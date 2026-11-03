Elon Musk devine cel mai mare finanțator individual din istoria alegerilor americane: donație de 474 de milioane de dolari pentru republicani

Elon Musk a devenit cel mai mare donator individual din istoria alegerilor americane, după ce a contribuit cu 474 de milioane de dolari la Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026. Suma reprezintă un record pentru un donator care nu candidează la o funcție publică, relatează presa internațională.

Elon Musk a devenit cel mai mare donator individual din istoria alegerilor americane. Foto: Getty Images

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, valoarea reală a contribuțiilor lui Musk ar putea fi chiar mai mare.

Magnatul ar fi făcut și donații care nu sunt ușor de urmărit, iar înregistrările federale disponibile acoperă doar perioada până la 14 octombrie. Astfel, este posibil ca acesta să-și fi suplimentat sprijinul financiar pentru republicani în ultimele săptămâni.

Donațiile masive ale miliardarului au atras atenția democraților, scrie Agerpres. Mai mulți parlamentari au anunțat că intenționează să inițieze investigații asupra activității lui Musk dacă partidul lor va recâștiga controlul asupra uneia dintre camerele Congresului în urma scrutinului.

Investigațiile ar urma să vizeze modul în care Musk a gestionat Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, între timp desființat, contractele companiilor sale cu guvernul federal, dar și rolul său în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Alegerile intermediare din 2026 au stabilit un nou record și în ceea ce privește cheltuielile pentru publicitatea politică. Potrivit companiei AdImpact, sumele alocate campaniilor publicitare au depășit nivelul înregistrat în ciclul electoral prezidențial din 2024.

Alegerile de la jumătatea mandatului în SUA: când aflăm cine va controla Congresul

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial decid dacă republicanii lui Donald Trump sau democrații vor controla Congresul SUA. Potrivit BBC, primele rezultate nu vor oferi neapărat un verdict asupra echilibrului de putere de la Washington: identificarea câștigătorilor ar putea dura ore, zile sau chiar săptămâni.

La alegerile din 3 noiembrie sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat. În 36 de state sunt aleși și guvernatorii. După cum explică ghidul Adevărul despre alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump nu candidează la acest scrutin, însă rezultatul va influența capacitatea sa de a-și pune în aplicare agenda în ultimii doi ani ai mandatului.