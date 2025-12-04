Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar putea provoca război cu Europa

Fostul președinte rus, Dmitri Medvdev, a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi active rusești înghețate în valoare de aproximativ 80 de miliarde de lire pentru a sprijini Ucraina ar putea fi considerat de Moscova o provocare directă, suficientă pentru a justifica un conflict cu Europa.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai duri oficiali de la Kremlin, a declarat joi că Moscova ar interpreta o astfel de măsură drept echivalentul unei provocări directe.

„Dacă nebuna Uniune Europeană încearcă, totuși, să fure activele rusești înghețate în Belgia sub pretextul unui așa-numit 'împrumut de reparații', Rusia ar putea vedea această acțiune drept echivalentul unui casus belli, cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles și pentru statele membre ale UE”, a afirmat Medvedev, potrivit DailyMail.

Amenințarea sa marchează cea mai explicită sugestie de până acum a unui oficial rus de rang înalt că Moscova ar putea considera pierderea activelor sale drept motiv pentru un conflict mai larg cu UE.

Marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia „este pregătită chiar acum pentru un război cu Europa”, cu puțin timp înaintea întâlnirii programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

„Nu intenționăm să atacăm Europa, dar dacă Europa își dorește confruntarea și o începe, noi suntem pregătiți chiar în acest moment”, a spus liderul de la Kremlin, lăsând să planeze asupra discuțiilor o tensiune calculată.

Propunerea UE pentru Ucraina

Avertismentul vine la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat cea mai amplă propunere financiară de până acum în contextul războiului, prin care încearcă să strângă aproape 80 de miliarde de lire pentru Ucraina, fie prin împrumuturi garantate cu activele rusești înghețate, fie prin confiscarea directă a acestora.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a explicat că planul ar acoperi două treimi din nevoile financiare ale Kievului până în 2027. „Propunem să acoperim două treimi din nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Este vorba de 90 de miliarde de euro”, a declarat ea. „Deoarece presiunea este singura limbă la care răspunde Kremlinul, putem să o intensificăm și mai mult”.

Potrivit propunerii, peste 210 miliarde euro în active rusești, atât de stat cât și private, înghețate în băncile și sistemele financiare din UE încă din 2022, nu vor fi returnate. Cea mai mare parte, aproximativ 187,2 miliarde euro, se află la Euroclear în Belgia, al cărei guvern a avertizat de mai multe ori că nu sprijină predarea acestor active Ucrainei, temându-se că ar putea deveni legal responsabil pentru întreaga sumă.

Reacțiile și contextul internațional

Guvernele occidentale au evitat până acum confiscarea completă a activelor, invocând riscurile juridice și posibilitatea ca măsuri de represalii să pună în pericol proprietăți europene din Rusia.

Avertismentul lui Medvedev a apărut în contextul în care Statele Unite încearcă să relanseze negocierile de pace. Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au petrecut cinci ore la Moscova marți discutând cu Vladimir Putin și oficiali ruși de rang înalt. Kremlinul a anunțat ulterior că nu s-a înregistrat niciun progres în privința unui acord pentru încheierea războiului.

Witkoff și Kushner urmau să călătorească miercuri la Bruxelles pentru a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Vizita lor a urmat săptămâni de turbulențe diplomatice, după ce un proiect de propunere de pace american a fost scurs în presă, provocând îngrijorare în rândul Kievului și guvernelor europene, care se temeau că Washingtonul s-ar putea pregăti să facă concesii în favoarea Rusiei.

Un cadru revizuit, negociat la Geneva, a fost prezentat ca fiind mai favorabil Ucrainei, însă dezacorduri cheie, inclusiv probleme teritoriale, rămân nerezolvate.