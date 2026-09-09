Elon Musk, obsedat să aibă cât mai mulți copii înaintea izbucnirii unui război civil în SUA, susține fosta parteneră

Elon Musk i-ar fi spus fostei sale partenere Ashley St Clair că își dorește să aibă un copil cu ea deoarece consideră că are nevoie de „o legiune de copii” înainte de izbucnirea unui război civil. Afirmația apare într-un nou documentar despre miliardar, realizat de regizorul Alex Gibney.

Elon Musk ar fi vrut „o legiune de copii” înainte de un război civil. Foto: Ahiva

Ashley St Clair, care are un fiu cu Musk, susține în documentarul „Musk” că miliardarul i-ar fi transmis acest mesaj în perioada în care cei doi aveau o relație. Fiul lor s-a născut în 2024, însă relația dintre cei doi s-a încheiat ulterior.

St Clair critică, de asemenea, modul în care Musk folosește platforma X, despre care spune că ar contribui la accentuarea unor tensiuni sociale.

„Nu poate fi ignorat”

Întrebată, la premiera documentarului în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, dacă Musk se teme doar de izbucnirea unui război civil sau dacă încearcă să contribuie la declanșarea unuia, Ashley St Clair a răspuns că, indiferent de situație, activitatea sa pe X reprezintă un motiv de îngrijorare.

„Oricare ar fi situația, ceea ce face cu această platformă, X, nu poate fi ignorat”, a declarat ea.

Fosta susținătoare a lui Donald Trump afirmă că Musk „alimentează tensiuni care nu există în lumea reală”.

„El creează ceva care produce efecte reale în lumea reală prin toate aceste mesaje și informații de pe X”, a mai spus St Clair.

Aceasta susține că miliardarul provoacă în mod deliberat diviziuni, iar consecințele ar putea deveni grave în lipsa unor măsuri de reglementare sau limitare a influenței platformei.

Oferta de 40 de milioane de dolari

Ashley St Clair mai afirmă că echipa lui Musk i-ar fi propus 40 de milioane de dolari și o plată lunară de 100.000 de dolari pentru a semna un acord de confidențialitate.

Potrivit acesteia, oferta ar fi fost retrasă după ce a refuzat să semneze documentul.

St Clair este una dintre femeile cu care Musk are copii. Miliardarul are 14 copii, potrivit informațiilor prezentate în documentar.

Documentarul lui Alex Gibney

Filmul „Musk”, realizat de Alex Gibney pe parcursul a trei ani, urmărește ascensiunea miliardarului de la antreprenor în domeniul software la una dintre cele mai influente figuri din industria tehnologică și din politica americană.

Documentarul, cu o durată de aproape patru ore, abordează activitatea lui Musk în domeniul spațial, industria automobilelor electrice, implicarea sa în politica americană și apropierea de mișcarea MAGA.

Gibney consideră că preocuparea lui Musk pentru posibilitatea prăbușirii civilizației ar putea avea legătură cu experiențele sale din copilărie, petrecute în Africa de Sud.

„A avut o copilărie foarte dificilă și traumatizantă”, a declarat regizorul la Veneția.

„Într-o anumită măsură, acum își retrăiește trauma prin ceea ce face celorlalți, dacă ar fi să analizez situația din punct de vedere psihologic”, a adăugat Gibney.

Regizorul, cunoscut pentru documentare despre subiecte precum Enron, Vladimir Putin și armata Statelor Unite, spune că filmul său nu este doar o poveste despre tehnologie și succesul unui antreprenor.

„Ceea ce am descoperit a fost că povestea lui Musk nu este o poveste nouă despre tehnologie”, a declarat Gibney. „Este, de fapt, povestea unei idei vechi într-o formă nouă. Povestea lui este cea a unui om care își promovează agresiv imaginea și valoarea acțiunilor. Averea și puterea lui provin din creșterea valorii acțiunilor.”

În ultimele zile, Musk a fost din nou implicat în dezbateri politice europene, după ce a salutat victoria partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.