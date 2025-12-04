Convorbirea telefonică dintre Xijinping și Donald Trump: Taiwanul domină discuțiile dintre președinții Chinei și SUA. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol din presa chineză cu privire la discuția telefonică dintre președintele Chinei, Xijinping și omologul său american, președintele Donald Trump. Xijingping a subliniat că încă de la întâlnirea de luna trecută din Busan, Coreea de Sud, relațiile sino-americane au rămas în general stabile și pozitive, fiind bine primite atât de cele două țări, cât și de comunitatea internațională. Ulterior discuției, președintele Trump a postat pe contul său de Truth Social, că relația dintre cele două state este ,,extrem de solidă” și că președintele Xijinping l-a invitat să viziteze Beijing-ul în luna aprilie, invitație pe care a acceptat-o și pe care a întors-o invitându-l pe președintele Chinei într-o vizită de stat în SUA anul viitor.

Foto: Întâlnirea dintre președintele Chinei, Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump la Busan pe 30 octombrie 2025. Sursă foto aici.

Cei doi șefi de stat au vorbit, de asemenea, despre criza din Ucraina. Președintele Xi a subliniat că China susține toate eforturile de a lucra pentru pace și speră că toate părțile vor continua să își reducă diferențele și să ajungă la un acord de pace rapid, echitabil, durabil și obligatoriu, care să rezolve criza de la bază.

Conform unor publicații chineze în timpul discuției telefonice, China a menționat în mod expres că China și Statele Unite au luptat odată cot la cot împotriva fascismului și militarismului și că acum ar trebui să apere împreună realizările celui de-al Doilea Război Mondial. Sursele menționează că ,,aceasta a fost prima mențiune directă a „militarismului” în schimburile dintre președinții Chinei și SUA din ultimul deceniu. Acest cuvânt, evident, are o semnificație clară. Acțiunile recente ale guvernului japonez pe teme istorice și teritoriale au avut un impact major asupra ordinii internaționale postbelice, declanșând reacții puternice din partea multor părți: Rusia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Malaezia, Myanmar și alte țări, care au criticat vorbele și faptele guvernului japonez. De data aceasta, China și Statele Unite au menționat, de asemenea, istoria luptei cot la cot împotriva fascismului și militarismului, iar semnalul pe care l-au transmis a fost clar: Apariția unei renașteri a militarismului japonez ar trebui văzută ca o provocare comună pentru comunitatea internațională, care trebuie abordată urgent de toate țările.”

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Problema Taiwanului domină discuțiile dintre președinții Chinei și SUA; Opinia experților: China îndeamnă SUA să-și limiteze acțiunile și pe cele ale aliaților săi

Conform publicației Xinhua, în seara zilei de 24 noiembrie, președintele Xi Jinping a purtat o conversație telefonică cu președintele american Donald Trump.

Președintele Xijinping a remarcat că, de la summitul de la Busan, relațiile dintre China și SUA au rămas în general stabile și pozitive, fiind bine primite atât de cele două țări, cât și de comunitatea internațională. Totodată, faptele au demonstrat încă o dată că principiul „cooperarea aduce beneficii ambelor părți, în timp ce confruntarea le prejudiciază pe amândouă” a fost validat în repetate rânduri de practică și că „realizările reciproce și prosperitatea comună” între China și SUA sunt o realitate tangibilă.

Xijinping a clarificat poziția Chinei cu privire la problema Taiwanului, subliniind că revenirea Taiwanului în China este o parte esențială a ordinii internaționale postbelice. El a menționat că China și SUA au luptat odată cot la cot împotriva fascismului și militarismului și că acum ar trebui să apere împreună realizările celui de-al Doilea Război Mondial. Trump a recunoscut că China a jucat un rol semnificativ în victoria celui de-al Doilea Război Mondial și că SUA înțeleg importanța problemei Taiwanului pentru China.

Într-un interviu acordat The paper, Diao Daming, director adjunct și profesor al centrului de studii americane al facultății de relații internaționale din cadrul Universității Renmin din China, a declarat că acest apel oferă impulsul și direcția necesare atât Chinei, cât și Statelor Unite pentru a continua să pună în aplicare consensul la care s-a ajuns la reuniunea de la Busan. Pe fondul provocărilor severe din regiunea Asia-Pacific cauzate de declarațiile nepotrivite ale politicienilor japonezi, discuția dintre cei doi șefi de stat contribuie la „atingerea unui consens mai larg cu privire la evoluțiile relevante, gestionarea eficientă a problemelor conexe și stabilizarea situației actuale”.

Foto: Dao Daming, director adjunct și profesor al centrului de studii americane al facultății de relații internaționale din cadrul universității Renmin din China, sursă poză: aici

„China speră că SUA își vor restrânge propriile acțiuni și pe cele ale aliaților săi”

Conform Bloomberg, cele două părți au discutat în cadrul convorbirii telefonice despre probleme precum comerțul dintre SUA și China, conflictul dintre Rusia și Ucraina și regiunea Taiwan. Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat reporterilor că discuția a durat o oră.

Aceasta este prima convorbire telefonică între liderii Chinei și SUA de la summitul de la Busan și a treia oară în acest an când problema Taiwanului a fost menționată în mod specific în cele cinci interacțiuni dintre ei. Conform știrilor, în timpul unei convorbiri telefonice din 17 ianuarie cu președintele Trump, președintele Xi Jinping a declarat că problema Taiwanului privește suveranitatea națională și integritatea teritorială a Chinei și și-a exprimat speranța că SUA o vor trata cu cea mai mare prudență. În timpul convorbirii lor telefonice din 5 iunie, Xijinping a subliniat că SUA ar trebui să trateze problema Taiwanului cu prudență pentru a împiedica ca un număr mic de separatiști care militează pentru ,,independența Taiwanului” să atragă China și SUA într-o situație periculoasă de conflict și confruntare.

Conform analizei lui Diao Daming, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Statele Unite au menținut, în general, o poziție calmă și pragmatică cu privire la problema Taiwanului, respectând în mare măsură angajamentele anterioare. În același timp, nici Donald Trump nu și-a concentrat atenția diplomatică asupra problemei Taiwanului. „Întrucât Statele Unite nu i-au acordat la fel de multă atenție ca înainte, nici China nu a mai adus în discuție frecvent această problemă.” Diao a afirmat că recentele mențiuni despre Taiwan din timpul convorbirii celor doi lideri „au fost în mod clar provocate de remarci extrem de eronate ale Japoniei, necesitând o reafirmare a problemei Taiwanului la nivel de conducere între China și SUA. China speră că SUA nu numai că își vor limita propriile acțiuni, ci vor limita în mod eficient și comportamentul aliaților săi, astfel încât să nu provoace incidente pe această chestiune.”

„Declarația SUA este pragmatică și rațională, continuând în esență punerea în aplicare a angajamentelor sale”, a subliniat Diao Daming. „Acest lucru contribuie la menținerea stabilității în situația relevantă dintre China și SUA, în contextul actualelor incertitudini și factori stimulatori.”

Potrivit unei știri al Kyodo News citată de China News Service, un oficial al guvernului japonez a declarat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, și prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, au avut o convorbire telefonică pe 25, ora locală. Atunci când Takaichi a fost întrebată dacă apelul a abordat remarca sa eronată cu privire la Taiwan, făcută în timpul discursului său în fața Congresului, aceasta nu a dat un răspuns clar, afirmând doar că „detaliile nu pot fi dezvăluite”. Articolul menționează că Takaichi a indicat că apelul a fost inițiat de administrația Trump și, de asemenea, că „Japonia și SUA au confirmat că vor menține o relație strânsă de cooperare”.

Diao Daming a subliniat în același timp că, deși Trump a afirmat că „înțelege importanța Taiwanului pentru China” în ceea ce privește problema Taiwanului, „în sfera politică americană există încă unele abordări eronate și extreme cu privire la Taiwan”.

Pe 13 noiembrie, ora locală, Departamentul Apărării al SUA a anunțat că Departamentul de Stat a aprobat prima vânzare de arme către Taiwan în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. Vânzarea include „piese și componente aeronautice non-standard” și servicii de întreținere pentru modele de aeronave precum F-16, C-130 și IDF, cu o valoare totală de aproximativ 330 de milioane de dolari. Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian, a declarat la o conferință de presă din 14 noiembrie că vânzările de arme ale SUA către regiunea Taiwan a Chinei încalcă grav principiul unei singure Chine și prevederile celor trei comunicate comune SUA-China, în special comunicatul din 17 august. Acestea încalcă grav suveranitatea și interesele de securitate ale Chinei, constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și transmit un semnal grav eronat forțelor separatiste care militează pentru „independența Taiwanului”. China își exprimă nemulțumirea fermă și se opune cu hotărâre acestei măsuri.

Conform mai multor știri ale mass-mediei americane, după adoptarea unanimă în Camera Reprezentanților în luna mai a acestui an, Senatul SUA a aprobat în unanimitate, pe 18 noiembrie, așa-numita „Legea privind punerea în aplicare a asigurărilor pentru Taiwan” și a trimis-o la Casa Albă, în așteptarea semnăturii președintelui Trump. Proiectul de lege ar „elimina oportunitățile și planurile de restricții autoimpuse asupra relațiilor dintre SUA și Taiwan”. Diao Daming a declarat că aceste evoluții indică faptul că unii oficiali din SUA încă încearcă să provoace probleme în legătură cu tema Taiwanului, încercând să „folosească Taiwanul pentru a controla China”. „Încă există forțe în SUA care subminează relațiile dintre China și SUA. Trebuie să monitorizăm îndeaproape și să rămânem foarte vigilenți”.

China și Statele Unite trebuie să colaboreze pentru a menține ordinea internațională și stabilitatea regională

Mass-media internațională a remarcat, de asemenea, că această convorbire telefonică între liderii Chinei și SUA a avut loc pe fondul provocărilor persistente ale Japoniei și al tensiunilor continue din relațiile sino-japoneze. Ziarul Lianhe Zaobao din Singapore a subliniat că aceasta este prima convorbire telefonică între cei doi șefi de stat de la declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind „contingențele din Taiwan”, care au stârnit o dispută diplomatică aprigă între China și Japonia. Potrivit unei știri publicate pe 24 pe contul de wechat al Global Times, ministrul japonez al Apărării, Shinjirō Koizumi, a declarat în timpul unei vizite la o bază a Forțelor de Apărare din Insulele Ryukyu, pe 23 noiembrie, că Japonia va continua cu desfășurarea programată a rachetelor de apărare aeriană cu rază medie de acțiune la bază. Informația menționa totodată că insula Yonaguni, unde se află baza, este la doar 110 kilometri de Taiwan.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning, a declarat în cadrul unei conferințe de presă din data de 24 că desfășurarea de arme ofensive de către Japonia în Insulele Nansei, situate în apropierea regiunii Taiwan din China, escaladează în mod deliberat tensiunile regionale și provoacă confruntări militare. Împreună cu declarațiile eronate ale prim-ministrului japonez Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, această evoluție este extrem de periculoasă și necesită o vigilență sporită din partea țărilor vecine și a comunității internaționale. „Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la victoria războiului de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze și 80 de ani de la eliberarea Taiwanului”, a spus Mao Ning. „China nu va permite niciodată forțelor japoneze de dreapta să inverseze cursul istoriei, nu va permite niciodată forțelor externe să se amestece în regiunea Taiwan a Chinei și nu va permite niciodată reapariția militarismului japonez. China are determinarea și capacitatea de a-și apăra suveranitatea națională și integritatea teritorială.”

Foto: Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning în timpul conferinței de presă din data de 24 noiembrie. Sursa aici.

Acest lucru a atras atenția asupra faptului că cei doi șefi de stat au abordat din nou subiectul celui de-al Doilea Război Mondial în timpul recentei lor convorbiri telefonice. Diao Daming a declarat că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, China și Statele Unite au luptat cot la cot pe frontul Asia-Pacific, jucând un rol extrem de decisiv. În acest context istoric, ambele părți ar trebui să protejeze roadele victoriei în războiul împotriva fascismului. „În aceste circumstanțe, orice provocare care încearcă să ignore sau să submineze istoria, sau chiar să repete istoria, nu ar trebui tolerată de China și Statele Unite. Orice persoană sau acțiune care ignoră istoria și contestă realitatea trebuie controlate în mod eficient. Cred că acesta este un consens la care a ajuns atât China, cât și Statele Unite.”

„China și Statele Unite ar trebui să colaboreze pentru a menține ordinea internațională și stabilitatea regională. Statele Unite ar trebui să se abțină de la orice manevre ascunse și să revină pe calea corectă a respectării istoriei și a acceptării realității”, a declarat Diao Daming. În plus, ,,în ceea ce privește problema Taiwanului, Statele Unite ar trebui să își respecte în continuare angajamentele, să se abțină de la acțiuni care încalcă afacerile interne ale Chinei sau îi violează suveranitatea și integritatea teritorială, să reducă și mai mult activitățile dăunătoare relațiilor dintre China și SUA și să colaboreze cu China într-un spirit de acomodare reciprocă pentru a menține împreună stabilitatea generală obținută cu greu în ultima perioadă.”

Sursa: aici

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse.