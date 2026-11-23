Ludovic Orban, fost premier și președinte al partidului Forța Dreptei, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Orban a avertizat că lipsa documentului riscă să alimenteze propaganda rusă în România.

Fostul premier Ludovic Orban Foto: Inquam Photos

Totodată, Orban a catalogat drept „marketing politic” raportul de 432 de pagini prezentat de AUR în Parlament. Acesta a susținut că momentul ales de partidul condus de George Simion pentru lansarea documentului nu este întâmplător, având în vedere că tot luni Curtea de Apel București a decis înlocuirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu.

„Nicio valoare. Este marketing politic. Nu este lansat întâmplător astăzi. Astăzi a survenit și decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susținători pentru AUR. Se știe foarte clar că votanții AUR votează cu AUR, nu numai pentru Simion. Simion are o cotă de încredere inferioară scorului pe care îl are AUR”, a declarat Ludovic Orban, la Digi 24.

Fostul premier consideră că George Simion a ales să îl susțină pe Călin Georgescu din rațiuni electorale, pentru a atrage o parte dintre votanții acestuia. „O mare parte dintre susținătorii AUR vin de la Călin Georgescu, pentru că Simion, tot din marketing politico-electoral, a luat decizia să îl sprijine pe Călin Georgescu, deși știa că nu i se va permite să candideze”, a afirmat Orban.

Orban critică anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Luni, AUR a prezentat în Parlament un raport de 432 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, realizat de deputata Laura Gherasim. Documentul analizează circumstanțele anulării scrutinului prezidențial și responsabilitatea instituțiilor implicate. Liderul AUR, George Simion, a cerut și desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024.

Referindu-se la decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, Ludovic Orban a catalogat-o drept „cel mai grav atac împotriva democrației și a dreptului de vot” de după Revoluție.

„A fost anulat actul de voință al cetățenilor, fără nicio motivare”, a susținut fostul premier, care a contestat și procedura urmată de CCR, în condițiile în care primul tur fusese validat înainte de anularea întregului scrutin.

Ce îi reproșează lui Nicușor Dan

Ludovic Orban i-a cerut președintelui Nicușor Dan să clarifice dacă raportul promis privind anularea alegerilor există și, în cazul în care documentul a fost întocmit, să îl facă public cât mai repede.

„Eu nu pot să cred că președintele Nicușor Dan a vorbit de un astfel de raport fără să existe măcar elementele de bază ale unui astfel de raport. Dacă a vorbit despre acest raport fără să fie sigur că există elementele necesare pentru a susține un astfel de raport, înseamnă că a făcut un serviciu imens propagandei rusești în România, pentru că, promițând un raport care nu există și pe care nu îl va putea da publicității, nu face decât să dea apă la moară goarnelor propagandei rusești în România. Asta face Nicușor Dan, promițând un raport pe care nu îl dă publicității. (...) El trebuie să spună foarte clar, foarte limpede: există acest raport? Dacă există acest raport, trebuie să îl prezinte public cât mai repede”, a mai spus Ludovic Orban.