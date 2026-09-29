O dâră luminoasă surprinsă în timpul unei transmisiuni SpaceX a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale și a alimentat speculații despre o posibilă navă extraterestră.

Lansarea rachetei Starship Foto: X@latestinspace

Imaginile au apărut în timpul unui zbor de test al rachetei Starship, după ce SpaceX a atins un obiectiv important: trimiterea celei mai puternice rachete din lume pe orbită, scrie Daily Mail.

La aproximativ șapte minute și 55 de secunde de la începutul zborului, telespectatorii au observat în întunericul spațiului o formă îngustă, ușor curbată, de culoare albastru-pal, cu un punct alb mai luminos la unul dintre capete.

Mai mulți utilizatori ai platformei X au distribuit capturi de ecran ale imaginilor.

„Arată ca o navă-mamă”, a scris unul dintre ei, susținând că obiectul ar fi „mai mare decât un oraș”.

„Cred că tocmai am văzut un OZN transmis în direct”, a comentat un alt utilizator.

Un alt participant la discuție a spus că nu îi venea să creadă ce vede și că s-a bucurat să constate că și alți oameni observaseră fenomenul.

Ce ar fi putut fi obiectul

Unii utilizatori au sugerat că ar putea fi Stația Spațială Internațională. Imaginile transmisiei nu permit însă stabilirea cu certitudine a dimensiunii sau distanței obiectului.

O explicație mult mai obișnuită a venit din partea lui Dean Scott, care a sugerat că dâra ar putea fi formată din gaze eliberate de propulsorul Super Heavy.

Potrivit acestei explicații, gazele ar fi rămas în urma opririi motoarelor după separarea propulsorului și a reaprinderii acestora pentru manevra de revenire.

Scott a sugerat că obiectul ar fi părut că se ridică deoarece orizontul luminos al Pământului îl ascundea inițial.

Un utilizator care a verificat imaginile anterioare i-a răspuns că a observat norul înainte ca acesta să pară că se „aplatizează”, considerând explicația convingătoare.

Totuși, această interpretare nu a oprit speculațiile despre extratereștri.

Speculații despre o „navă-mamă”

Pe rețelele sociale, unii utilizatori au făcut referire la „Greys”, ființele umanoide asociate frecvent în cultura OZN cu presupuse întâlniri extraterestre.

Alții l-au menționat pe Elon Musk, întrebându-l dacă obiectul ar putea fi o „navă-mamă”. Mai mulți utilizatori au afirmat, fără a prezenta dovezi, că ar fi vorba „cu siguranță” despre extratereștri.

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Inginerul Kyle Holl a legat imaginea și de un alt moment neobișnuit al zborului: oprirea neașteptată a unuia dintre motoarele Starship.

„Un motor se oprește și apoi un crucișător de luptă extraterestru devine vizibil. Interesant”, a scris el.

SpaceX și Elon Musk nu au oferit, cel puțin în timpul relatării, o explicație publică pentru obiectul surprins în transmisiune.

Zborul Starship s-a încheiat cu o explozie

Starship, fără echipaj la bord, a fost lansată în jurul orei 8:46, ora Coastei de Est a SUA, de la complexul SpaceX Starbase, situat în apropiere de Brownsville, Texas.

Misiunea era programată să dureze aproximativ 10 ore și să ducă vehiculul pe o traiectorie în jurul Pământului.

Zborul a fost însă scurtat după ce unul dintre motoare s-a oprit în mod neașteptat în timpul urcării.

Imaginile au arătat apoi Starship intrând în poziția necesară pentru o amerizare controlată. Vehiculul a atins apa în jurul orei 11:58, însă câteva secunde mai târziu a fost cuprins de o explozie puternică.

Purtătorul de cuvânt al SpaceX, Dan Huot, a declarat în timpul transmisiunii că Starship a ajuns în apă, dar că amerizarea nu a fost la fel de lină precum cea din testul anterior.

Camerele de pe uscat au surprins ulterior o explozie în zona centrală a vehiculului.

Un pas important pentru SpaceX

Deși imaginile de la finalul misiunii au determinat unele persoane să descrie testul drept un „eșec total”, obiectivul principal al zborului era ca Starship să ajungă pe orbită.

Acest obiectiv a fost atins.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a felicitat SpaceX pentru lansare și a descris zborul drept unul spectaculos, subliniind că Starship a ajuns pe orbită și că misiunea a fost desfășurată într-un mod pe care l-a caracterizat drept sigur și responsabil.

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Pentru SpaceX, testul a avut o importanță deosebită. După 13 zboruri de testare care nu ajunseseră pe orbită, compania încerca pentru prima dată să trimită Starship în jurul Pământului și să aducă vehiculul înapoi.

O misiune complet reușită ar fi consolidat încrederea că o versiune modificată a Starship ar putea fi pregătită pentru planurile NASA privind revenirea oamenilor pe Lună în cadrul programului Artemis.

Deocamdată, nu este clar în ce măsură problemele motorului și explozia produsă după amerizare vor influența pregătirile pentru misiunile lunare planificate.

Obiectivul final: reutilizarea Starship

Pe termen lung, SpaceX vrea ca Starship să poată reveni în poziție verticală și să aterizeze în Texas, astfel încât echipajele să poată fi readuse pe Pământ, iar vehiculul să poată fi folosit din nou.

În etapa actuală de testare, însă, zborurile se încheie în mare parte prin amerizarea în ocean, fără ca vehiculele să fie recuperate.

În ceea ce privește obiectul luminos care a alimentat speculațiile online, explicația prezentată de Scott – potrivit căreia ar putea fi vorba despre gaze și resturi rezultate în urma operațiunilor de propulsie – oferă o interpretare tehnică a imaginilor. Până la o explicație oficială din partea SpaceX, natura exactă a obiectului nu a fost confirmată public.