 Trump cere din nou Premiul Nobel pentru Pace: „Cred că a venit momentul!” | adevarul.ro
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Trump cere din nou Premiul Nobel pentru Pace: „Cred că a venit momentul!”

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Președintele SUA, Donald Trump, a reiterat miercuri că ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar a recunoscut că se îndoiește că va câștiga distincția.

Donald Trump si María Corina Machado
María Corina Machado i-a înmânat lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace Foto: Casa Albă

„Nu știu care va fi decizia lor”, a spus Trump referindu-se la premiul din 2026, pe care Comitetul Nobel norvegian îl va anunța vineri. „Au reputația de a nu acorda premiul unor oameni ca mine”, a adăugat el, potrivit Reuters.

De la revenirea la Casa Albă, anul trecut, Trump a afirmat în repetate rânduri că merită ceea ce este considerat unul dintre cele mai prestigioase premii din lume.

„Cred că a venit momentul”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval. „Dar am fost foarte onorat să-l primesc indirect data trecută, prin laureata care a spus că nimeni din istorie nu îl merită mai mult decât președintele Trump.”

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Trump, în ianuarie, medalia sa de laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2025, în timp ce încerca să obțină sprijinul SUA pentru demersurile sale în Venezuela.

Trump a spus că ar trebui să primească premiul după ce s-a implicat în opt conflicte de la preluarea mandatului, în ianuarie anul trecut, mai notează Reuters.

Liderii Cambodgiei, Israelului și Pakistanului au declarat că l-au nominalizat pe Trump, însă aceste afirmații nu pot fi verificate.

Părțile implicate în unele dintre conflictele despre care Trump susține că le-a soluționat contestă rolul diplomatic al președintelui american, iar în unele dintre aceste regiuni luptele au reizbucnit, inclusiv în Republica Democrată Congo și de-a lungul graniței dintre Cambodgia și Thailanda.

Trump nu a reușit să găsească o soluție pentru războiul Rusiei în Ucraina, deși a promis că va încheia acest conflict chiar în prima zi a celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au dus la un conflict care mocnește de șapte luni, a perturbat aprovizionarea globală cu energie și a determinat creșterea prețurilor la carburanți înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Papa Leon, Curtea Penală Internațională și raportorul special pentru teritoriile palestiniene se numără printre favoriții la câștigarea premiului în acest an.

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