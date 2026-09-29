Trump i-a chemat la Casa Albă pe liderii marilor companii de tehnologie pentru discuții despre inteligenţa artificială

Directori ai unora dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume s-au reunit marţi la Casa Albă pentru un prânz dedicat inteligenţei artificiale, găzduit de preşedintele american Donald Trump şi de preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Liderii companiilor de telecomunicații s-au confruntat cu paza Foto: X

Printre participanţi se numără CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, CEO-ul Tesla şi SpaceX, Elon Musk, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, CEO-ul Google, Sundar Pichai, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, şi preşedintele OpenAI, Greg Brockman.

Potrivit planului locurilor publicat de Trump pe Truth Social, preşedintele american urma să stea lângă Jensen Huang şi Elon Musk, urmaţi de Mark Zuckerberg şi Sundar Pichai. Vicepreşedintele JD Vance urma să fie aşezat în faţa lui Trump, între Jeff Bezos şi Mike Johnson, scrie News.

CEO-ul Palantir, Alex Karp, a declarat înaintea reuniunii că liderii industriei trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru riscurile pe care le cunosc şi că publicul american nu doreşte reguli diferite pentru companiile tehnologice şi pentru restul societăţii.

Reuniunea are loc pe fondul unor divergenţe tot mai vizibile privind ritmul dezvoltării inteligenţei artificiale. Lideri ai unor laboratoare de AI, între care Dario Amodei şi Sam Altman, au susţinut necesitatea încetinirii dezvoltării celor mai avansate sisteme pentru a permite o evaluare mai atentă a riscurilor. În schimb, Trump a declarat marţi că administraţia sa nu intenţionează să frâneze dezvoltarea tehnologiei AI, despre care a spus că ar putea avea un impact mai mare decât revoluţia industrială.

Mike Johnson a pledat pentru găsirea unui echilibru între inovare şi siguranţă, afirmând că nu susţine un moratoriu sau o reglementare excesivă a industriei, pe care o consideră susceptibilă să afecteze poziţia SUA în competiţia tehnologică cu China. El şi-a exprimat totodată speranţa că măsurile de protecţie adoptate de companiile AI vor fi în principal voluntare.

Prânzul de la Casa Albă coincide cu un eveniment organizat pe parcursul întregii zile de administraţia Trump, în cadrul căruia a fost prezentat America.gov, un nou portal care utilizează inteligenţa artificială pentru a facilita accesul americanilor la informaţii şi servicii ale guvernului federal.

În acelaşi timp, OpenAI îşi desfăşoară la San Francisco conferinţa anuală DevDay, motiv pentru care compania este reprezentată la reuniunea de la Washington de preşedintele Greg Brockman, în timp ce CEO-ul Sam Altman participă la evenimentul din California.

Discuţiile de la Casa Albă au loc după o serie de incidente care au amplificat preocupările privind comportamentul agenţilor AI şi riscurile sistemelor tot mai autonome. OpenAI a anunţat recent că a oprit temporar dezvoltarea celui mai nou model al său şi că desfăşoară o analiză amplă a comportamentului modelelor sale, în contextul acestor preocupări.

Înaintea reuniunii de marţi, Dario Amodei a avut duminică o cină privată cu Trump, prima întâlnire bilaterală între cei doi, pe fondul dezbaterilor dintre administraţie şi industria tehnologică privind ritmul dezvoltării şi controlul sistemelor avansate de inteligenţă artificială.