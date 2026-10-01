Elon Musk revine în echipa lui Trump. Miliardarul va conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului

Miliardarul Elon Musk, care s-a certat public cu președintele american anul trecut, primește primul rol oficial de consultant al administrației de la plecarea de la DOGE.

Elon Musk, directorul general al SpaceX/FOTO:Getty Images

Elon Musk, directorul general al SpaceX, Palmer Luckey, fondatorul companiei Anduril Industries, și Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților, vor conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului, numit „Proiectul Meridian". Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de Război, Pete Hegseth.

Este primul rol oficial al lui Musk de consultant pentru administrația Trump de când a părăsit DOGE, structura creată pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale, și s-a certat public cu președintele. Cei doi s-au împăcat între timp.

Hegseth a prezentat proiectul într-un discurs ținut la baza Corpului Marin de la Quantico, din Virginia. „Valorificăm un avantaj american unic, pe care adversarii noștri nu îl au: inovatorii, liderii și tehnologii noștri, oameni cu viziune și cu spirit practic, care vor anticipa soluții creative pentru conflictele de mâine", a spus el.

Potrivit lui Hegseth, Meridian nu are rolul de a produce noi documente de politică. Proiectul va analiza „domeniile pe care trebuie să le cucerim și capacitățile pe care trebuie să le stăpânim". Activitatea lui va fi concentrată pe „descoperirea, dezvoltarea și introducerea în dotare a armelor și sistemelor de care vor avea nevoie copiii și nepoții noștri".

Proiectul va fi facilitat de Emil Michael, responsabilul Pentagonului pentru tehnologie. În decembrie, vorbind despre baza industrială a SUA, el declarase că ar vrea să vadă dezvoltându-se „încă cinci companii ca Anduril, Palantir și SpaceX".

Luckey a spus pentru Axios că americanii s-au aflat întotdeauna în cea mai bună formă atunci când și-au reunit cei mai străluciți oameni de știință, ingineri și tehnologi pentru a rezolva cele mai grele probleme de securitate națională. „Vom studia nu doar războaiele de astăzi, ci vom gândi serios și la războaiele pe care nu ne putem permite să le purtăm în 2030, 2050 și 2100, precum și la ce trebuie să construiască America acum pentru a le preveni", a declarat el.

Companiile conduse de Musk și de Luckey au contracte importante cu Pentagonul. SpaceX asigură lansările pentru securitatea națională a SUA, iar Anduril furnizează sisteme de bruiaj, interceptoare, motoare de rachetă și drone autonome care însoțesc avioanele pilotate („robo-wingmen").

Conducerea Meridian urma să se reunească pentru prima dată miercuri. Concluziile finale sunt așteptate în 120 de zile, a precizat Hegseth.