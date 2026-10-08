Lovitură pentru giganții din IT: Administrația Trump le interzice să solicite rezidență permanentă pentru angajații străini

Administrația Trump interzice Microsoft și altor companii de tehnologie să solicite rezidență permanentă pentru angajații străini, acuzându-le că folosesc programul pentru a înlocui americanii cu forță de muncă mai ieftină din străinătate.

Trump blochează accesul la rezidența permanentă pentru angajații străini Foto: Arhivă

Vicepreședintele JD Vance a declarat joi că gigantul tehnologic Microsoft se numără printre câteva companii cărora le-a fost interzis pe termen nedeterminat accesul la programul PERM al Departamentului Muncii, în urma unei investigații coordonate de grupul de lucru antifraudă pe care îl conduce, relatează CNN.

Investigația a stabilit că Microsoft a concediat aproximativ 6.000 de angajați americani anul trecut, în timp ce avea în companie 6.300 de angajați care nu sunt cetățeni americani și care fuseseră aduși în SUA prin obținerea unor vize H-1B.

„Viza H-1B este modalitatea prin care oamenii intră în primul rând în Statele Unite, iar programul PERM este modalitatea prin care acești angajați rămân aici”, a declarat Vance. „Din păcate, nu a existat nicio companie în Statele Unite care să fi abuzat mai mult de sistem decât Microsoft.”

Administrația Trump acuză Microsoft că a folosit abuziv programul

Vance și alți oficiali de rang înalt ai administrației au susținut că Microsoft și-ar fi prezentat în mod incorect nevoile atunci când a solicitat rezidență permanentă pentru angajații săi străini. Potrivit acestora, programul este destinat exclusiv angajaților cu competențe „hiperspecializate”, care nu pot fi găsite cu ușurință în Statele Unite.

În schimb, oficialii au acuzat compania că ar fi folosit în principal programul pentru a înlocui angajați americani calificați cu imigranți care aveau competențe similare și cărora compania le putea oferi salarii mai mici pentru aceeași muncă.

„Frauda constă în faptul că, atunci când solicită accesul la acest program, ei fac declarații care sunt fundamental nelegitime și, prin urmare, în cele din urmă ilegale”, a afirmat Vance.

Microsoft a respins acuzațiile lui Vance într-o postare publicată pe site-ul companiei. Reprezentanții companiei au precizat că 80% dintre cele aproximativ 6.000 de solicitări pentru vize H-1B depuse de Microsoft în ultimul an fiscal au vizat prelungirea vizelor sau schimbarea statutului unor angajați existenți, nu recrutarea unor angajați noi. Restul solicitărilor au fost pentru persoane angajate de companie care se aflau deja legal în SUA.

„Ne plătim angajații cu unele dintre cele mai mari salarii din sectorul tehnologic, iar salariile noastre se numără printre cele mai mari din toate solicitările pentru vize H-1B”, au scris reprezentanții Microsoft. „Angajații noștri cu vize H-1B sunt plătiți la fel ca orice alți angajați care desfășoară o muncă comparabilă.”

Decizia vine în aceeași zi în care Trump îl premiază pe șeful Microsoft

Anunțul administrației a ridicat imediat întrebări cu privire la momentul în care Microsoft a fost vizată. În cadrul unei ceremonii separate, programată joi, președintele Donald Trump urmează să îi acorde directorului general al Microsoft, Satya Nadella, Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovație.

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Medalia este cea mai înaltă distincție acordată de Statele Unite pentru realizări în domeniul tehnologiei și este oferită persoanelor care au adus „contribuții remarcabile la bunăstarea economică, de mediu și socială a Americii”, potrivit Oficiului pentru Brevete și Mărci al SUA.

Vance a minimalizat contradicția aparentă dintre decizia administrației de a sancționa Microsoft pentru presupusă fraudă și recunoașterea, în aceeași zi, a realizărilor companiei.

„Mesajul nostru pentru Microsoft nu este că vrem să vă afectăm compania, ci că vrem ca aceasta să prospere, dar vrem să prospere prin angajarea și sprijinirea concetățenilor americani”, a declarat el. „Așadar, vom continua să sprijinim Microsoft și să avem o relație bună cu Microsoft, dar îi vom refuza, de asemenea, posibilitatea de a solicita aceste rezidențe permanente până când vor demonstra că iau în serios punerea pe primul loc a angajaților americani.”

Adobe și mai multe firme de IT, vizate

Departamentul Muncii a suspendat, de asemenea, pe termen nedeterminat accesul companiei de software Adobe și al mai multor firme de externalizare IT la programul PERM. Acest lucru înseamnă că orice solicitări noi sau aflate deja în curs pentru obținerea rezidenței permanente pentru angajații acestora nu vor fi luate în considerare.

Vance nu a prezentat măsuri concrete pe care companiile ar trebui să le ia pentru a recâștiga accesul la procedură. El a spus doar că Microsoft și celelalte companii trebuie să „își schimbe comportamentul, să-și îmbunătățească comportamentul și să facă lucrurile mai bine”.

Măsura reprezintă cea mai recentă încercare a administrației Trump de a demonstra, înaintea alegerilor intermediare, că ia măsuri împotriva unor presupuse cazuri de „fraudă” în cadrul guvernului. Administrația prezintă această problemă drept esențială pentru a se asigura că americanii beneficiază de acces echitabil la oportunități de angajare și la beneficiile federale.

Nouă universități, investigate pentru programul J-1

Oficialii administrației Trump au anunțat joi și că intenționează să investigheze separat mai multe universități, suspectate că ar fi abuzat de programul de vize J-1, care le permite să aducă în SUA cetățeni străini în calitate de studenți, cercetători sau cadre didactice.

Potrivit lui Vance, oficialii consideră că, în cadrul acestui program, universitățile angajează în mod regulat persoane din străinătate pentru a reduce costurile salariale față de nivelul pe care ar trebui să îl ofere angajaților americani pentru aceleași posturi.

Universitățile vizate de investigație sunt Harvard, Yale, Stanford, Brown, University of Pittsburgh, University of California, Davis, California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology și Arizona State University.