Textul integral al contrapropunerilor europene la „planul de pace” al SUA

Regatul Unit, Germania și Franța au pregătit un set de contrapropuneri la proiectul american al „planului de pace” în 28 de puncte, menit să îl facă mai favorabil Ucrainei. Agenția Reuters a publicat versiunea completă a acestor contrapropuneri.

Documentul elaborat, conform Reuters, de Marea Britanie, Franța și Germania se bazează pe „planul de pace” al Statelor Unite, dar corectează anumite elemente și, în unele cazuri, propune eliminarea unor puncte.

Principalele puncte ale contrapropunerilor europene

1. Trebuie reafirmată suveranitatea Ucrainei.

2. Rusia, Ucraina și NATO vor semna un acord cuprinzător de neagresiune. Toate ambiguitățile acumulate în ultimii 30 de ani vor fi clarificate.

3. Punctul 3 din „planul de pace” american – care prevedea că Rusia nu se va amesteca în treburile vecinilor, iar NATO nu se va extinde – este propus pentru eliminare.

4. După semnarea acordului de pace, va începe un dialog Rusia–NATO pentru soluționarea problemelor de securitate și crearea condițiilor de detensionare, cu scopul de a spori securitatea globală și perspectivele economice.

5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.

6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei în timp de pace va fi limitată la 800.000 de militari (față de 600.000 propuși de SUA, indiferent de situație).

7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul Alianței – consens care, în prezent, nu există. (Statele Unite propuseseră ca Ucraina să renunțe constituțional la obiectivul de a adera la NATO, iar NATO să se angajeze să nu o primească.)

8. NATO se angajează să nu staționeze permanent trupe sub comandă proprie în Ucraina în timp de pace. (Față de interdicția totală sugerată de SUA.)

9. În Polonia vor fi dislocate avioane de luptă ale NATO.

10. Garanția de securitate oferită de SUA Ucrainei, inspirată din Articolul 5 al NATO:

a. SUA vor primi compensații pentru acordarea garanției;

b. dacă Ucraina invadează Rusia, garanția va fi anulată;

c. dacă Rusia invadează Ucraina, vor fi restabilite integral sancțiunile globale, iar orice recunoaștere a teritoriilor ocupate sau alte beneficii obținute prin acord vor fi anulate, pe lângă un răspuns militar coordonat.

11. Ucraina are dreptul să adere la UE și va primi acces preferențial temporar la piața europeană pe durata examinării candidaturii.

12. Un amplu pachet internațional de reconstrucție a Ucrainei va include:

a. crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Ucrainei, destinat investițiilor în tehnologii, centre de date și inteligență artificială;

b. cooperare SUA–Ucraina pentru refacerea, modernizarea și operarea infrastructurii de gaze;

c. proiecte comune de reconstrucție a zonelor afectate de război;

d. dezvoltarea infrastructurii;

e. exploatarea resurselor minerale și naturale;

f. un pachet special de finanțare al Băncii Mondiale.

13. Reintegrarea graduală a Rusiei în economia mondială:

a. ridicarea sancțiunilor va fi discutată etapizat;

b. SUA vor semna cu Rusia un acord economic pe termen lung în domenii precum energie, resurse naturale, infrastructură, AI, proiecte arctice etc.;

c. Rusia va fi invitată să revină în G8.

14. Ucraina va fi reconstruită complet și va primi compensații financiare, inclusiv din activele suverane ruse înghețate, care vor rămâne blocate până la plata integrală a despăgubirilor. (Europenii elimină propunerea SUA privind 100 de miliarde de euro pentru reconstrucție și 50% din profiturile americane obținute din proiectele de reconstrucție.)

15. Va fi creat un grup de lucru comun în domeniul securității, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și statelor europene.

16. Rusia va adopta o lege prin care se angajează la neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. SUA și Rusia vor conveni prelungirea acordurilor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare.

18. Ucraina confirmă statutul de stat non-nuclear.

19. Centrala nucleară Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită în mod egal între Ucraina și Rusia.

20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice. (SUA propuseseră interzicerea „oricărei ideologii naziste”.)

21. Teritorii:

Ucraina se angajează să nu-și recupereze teritoriile ocupate prin mijloace militare. Negocierile privind eventuale schimburi de teritorii vor începe de la linia actuală de contact.

(Aceasta diferă esențial de propunerile SUA: nu se prevede cedarea unor teritorii Rusiei, nu se recunoaște Crimeea drept rusă, iar discuțiile teritoriale sunt condiționate de un acord de încetare a focului.)

22. După stabilirea acordurilor teritoriale finale, nici Rusia, nici Ucraina nu vor avea voie să le modifice prin forță; garanțiile de securitate nu se aplică în caz de încălcare.

23. Rusia nu va bloca utilizarea comercială a fluviului Nipru de către Ucraina, iar exporturile de cereale prin Marea Neagră vor fi reglementate prin acorduri.

24.Va fi creat un comitet umanitar pentru:

a. schimbul tuturor prizonierilor și corpurilor persoanelor decedate, pe principiul „toți pentru toți”;

b. eliberarea civililor deținuți și a ostaticilor, inclusiv a copiilor;

c. programe de reunificare a familiilor;

d. măsuri de sprijin pentru victimele conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând după semnarea acordului de pace. (Spre deosebire de propunerea SUA, nu este prevăzut un termen strict de 100 de zile.)

26. Vor fi implementate măsuri pentru sprijinirea victimelor conflictului. (Propunerea SUA includea o amnistie totală, inclusiv pentru criminali de război ruși.)

27. Acordul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, condus de președintele Donald Trump. Sunt prevăzute sancțiuni în caz de nerespectare.

28. Odată ce toate părțile acceptă memorandumul, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag la punctele stabilite. Condițiile de monitorizare vor fi convenite sub supravegherea SUA.

Șeful diplomației americane spune că „nu a auzit” despre propunerile europene la „planul de pace”, dar rămâne optimist

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat după discuțiile de pace desfășurate la Geneva că duminică s-a înregistrat „un progres semnificativ”, adăugând că „nu a auzit nimic” despre eventualele propuneri europene, în pofida întâlnirilor avute cu consilieri pentru securitate națională ai mai multor state europene.

Rubio a explicat că scopul discuțiilor a fost analizarea celor „28 sau 26 de puncte”, în funcție de versiune, și concentrarea asupra aspectelor încă deschise. El a descris ziua de duminică drept „probabil cea mai productivă din ultimul timp”, precizând că forma finală a planului va necesita aprobarea președintelui.

Oficialul american a refuzat să ofere detalii privind conținutul anumitor puncte ale planului, afirmând că acestea ar putea suferi modificări în următoarele zile. „Pot spune doar că sunt optimist. Cred că putem realiza ceva aici, pentru că astăzi am avansat considerabil”, a spus el.

Rubio a adăugat că procesul de pace a început pe fondul unei înțelegeri clare a poziției Rusiei, iar elementele discutate la Geneva vor trebui coordonate atât cu partea ucraineană, cât și cu cea rusă. Întrebat despre termene limită pentru finalizarea acordului, el a precizat: „Dorim să ajungem la un rezultat cât mai curând posibil. Sigur, ne-am dori până joi sau chiar mai devreme. Dar astăzi am făcut un pas mare înainte”.

În ceea ce privește consultările cu reprezentanți ai țărilor europene, Rubio a confirmat că au avut loc întâlniri cu consilieri pentru securitate națională. „Le-am prezentat, fără a intra în detalii, progresul făcut astăzi. Unele aspecte necesitau reacția lor, iar din ce văd, există mult optimism atât din partea americană, cât și din partea ucraineană”, a spus el.

Întrebat însă despre contrapropunerile europene apărute în presă, Rubio a răspuns: „Despre astfel de contrapropuneri europene – nu am auzit”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile americane ar putea include elemente esențiale pentru interesele naționale ale Ucrainei. Secretarul Consiliului de Securitate Națională, Rustem Umerov, membru al delegației de la Geneva, a afirmat că actuala versiune a „planului de pace” reflectă deja majoritatea priorităților ucrainene. Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, a anunțat finalizarea primei sesiuni de negocieri cu delegația americană și a descris discuțiile drept „foarte productive”, menționând o a doua rundă cu participarea partenerilor europeni.