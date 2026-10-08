Scandalul continuă în jurul ambasadoarei SUA la Atena. Kimberly Guilfoyle, acuzată de WSJ că ar fi promis acces la oficiali americani în schimbul unor plăți

Cu doar câteva zile înainte de audierea sa pentru postul de ambasador al SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut unui susținător al lui Donald Trump 100.000 de dolari pentru a-și achita o datorie către American Express. Mesajele analizate de The Wall Street Journal sugerează, de asemenea, că Guilfoyle ar fi oferit acces la oficiali de rang înalt ai administrației Trump în schimbul sprijinului financiar și politic.

Kimberly Guilfoyle, ambasadaoarea SUA în Grecia Foto: Instagram @kimberlyguilfoyle

Mesajele schimbate cu un susținător al mișcării MAGA arată că fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. ar fi cerut bani și ar fi oferit acces la oficiali de rang înalt ai administrației Trump, înaintea audierii sale pentru postul de ambasador al SUA în Grecia.

Kimberly Guilfoyle se pregătea pentru audierea din Congres privind confirmarea sa în funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia când i-ar fi transmis unui donator al lui Donald Trump o solicitare urgentă: avea nevoie de 100.000 de dolari pentru a-și achita datoria către American Express.

Potrivit unor mesaje analizate de The Wall Street Journal, Guilfoyle i-ar fi cerut lui Eric Deters ca banii să fie transferați direct către American Express, astfel încât plata să nu lase urme.

„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii către American Express”, ar fi scris ea pe aplicația Signal, potrivit publicației. „Te rog.”

Timp de mai multe luni, Guilfoyle și Deters au schimbat mesaje. Deters, fost candidat republican la Congres din Kentucky, încerca să obțină sprijinul noii administrații Trump pentru mai multe probleme personale de natură fiscală și juridică.

Potrivit lui Deters și mesajelor analizate de The Wall Street Journal, acesta îi promisese lui Guilfoyle plăți care puteau ajunge la un milion de dolari dacă ea reușea să îl ajute.

Guilfoyle, care fusese logodită cu Donald Trump Jr., s-ar fi oferit să-și folosească influența. Ea i-ar fi transmis lui Deters mesaje pe care le trimisese noului șef al Serviciului Fiscal al SUA (IRS) și l-ar fi informat despre demersurile sale pe lângă Departamentul Justiției în favoarea lui.

Între timp, însă, se apropia audierea pentru confirmarea sa în funcția de ambasador. Guilfoyle i-ar fi spus lui Deters că avea nevoie ca soldul cardului său să fie redus înainte de audiere.

„Dragă, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi”, i-ar fi scris ea, însoțind mesajul de un emoji cu mâinile împreunate și de un document PDF cu instrucțiuni de plată de la American Express.

„Poți pur și simplu să trimiți banii aici”, ar fi adăugat ea pe 3 iulie 2025, cu doar câteva zile înaintea audierii sale din 9 iulie.

Deters nu a făcut în cele din urmă plata. El i-ar fi spus lui Guilfoyle că o asemenea operațiune ar putea duce la destrămarea căsniciei sale.

Schimbul de mesaje face parte dintr-un volum de sute de mesaje, e-mailuri și scrisori analizate de The Wall Street Journal și ridică noi întrebări cu privire la activitatea uneia dintre cele mai cunoscute figuri americane numite în posturi diplomatice.

Noi întrebări privind activitatea lui Guilfoyle

Săptămâna trecută, Guilfoyle a fost criticată de democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților.

Aceștia au cerut Departamentului de Stat să îi analizeze conduita, invocând o investigație a The Wall Street Journal privind promovarea de către Guilfoyle a unei companii grecești al cărei lobbyist ar fi însoțit-o la întâlniri cu reprezentanți ai unor guverne din Balcani.

Avocatul lui Guilfoyle, Jesse Binnall, a declarat că ambasadoarea contestă autenticitatea mesajelor, dar nu a oferit detalii cu privire la motivele contestației.

El a spus că Guilfoyle fusese plătită anterior pentru a participa la evenimente și că „mai avea de primit bani pentru deplasarea și sprijinul acordat acestor evenimente patriotice”.

Deters susține însă că nu îi datora lui Guilfoyle nicio sumă.

Un reprezentant al Ambasadei SUA a declarat că întreaga carieră a lui Guilfoyle, atât în serviciul public, cât și în afara acestuia, este ghidată de „valori profunde și constante”. Oficialul a subliniat că ea a fost verificată de Comisia pentru Relații Externe a Senatului și confirmată de Senatul SUA.

„Ambasadoarea rămâne hotărâtă să reprezinte poporul american cu devotament și integritate”, a transmis ambasada.

La o conferință de presă desfășurată miercuri la Atena, secretarul de stat Marco Rubio a lăudat-o pe Guilfoyle, care se afla în spatele podiumului.

„Este suficient să spun că ambasada noastră face o treabă foarte bună”, a declarat Rubio. „Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică.”

Cine este Eric Deters?

Deters, în vârstă de 63 de ani, este avocat și fost coproprietar al lanțului regional de restaurante Snappy Tomato Pizza. A candidat fără succes pentru Congres și pentru funcția de guvernator.

În mai multe interviuri, el a declarat că a devenit dezamăgit de administrația Trump din cauza lipsei de rezultate obținute prin intermediul lui Guilfoyle, deși continuă să susțină în mare parte politicile președintelui.

Potrivit lui Deters, Guilfoyle i-ar fi spus că, dacă va găsi cei 100.000 de dolari pentru plata American Express, ea va rămâne „alături de el pentru totdeauna”.

„Dar nu s-a ținut niciodată de nimic”, a afirmat el.

Un susținător vocal al lui Trump

În perioada în care realiza o emisiune radio matinală în Ohio, Deters a devenit un susținător vocal al mișcării lui Trump și al campaniei prezidențiale din 2016.

Obișnuia să spună: „Trump azi, Trump mâine, Trump pentru totdeauna”.

Avocat supranumit de presa locală „Buldogul din sala de judecată”, Deters a avut însă propriile probleme juridice.

În 2020, i s-a interzis accesul într-un tribunal din comitatul Hamilton, Ohio, după ce amenințase pe rețelele sociale că îl va incendia.

Baroul din Kentucky l-a suspendat de două ori, invocând tactici agresive de litigiu, declarații false făcute în proceduri judiciare și introducerea unor acțiuni considerate nefondate.

Atunci când Curtea Supremă din Kentucky analiza posibilitatea de a-i permite să revină în barou, Deters i-a insultat public pe membrii organizației.

Într-o decizie din 2021 prin care a refuzat reintegrarea sa, președintele Curții Supreme a afirmat că modul în care Deters practica avocatura nu era guvernat de constituție, statul de drept sau procedură.

Deters spune că s-a retras din avocatură.

„Sunt un haiduc al sistemului juridic”, a declarat el pentru The Wall Street Journal.

Relația cu Kimberly Guilfoyle

Deters spune că relația sa cu Guilfoyle a început în 2020, când a organizat în Kentucky un eveniment numit Freedom Fest, ca reacție la măsurile medicale și restricțiile introduse în timpul pandemiei de Covid-19.

Potrivit propriilor declarații, el i-ar fi plătit lui Guilfoyle aproximativ 300.000 de dolari pentru a participa la evenimente în anii următori.

De asemenea, spune că i-a plătit 200.000 de dolari lui Donald Trump Jr. și 100.000 de dolari lui Eric Trump. În 2022, ar fi donat 125.000 de dolari unui comitet de acțiune politică ce îl sprijinea pe Donald Trump, potrivit evidențelor Comisiei Electorale Federale.

În septembrie 2024, Guilfoyle și Donald Trump Jr. urmau să participe la evenimentul lui Deters din Kentucky.

Deters a povestit că Guilfoyle a ajuns pe un aeroport privat aflat la aproximativ 30 de minute de aeroportul principal din Cincinnati, iar el a preluat-o pentru a o duce să se întâlnească cu Trump Jr.

După victoria lui Trump în alegerile din 2024, Deters a început să îi solicite lui Guilfoyle ajutor în mai multe probleme pe care le considera importante.

Printre acestea se număra cazul unui medic din Ohio, Abubakar Atiq Durrani, care fugise în Pakistan după ce fusese acuzat că a fraudat companiile de asigurări prin efectuarea unor intervenții chirurgicale inutile la coloană, inclusiv asupra unor copii.

Deters voia, de asemenea, să discute cu viitorul comisar al IRS despre o dispută fiscală.

El spune că i-a cerut lui Guilfoyle să convingă Departamentul Justiției să investigheze compania de asigurări MedPro Group.

MedPro l-a acuzat într-un proces pe Deters că ar fi încercat să obțină bani prin presiuni juridice și amenințări. Deters a respins acuzațiile, calificând procesul drept „cea mai ridicolă porcărie juridică din toate timpurile”.

Promisiunea de un milion de dolari

Deters spune că i-ar fi promis lui Guilfoyle un milion de dolari dacă aceasta îl ajuta să obțină o apariție în emisiunea fostului prezentator Fox News Tucker Carlson.

Scopul său era să își facă publică povestea.

În decembrie 2024, Guilfoyle i-ar fi scris că încearcă să obțină apariția și că ar trebui să primească un răspuns până la sfârșitul săptămânii.

Mesajele analizate de The Wall Street Journal arată că Guilfoyle a contactat persoane din cercul lui Carlson pentru a încerca să organizeze interviul.

Demersul nu a avut succes.

Carlson a declarat publicației că nu auzise niciodată de Deters și că nu ține legătura cu Guilfoyle în ceea ce privește alegerea invitaților săi.

„Un milion de dolari pentru o apariție într-un podcast? Nu este ea ambasadoarea în Grecia? Este complet absurd”, a declarat Carlson.

Avocatul lui Guilfoyle a susținut că aceasta nu ar trebui criticată pentru că a încercat să atragă atenția asupra unui caz în care, potrivit afirmațiilor sale, aproximativ 1.000 de copii ar fi suferit intervenții chirurgicale inutile și debilitante.

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Disputa fiscală

Un alt subiect important pentru Deters era o problemă fiscală.

IRS analiza o deducere pe care acesta o declarase în 2020, legată de vânzarea participației sale într-o afacere de familie.

Deters considera că investigația avea motivații politice.

După nominalizarea lui Guilfoyle pentru postul de ambasador în Grecia, în decembrie 2024, comunicarea dintre cei doi s-a intensificat.

Ea i-ar fi promis că va discuta cu oficiali de rang înalt ai administrației Trump, de la directorul FBI, Kash Patel, până la fostul procuror general Pam Bondi.

Ea l-a menționat ulterior și pe directorul FBI, scriind greșit numele acestuia.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că Guilfoyle nu a făcut lobby pe lângă Patel. Celelalte agenții menționate nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

„Nu mai pune toate lucrurile astea în scris”

Mesajele arată, de asemenea, că Guilfoyle ar fi fost preocupată de posibilitatea ca relația sa cu Deters să devină publică și să îi afecteze numirea în funcția de ambasador.

Ea i-ar fi cerut în repetate rânduri să nu discute în scris despre bani sau plăți.

„Eric, chiar îmi doresc să încetezi să pui toate lucrurile astea pe hârtie”, i-ar fi scris într-un schimb de mesaje.

În ianuarie 2025, la câteva săptămâni după nominalizarea sa, Guilfoyle s-ar fi plâns că Deters discutase despre înțelegerea lor financiară cu un producător al podcastului ei.

„Este incredibil că, atunci când avem un aranjament privat, tu îi trimiți acum producătorului un mesaj despre bani”, i-ar fi spus ea.

Potrivit mesajelor citate de The Wall Street Journal, Guilfoyle i-ar fi cerut să nu spună nimănui că aveau un asemenea aranjament.

„Ce coșmar. Literalmente îmi vei costa postul de ambasador. Oprește-te din a mai scrie”, i-ar fi transmis ea.

Probleme financiare înaintea audierii

Guilfoyle a devenit o figură importantă a mișcării MAGA după ce a început relația cu Donald Trump Jr., în timpul primului mandat al tatălui acestuia.

După înfrângerea lui Trump în alegerile din 2020, Guilfoyle a încercat să transforme notorietatea sa politică într-o serie de afaceri profitabile.

A lansat produse de îngrijire a părului și parfumuri, un centru de servicii medicale estetice, o firmă de consultanță politică și o companie de relații publice.

În 2022, a lansat ceea ce a descris drept un brand premium de vodcă și șampanie, American Dream.

În martie 2024, compania încerca să atragă investiții de două milioane de dolari, potrivit unui document analizat de The Wall Street Journal. Planul prevedea venituri de 75 de milioane de dolari în trei ani.

Compania a fost ulterior dizolvată.

Avocatul lui Guilfoyle a negat anterior afirmația că o cină organizată la Mar-a-Lago pentru promovarea American Dream ar fi fost, în realitate, o prezentare pentru potențiali investitori.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Donald Trump ar fi devenit nemulțumit de faptul că Guilfoyle încerca să atragă investiții pentru propriile companii de la membrii clubului Mar-a-Lago.

Pe măsură ce se apropia audierea pentru confirmarea sa ca ambasador, în 2025, Guilfoyle s-ar fi plâns unor apropiați că avea probleme financiare.

În declarația sa financiară din februarie 2025, ea a raportat, printre altele, un împrumut pentru o ambarcațiune în valoare de între 100.000 și 250.000 de dolari și un credit ipotecar estimat la între unu și cinci milioane de dolari.

A declarat, de asemenea, active precum un centru medical estetic și o nouă companie de vodcă, fiecare evaluate la între unu și cinci milioane de dolari, precum și venituri de aproape 800.000 de dolari din activitatea de podcast.

Guilfoyle a încercat să vândă vila din Florida pe care o cumpărase împreună cu Donald Trump Jr. pentru 9,7 milioane de dolari. Proprietatea fusese listată ulterior la 30 de milioane de dolari, fără să găsească un cumpărător la acest preț.

Trump Jr. a cumpărat în cele din urmă partea ei din proprietate pentru 7,6 milioane de dolari, în acest an.

„Am nevoie să fac bani”

În martie 2025, când Deters a întrebat-o când urma să se mute în Grecia, Guilfoyle i-ar fi cerut să nu mai insiste.

„Am o mulțime de lucruri de rezolvat până atunci și trebuie să fac bani”, i-ar fi scris, potrivit mesajelor analizate de The Wall Street Journal.

În lunile următoare, Guilfoyle ar fi început să îi solicite lui Deters plăți suplimentare.

Deters spune că ea i-a cerut să redacteze o scrisoare prin care compania sa de consultanță să recunoască o datorie de 100.000 de dolari, reprezentând două plăți restante de câte 50.000 de dolari.

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„Era îngrijorată de legalitate și de aparențe”, a declarat Deters.

Într-o scrisoare din 11 iunie 2025, analizată de The Wall Street Journal, Deters afirma că firma sa de consultanță îi datora lui Guilfoyle 50.000 de dolari „înainte de noua sa funcție” și că dorea să continue colaborarea cu ea până la confirmarea sa.

„Apreciem disponibilitatea dumneavoastră de a ne oferi informații și îndrumare în probleme pentru care sunteți în mod special calificată să ne ajutați”, se arăta în scrisoare.

În aceeași lună, Guilfoyle i-a trimis un mesaj de felicitare lui Billy Long, după confirmarea acestuia în funcția de comisar al IRS.

Ea a atașat o scrisoare redactată de Deters privind disputa sa fiscală.

„Eu și Don Jr. suntem foarte apropiați de Eric Deters și soția lui și știu că ți-a trimis o scrisoare”, i-ar fi scris Guilfoyle lui Long. „Sper că, deși știu cât de ocupat ești, îi poți acorda puțin timp și atenție.”

Două zile mai târziu, Deters i-ar fi trimis o fotografie a unui memorandum tipărit adresat lui Guilfoyle.

„Ți-am plătit 300.000 de dolari de-a lungul anilor”, scria el. „La data acestui memorandum, nu am primit nicio favoare. Nu sunt naiv și nu sunt un fraier. Am nevoie de rezultate.”

Guilfoyle i-ar fi răspuns cerându-i din nou să nu mai pună aceste lucruri în scris.

„Este foarte periculos”, i-ar fi spus.

„Sună-mă pe Signal”, ar fi adăugat ea.

În ceea ce îl privea pe Long, Guilfoyle i-ar fi spus că îl va contacta în ziua următoare.

„I-am scris un mesaj foarte frumos. I-am spus cât de important este că ești apropiat de mine și de Don.”

Apoi ar fi adăugat:

„Și, foarte privat, dacă scrii un e-mail sau un mesaj despre asta, o să te omor, pentru că te iubesc, dar ești scăpat de sub control.”

În aceeași după-amiază, ea i-ar fi trimis lui Deters o actualizare: Long îi răspunsese.

„BOOM”, ar fi adăugat Guilfoyle.

Cererea de 100.000 de dolari

O săptămână mai târziu, pe 3 iulie, Guilfoyle l-a sunat de două ori pe Deters, fără ca acesta să răspundă, și i-a trimis instrucțiuni pentru transferul banilor către un cont American Express.

„Faptul că ai nevoie urgent de 100.000 de dolari, din păcate, nu va funcționa”, i-ar fi răspuns Deters. „Nu pot face asta fără să ajung la divorț.”

„Te sun de peste o săptămână”, i-ar fi replicat Guilfoyle. „Ai putea fi aici, întâlnindu-te cu Billy Long.”

Long este în prezent ambasadorul SUA în Islanda.

Oficialii ambasadei americane din Islanda i-au îndrumat pe jurnaliști către biroul de presă al Departamentului de Stat, care nu a răspuns solicitării de comentarii.

Cazul ridică întrebări cu privire la limitele dintre relațiile personale, activitatea politică și exercitarea influenței de către un diplomat american de rang înalt. Guilfoyle contestă autenticitatea mesajelor, iar administrația Trump continuă să îi susțină activitatea diplomatică.