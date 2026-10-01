 Elon Musk revine în echipa lui Trump. Miliardarul va conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Elon Musk revine în echipa lui Trump. Miliardarul va conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Miliardarul Elon Musk, care s-a certat public cu președintele american anul trecut, primește primul rol oficial de consultant al administrației de la plecarea de la DOGE.

Elon Musk, directorul general al SpaceX
Elon Musk, directorul general al SpaceX/FOTO:Getty Images

Elon Musk, directorul general al SpaceX, Palmer Luckey, fondatorul companiei Anduril Industries, și Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților, vor conduce un studiu al Pentagonului despre viitorul războiului, numit „Proiectul Meridian". Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de Război, Pete Hegseth.

Este primul rol oficial al lui Musk de consultant pentru administrația Trump de când a părăsit DOGE, structura creată pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale, și s-a certat public cu președintele. Cei doi s-au împăcat între timp.

Hegseth a prezentat proiectul într-un discurs ținut la baza Corpului Marin de la Quantico, din Virginia. „Valorificăm un avantaj american unic, pe care adversarii noștri nu îl au: inovatorii, liderii și tehnologii noștri, oameni cu viziune și cu spirit practic, care vor anticipa soluții creative pentru conflictele de mâine", a spus el.

Potrivit lui Hegseth, Meridian nu are rolul de a produce noi documente de politică. Proiectul va analiza „domeniile pe care trebuie să le cucerim și capacitățile pe care trebuie să le stăpânim". Activitatea lui va fi concentrată pe „descoperirea, dezvoltarea și introducerea în dotare a armelor și sistemelor de care vor avea nevoie copiii și nepoții noștri".

Proiectul va fi facilitat de Emil Michael, responsabilul Pentagonului pentru tehnologie. În decembrie, vorbind despre baza industrială a SUA, el declarase că ar vrea să vadă dezvoltându-se „încă cinci companii ca Anduril, Palantir și SpaceX".

Luckey a spus pentru Axios că americanii s-au aflat întotdeauna în cea mai bună formă atunci când și-au reunit cei mai străluciți oameni de știință, ingineri și tehnologi pentru a rezolva cele mai grele probleme de securitate națională. „Vom studia nu doar războaiele de astăzi, ci vom gândi serios și la războaiele pe care nu ne putem permite să le purtăm în 2030, 2050 și 2100, precum și la ce trebuie să construiască America acum pentru a le preveni", a declarat el.

Companiile conduse de Musk și de Luckey au contracte importante cu Pentagonul. SpaceX asigură lansările pentru securitatea națională a SUA, iar Anduril furnizează sisteme de bruiaj, interceptoare, motoare de rachetă și drone autonome care însoțesc avioanele pilotate („robo-wingmen").

Conducerea Meridian urma să se reunească pentru prima dată miercuri. Concluziile finale sunt așteptate în 120 de zile, a precizat Hegseth.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo – când celebritatea îți ia mințile! Marcel Pușcaș, opinie tranșantă după fuga lui CR7 din cantonamentul Portugaliei
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
Valentina Pelinel a ”dat din casă”, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea: ”Ne spunem asta în fiecare zi”
digisport.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Cât valorează 15 ani de contribuții la pensie. Diferența dintre un român plătit cu salariul minim și unul cu salariul mediu
playtech.ro
image
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă cu buget cât tot play-off-ul”
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Cazinoul din Constanța este finalist în prestigioasa competiție European Museum Academy Awards 2026, din Spania
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 octombrie 2026. Mai multe zodii au noroc de bani la început de lună
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson, Foto Instagram (1) jpg
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului