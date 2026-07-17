 Statele Unite limitează durata șederii studenților și jurnaliștilor străini. Organizația Reporteri fără Frontiere cere blocarea măsurii | adevarul.ro
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Statele Unite limitează durata șederii studenților și jurnaliștilor străini. Organizația Reporteri fără Frontiere cere blocarea măsurii

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Administrația președintelui Donald Trump a decis să restrângă perioada de ședere în Statele Unite pentru studenții și jurnaliștii străini, potrivit unui document oficial publicat joi.

În prezent, vizele de studiu se acordată pe întreaga durată a programului academic. FOTO X
În prezent, vizele de studiu se acordată pe întreaga durată a programului academic. FOTO X

Măsura reprezintă o nouă etapă a politicii americane de înăsprire a regimului imigrației, relatează AFP, citată de News.ro.

Conform noilor reguli, care ar urma să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Registrul Federal, studenții străini nu vor mai putea rămâne în SUA mai mult de patru ani în baza vizelor de studiu.

Pentru jurnaliștii străini, perioada de ședere va fi limitată la 240 de zile (aproximativ opt luni), cu posibilitatea solicitării unor reînnoiri succesive pentru aceeași durată. Jurnaliștii chinezi vor fi supuși unor restricții suplimentare, urmând să primească vize valabile doar 90 de zile.

În prezent, vizele de studiu se acordă pe întreaga durată a programului academic, iar cele pentru jurnaliști pot fi valabile până la cinci ani.

Presa internațională avertizează asupra impactului

Noile reguli vor afecta jurnaliștii acreditați la centrele de presă străine din Statele Unite. Propunerea a fost lansată anul trecut și a fost supusă unei perioade de consultare publică.

Aproximativ 100 de organizații și publicații internaționale, printre care și AFP, au avertizat într-o scrisoare deschisă că măsura riscă să reducă atât amploarea, cât și calitatea relatărilor despre actualitatea americană.

Decizia vine în contextul în care Donald Trump a făcut din combaterea imigrației ilegale și reducerea imigrației legale una dintre principalele teme ale mandatului său. După revenirea la Casa Albă, administrația sa a intensificat deportările migranților fără acte și a introdus noi restricții privind accesul legal în Statele Unite.

RSF reclamă o restrângere a libertății presei

Organizația Reporters sans Frontières (RSF) a criticat dur măsura, pe care o consideră o amenințare la adresa libertății presei.

„Această decizie riscă să priveze jurnaliștii internaționali de posibilitatea de a acoperi actualitatea din Statele Unite și face extrem de dificilă, dacă nu imposibilă, activitatea presei internaționale pe teritoriul american”, a transmis organizația.

Potrivit RSF, obligarea jurnaliștilor să solicite frecvent prelungirea vizelor creează incertitudine și reprezintă o „încălcare directă” a libertății de exprimare și a libertății presei. Organizația solicită Congresului american să intervină și să blocheze intrarea în vigoare a noilor reguli.

Argumentele administrației americane

Departamentul pentru Securitate Internă justifică măsura prin creșterea constantă a numărului de persoane care intră în Statele Unite cu astfel de vize.

Potrivit instituției, evoluția din ultimii ani pune presiune asupra capacității autorităților de a monitoriza și controla respectarea condițiilor de ședere de către deținătorii acestor vize.

În 2024, autoritățile americane au înregistrat peste 1,8 milioane de intrări în țară cu vize de student, cu aproximativ 11% mai mult decât în anul precedent.

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