul american Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding, Jr.  este un actor american, care a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 1996.  

După rolul Tre Styles din „Boyz n the Hood” (1991), a apărut în „A Few Good Men” (1992), „The Tuskegee Airmen” (1995), „Outbreak” (1995) și „Jerry Maguire” (1996), pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Ulterior, a devenit celebru pentru rolurile sale din „Men of Honor” (2000), în rolul lui Carl Brashear, și din filmul epic „Pearl Harbor” (2001), al lui Michael Bay, din Al Doilea Război Mondial, în rolul lui Doris Miller.

Printre celelalte filme ale sale se numără „As Good as It Gets” (1997), „What Dreams May Come” (1998), „Rat Race” (2001), „The Fighting Temptations” (2003), „American Gangster” (2007), „Gifted Hands” (2009), „The Butler” (2013), de Lee Daniels, și Selma (2014), în rolul avocatului pentru drepturile civile Fred Gray. 

În 2016, l-a interpretat pe O. J. Simpson în serialul dramatic „FX The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”, primind o nominalizare la Premiul Primetime Emmy pentru Actor principal remarcabil într-un serial sau film de serie limitată, și a jucat în cel de-al șaselea sezon al serialului antologic de la FX American Horror Story, subintitulat Roanoke.

1970 - S-a născut Sanda Ladoşi, cântăreaţă de muzică uşoară

Sanda Ladoși s-a născut pe 2 ianuarie 1970. Este o cântăreață română și, în ultimii ani, acrobată de circ și motociclistă acrobată.

În 2004, Sandra Ladoși câștigă selecția națională pentru concursul Eurovision cu piesa „I Admit”.

„Când vine seara”, „Între noi mai e un pas”,Nu mă iubi”, „Mi-e dor” și „Khalini” sunt doar câteva dintre melodiile cântate de Sanda Ladoși, iar Ovidiu Komornik, Ioan Gyuri Pascu și Marcel Pavel sunt câțiva dintre artiștii care au performat alături de ea.

În februarie 2017, cântăreaţa Sanda Ladoşi a fost numită de către primarul Gabriela Firea director adjunct interimar al Circului Metropolitan Bucureşti. Misiunea sa a fost de a relansa spectacolele de circ în condiţiile în care nu mai sunt permise numerele cu animale. A reuşit să capteze atenţia intrând ea însăşi în scenă, ca acrobat. În septembrie 2018 a jucat prima dată în „Bucureşti, je t’aime!”, un musical de 90 de minute, cu aproape 100 de artişti, dintre care 40 de balerini. 

Artista are acum 51 de ani și se împarte între viața personală și cea profesională.

1982: S-a născut actrița Laura Cosoi

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram
Laura Cosoi, cunoscută pentru talentul său actoricesc și prezența carismatică, s-a născut pe 2 ianuarie 1982, la Iași. De-a lungul carierei, Laura Cosoi a jucat în seriale de succes precum „La Bloc” și „Cu un pas înainte” și a apărut în producții cinematografice, cum ar fi „Cel ales”.

  Ea a fost, de asemenea, implicată în proiecte de dans, cum ar fi „Dansez pentru tine”, și a publicat cărți despre stil de viață sănătos.  

1990 - A luat fiinţă Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR)

Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR) este asociația foștilor deținuți politic, a anticomuniștilor, deportaților, prizonierilor și urmașilor acestora. A fost înființată în 2 ianuarie 1990 și legalizată prin hotărârea judecătorească 7/PJ/13 ianuarie 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București.

AFDPR este membră a Uniunii Internaționale a Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Comunismului, INTER ASSO, cu sediul central în Berlin. Inițiatorul acestei uniuni și președintele ei până în 1998 a fost Constantin Ticu Dumitrescu.

În anul 1998, AFDPR mai avea 700 de membri. 

Președintele actual al AFDPR este Octav Bjoza, începând din septembrie 2009.

Potrivit istoricului Adrian Cioflâncă, fostul președinte al AFDPR, Constantin Ticu Dumitrescu, a ferit organizația și propria persoană de manifestările pro-legionare și pro-antonesciene, inclusiv de cele comemorative.

Astfel, foștii deținuți legionari ce erau membrii ai asociației s-au grupat, cu precădere, într-o altă organizație numită Federația Română a Foștilor Deținuți Politici Luptători Anticomuniști (FRFDPLA). Separarea simbolică menținută în timpul lui Ticu Dumitrescu era „o decizie strategică care a asigurat prestigiul AFDPR”.

Cu toate acestea, noua conducere a asociației, reprezentată de Octav Bjoza, s-a manifestat prin acțiuni și declarații pro-legionare de-a lungul timpului.

2004 - A murit fotbalistul român Mihai Ivănescu

Mihai Ivanescu - FOTO Eduard Enea

Mihai Ivăncescu s-a născut în data de 22 martie 1942, la Adâncata și a murit la 2 ianuarie la Brașov. 

Mihai Ivăncescu a fost un fotbalist român, care a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic din 1970.  

Istoria zilei

