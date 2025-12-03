search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Germania a activat Arrow 3, cel mai avansat sistem antirachetă israelian din Europa. Ce înseamnă acest lucru pentru România și pentru flancul estic

Publicat:

Germania a devenit prima țară din Europa care pune în funcțiune sistemul israelian antirachetă Arrow 3, în contextul intensificării amenințărilor balistice și hibride la nivel continental.

Sistemul antirachetă israelian are o rază de acțiune de peste 2.000 de km. FOTO Shutterstock
Sistemul antirachetă israelian are o rază de acțiune de peste 2.000 de km. FOTO Shutterstock

Germania este prima țară europeană care a desfășurat oficial sistemul antirachetă de origine israeliană Arrow 3, o componentă avansată de apărare ce poate acoperi o mare parte din spațiul aerian al Uniunii Europene, inclusiv România.

Sistemul este conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie în straturile superioare ale atmosferei, acționând la altitudini de peste 100 de kilometri și având o rază de acoperire de peste 2.000 de kilometri.

Datorită acestei distanțe de interceptare, Arrow 3 poate proteja nu doar teritoriul german, ci și alte state aflate în proximitatea frontierelor estice ale Europei, precum Polonia, România sau țările baltice.

Sistemul este capabil să neutralizeze inclusiv rachete balistice de tip intermediar, precum modelul Oreșnik, oferind o nouă dimensiune în arhitectura defensivă a Europei, notează Reuters.

Deși achiziția sa a fost anunțată acum doi ani, operaționalizarea are loc abia acum, completând rețeaua de apărare antiaeriană existentă a Germaniei, formată în special din sisteme cu rază scurtă și medie precum Patriot și IRIS-T, montate pe platforme mobile.

Ceremonia oficială de prezentare a avut loc la baza aeriană din Holzdorf, la circa 100 de kilometri sud de Berlin. Cu această ocazie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a subliniat rolul strategic pe care Arrow 3 îl conferă Germaniei în context european:

„Cu această capacitate strategică, unică printre partenerii noștri europeni, ne asigurăm rolul cheie în inima Europei. Astfel, nu numai că ne protejăm pe noi înșine, ci și pe partenerii noștri. Prin urmare, consolidăm pilonul european al NATO și îndeplinim un obiectiv al organizației”, a declarat oficialul german.

Sistemul Arrow a fost dezvoltat de Israel Aerospace Industries (IAI) împreună cu Agenția de Apărare Antirachetă a SUA și reprezintă cel mai avansat nivel al apărării antirachetă israeliene. Acesta funcționează în completarea sistemului „Domul de Fier”, utilizat pentru interceptarea rachetelor de rază scurtă.

Interesul global pentru Arrow 3 a crescut semnificativ după ce tehnologia a fost folosită cu succes pentru a contracara atacurile lansate de Iran asupra Israelului în aprilie și octombrie 2024, potrivit IAI.

Germania intenționează să facă sistemul complet operațional până în 2030, instalând capacitățile în trei regiuni diferite (nord, sud și centru) pentru a asigura o acoperire optimă la nivel național și regional.

Achiziționat în 2023 pentru suma de 3,6 miliarde de euro, Arrow 3 vine ca răspuns la intensificarea amenințării ruse și la amplificarea atacurilor hibride asupra statelor europene, în contextul în care, în ultimul an, mai multe țări din UE s-au confruntat cu atacuri cibernetice atribuite Moscovei, tentative de sabotaj și incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian european.

Europa

