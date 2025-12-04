search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar putea provoca război cu Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Fostul președinte rus, Dmitri Medvdev, a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi active rusești înghețate în valoare de aproximativ 80 de miliarde de lire pentru a sprijini Ucraina ar putea fi considerat de Moscova o provocare directă, suficientă pentru a justifica un conflict cu Europa.

Dmitri Medvedev a avertizat că planul UE poate fi considerat o amenințare FOTO: Profimedia
Dmitri Medvedev a avertizat că planul UE poate fi considerat o amenințare FOTO: Profimedia

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai duri oficiali de la Kremlin, a declarat joi că Moscova ar interpreta o astfel de măsură drept echivalentul unei provocări directe.

Dacă nebuna Uniune Europeană încearcă, totuși, să fure activele rusești înghețate în Belgia sub pretextul unui așa-numit 'împrumut de reparații', Rusia ar putea vedea această acțiune drept echivalentul unui casus belli, cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles și pentru statele membre ale UE”, a afirmat Medvedev, potrivit DailyMail.

Amenințarea sa marchează cea mai explicită sugestie de până acum a unui oficial rus de rang înalt că Moscova ar putea considera pierderea activelor sale drept motiv pentru un conflict mai larg cu UE.

Marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia „este pregătită chiar acum pentru un război cu Europa”, cu puțin timp înaintea întâlnirii programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

„Nu intenționăm să atacăm Europa, dar dacă Europa își dorește confruntarea și o începe, noi suntem pregătiți chiar în acest moment”, a spus liderul de la Kremlin, lăsând să planeze asupra discuțiilor o tensiune calculată.

Propunerea UE pentru Ucraina

Avertismentul vine la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat cea mai amplă propunere financiară de până acum în contextul războiului, prin care încearcă să strângă aproape 80 de miliarde de lire pentru Ucraina, fie prin împrumuturi garantate cu activele rusești înghețate, fie prin confiscarea directă a acestora.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a explicat că planul ar acoperi două treimi din nevoile financiare ale Kievului până în 2027. „Propunem să acoperim două treimi din nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Este vorba de 90 de miliarde de euro”, a declarat ea. „Deoarece presiunea este singura limbă la care răspunde Kremlinul, putem să o intensificăm și mai mult”.

Potrivit propunerii, peste 210 miliarde euro în active rusești, atât de stat cât și private, înghețate în băncile și sistemele financiare din UE încă din 2022, nu vor fi returnate. Cea mai mare parte, aproximativ 187,2 miliarde euro, se află la Euroclear în Belgia, al cărei guvern a avertizat de mai multe ori că nu sprijină predarea acestor active Ucrainei, temându-se că ar putea deveni legal responsabil pentru întreaga sumă.

Reacțiile și contextul internațional 

Guvernele occidentale au evitat până acum confiscarea completă a activelor, invocând riscurile juridice și posibilitatea ca măsuri de represalii să pună în pericol proprietăți europene din Rusia.

Avertismentul lui Medvedev a apărut în contextul în care Statele Unite încearcă să relanseze negocierile de pace. Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au petrecut cinci ore la Moscova marți discutând cu Vladimir Putin și oficiali ruși de rang înalt. Kremlinul a anunțat ulterior că nu s-a înregistrat niciun progres în privința unui acord pentru încheierea războiului.

Witkoff și Kushner urmau să călătorească miercuri la Bruxelles pentru a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Vizita lor a urmat săptămâni de turbulențe diplomatice, după ce un proiect de propunere de pace american a fost scurs în presă, provocând îngrijorare în rândul Kievului și guvernelor europene, care se temeau că Washingtonul s-ar putea pregăti să facă concesii în favoarea Rusiei.

Un cadru revizuit, negociat la Geneva, a fost prezentat ca fiind mai favorabil Ucrainei, însă dezacorduri cheie, inclusiv probleme teritoriale, rămân nerezolvate.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă” pentru Mondial, chiar în timpul meciului Ungaria – România. Foto
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Un român a vrut să-i dea ”țeapă” celui mai bogat om din Ucraina: ”A murit bunica” / ”A, da? Îmi dați tot ce aveți”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
playtech.ro
image
Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință: ”O să propun sancțiuni”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Doi tineri au ajuns în stare gravă la spital după ce două mașini s-au ciocnit pe DN 5, în Giurgiu. În ce stare se află victimele
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Planurile familiei Trump pentru România. Miliarde de dolari vin la Cluj și București
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!