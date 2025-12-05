search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

„Europa va fi de nerecunoscut”: Trump publică noua Strategie de Securitate a SUA

Casa Albă a publicat joi, în mare taină, Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Donald Trump, un document care conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia, acordând mai puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii.

Casa Albă a publicat Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Trump FOTO: Profimedia
Casa Albă a publicat Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Trump FOTO: Profimedia

Strategia subliniază că obiectivul principal al SUA în Europa este normalizarea relațiilor cu Rusia și încetarea rapidă a războiului din Ucraina. Documentul afirmă: „Este un interes fundamental al Statelor Unite să negocieze o încetare rapidă a ostilităților în Ucraina, pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, precum și pentru a permite reconstrucția post-ostilități a Ucrainei pentru a-i permite supraviețuirea ca stat viabil”.

Critici dure la adresa statelor europene

Strategia lansează acuzații tranșante la adresa Europei, afirmând că declinul economic este întrecut de „pierderea civilizației” cauzată de politicile privind migrația și suprareglementările Uniunii Europene: „Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea ratei natalității și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine”.

Documentul avertizează că Europa ar putea fi „de nerecunoscut” în următorii 20 de ani și pune sub semnul întrebării rolul său ca aliat de încredere al SUA: „Dacă tendințele actuale continuă, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin. Ca atare, este departe de a fi evident dacă anumite țări europene vor avea economii și armate suficient de puternice pentru a rămâne aliați de încredere. Multe dintre aceste națiuni își dublează eforturile pe calea actuală. Vrem ca Europa să rămână europeană, să-și recâștige încrederea în sine civilizațională”.

Relația cu Rusia, o preocupare majoră

Administrația Trump consideră că lipsa de încredere în sine a Europei se reflectă în relațiile cu Rusia, considerată acum o amenințare existențială de către europeni: „Această lipsă de încredere în sine este cel mai evidentă în relația Europei cu Rusia. Aliații europeni se bucură de un avantaj semnificativ față de Rusia în materie de putere coerentă din aproape toate punctele de vedere, cu excepția armelor nucleare. Ca urmare a războiului Rusiei din Ucraina, relațiile europene cu Rusia sunt acum profund atenuate, iar mulți europeni consideră Rusia o amenințare existențială. Gestionarea relațiilor europene cu Rusia va necesita un angajament diplomatic semnificativ din partea SUA, atât pentru a restabili condițiile de stabilitate strategică pe întreg teritoriul eurasiatic, cât și pentru a atenua riscul unui conflict între Rusia și statele europene”.

Citește și: Textul integral al contrapropunerilor europene la „planul de pace” al SUA

Strategia subliniază și dependențele economice ale Europei, menționând Germania, care „construiește în China unele dintre cele mai mari fabrici de procesare din lume, folosind gaz rusesc pe care nu îl pot obține acasă”.

Relația cu China și atenție diplomatică

Documentul atrage atenția asupra relațiilor cu China, unde administrația Trump se declară precaută: SUA trebuie să reeșaloneze relația economică cu China, prioritizând reciprocitatea și echitatea pentru a restabili independența economică americană”. Strategia mai notează că „comerțul cu China ar trebui să fie echilibrat și concentrat pe factori non-sensibili” și solicită menținerea „unei relații economice cu adevărat reciproc avantajoase cu Beijingul”, relatează Politico.

Priorități globale și valori tradiționale

Noua Strategie Națională de Securitate subliniază că SUA trebuie să facă alegeri dificile pe scena globală și critică percepția după Războiul Rece, potrivit căreia dominația americană permanentă asupra lumii ar fi un interes suprem: „Afacerile altor țări sunt preocuparea noastră numai dacă activitățile lor ne amenință în mod direct interesele”.

Trump a prezentat strategia ca „o foaie de parcurs pentru a se asigura că America rămâne cea mai mare și mai de succes națiune din istoria omenirii și patria libertății pe pământ”. Documentul mai face referire la valorile tradiționale și la rolul familiei: „restaurarea și revigorarea sănătății spirituale și culturale americane”, „o Americă care își prețuiește gloriile trecute și eroii săi” și necesitatea unui „număr tot mai mare de familii puternice, tradiționale, care cresc copii sănătoși”.

SUA

