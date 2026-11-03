„Mi-am încheiat programul”. Un șofer de ambulanță din SUA a abandonat o pacientă pe drum și a plecat acasă cu Uberul

Incident neobişnuit în SUA, unde un şofer de ambulanţă a abandonat pacienta pe care o preluase pentru să şi-a terminat programul de lucru şi a plecat liniştit acasă cu un taxi.

După ce a rătăcit drumul, şoferul şi-a abandonat pacienta în ambulanţă şi a plecat acasă. Foto: arhivă/Reuters

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, când șoferul unei ambulanțe aparținând companiei private Lynx EMS o ducea pe femeie la clinica Cleveland Clinic. Pacienta acuza dureri în piept, dar drumul spre spital a devenit mult mai lung după ce şoferul s-a rătăcit. Potrivit The Guardian, care citează postul local de televiziune WKRC, la un moment dat, acesta i-a spus femeii că și-a încheiat programul de lucru pentru ziua respectivă, apoi a chemat un Uber și a plecat acasă.

Ulterior, un echipaj Cleveland Emergency Medical Services a ajuns la locul unde șoferul o abandonase pe pacientă în ambulanţă, i-a acordat îngrijiri și a continuat transportul până la spital.

Asociația angajaților serviciilor de salvare din Cleveland, CARE Local 1975, a precizat că Ambulanța implicată nu aparținea serviciului public, ci unei firme private.

„Dorim să clarificăm faptul că NU era o ambulanță a serviciului Cleveland EMS, ci un furnizor care lucra pentru o companie privată de ambulanțe. După plecarea acelui angajat, Cleveland EMS a intervenit la fața locului, a acordat îngrijiri medicale și a transportat pacienta la spital”, a transmis asociația.

Lynx EMS verifică decizia angajatului

Reprezentanții companiei Lynx EMS au reacționat după ce incidentul a ajuns în presa locală. Aceștia au declarat că au luat măsuri imediat ce au aflat despre situație, pentru a se asigura că pacienta primește îngrijirile de care avea nevoie.

Compania a început, totodată, să verifice împrejurările în care șoferul a întrerupt transportul și a părăsit pacienta. Reprezentanții săi au anunțat că vor decide ce măsuri se impun după încheierea verificărilor.

„Continuăm să analizăm circumstanțele în care s-a produs acest incident și vom lua măsurile corespunzătoare în funcție de concluziile verificărilor. Întrucât situația implică aspecte legate de angajați și de un pacient, nu putem oferi alte comentarii”, au transmis reprezentanții Lynx EMS, într-o declarație pentru presa locală.