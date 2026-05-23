Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Măsură dură în SUA: Administrația Trump schimbă regulile Green Card, iar străinii nu mai pot aplica din interiorul țării

O nouă măsură a Serviciului pentru Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) modifică semnificativ modul în care cetățenii străini pot solicita rezidența permanentă în Statele Unite.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA Foto: Shutertock

Administrația Trump a introdus o regulă care îi obligă pe străinii aflați temporar pe teritoriul american și care doresc obținerea unei „Green Card” să își depună cererea exclusiv din afara Statelor Unite, prin intermediul reprezentanțelor consulare ale Departamentului de Stat.

Potrivit unui memorandum de politică emis de USCIS, ofițerii de imigrare vor analiza de la caz la caz situațiile considerate excepționale, însă regula generală va fi ca solicitările de ajustare a statutului să nu mai fie procesate din interiorul SUA, scrie reuters.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), instituția care coordonează USCIS, susține că această schimbare are scopul de a eficientiza sistemul de imigrație și de a reduce posibilitatea utilizării unor „portițe legislative”.

„Un străin care se află temporar în SUA și dorește o Carte Verde trebuie să se întoarcă în țara sa de origine pentru a depune cererea”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, instituția care coordonează USCIS. 

Reprezentanții USCIS au mai explicat că procesarea cererilor din țările de origine ar reduce presiunea asupra autorităților americane, care se confruntă frecvent cu cazuri de persoane rămase ilegal în SUA după respingerea solicitărilor de rezidență.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Zach Kahler, a precizat că sistemul de imigrație este conceput astfel încât vizitatorii, studenții sau lucrătorii temporari să revină în țările lor după expirarea vizelor, iar procedura de obținere a rezidenței permanente nu ar trebui să înceapă în timpul șederii temporare în SUA.

„Sistemul nostru este conceput pentru ca aceștia să plece după ce vizita lor se termină. Vizita lor nu ar trebui să funcționeze ca primul pas în procesul de obținere a Cartei Verzi”, a explicat Zach Kahler.

Măsura a fost criticată de organizații și grupuri de sprijin pentru imigranți, care consideră că schimbarea ar putea complica suplimentar procesul de obținere a rezidenței legale și ar crea dificultăți pentru persoanele aflate deja în Statele Unite.

