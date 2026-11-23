Cheltuielile publice ale României au crescut de aproape trei ori în ultimul deceniu, de la 58 de miliarde de euro în 2016 la 166 de miliarde de euro în 2025. În același timp, schimbările repetate ale Codului fiscal și lipsa de predictibilitate îi descurajează pe antreprenori și pe investitorii care ar putea contribui la dezvoltarea economiei. Profesorul de economie Radu Nechita consideră că problema bugetului nu poate fi rezolvată doar prin majorări de taxe, ci presupune reducerea cheltuielilor și reguli fiscale stabile.

Cheltuielile statului s-au triplat în zece ani, dar serviciile publice nu s-au îmbunătățit Foto: arhivă

„Este o problemă de cheltuieli publice excesive ca volum, dar și una de structură și de design”, a declarat Radu Nechita, într-un interviu acordat Adevărul Financiar.

Datele prezentate de profesor arată că, în 2019, cheltuielile publice ajunseseră la 81 de miliarde de euro, pentru ca în 2025 să urce la 166 de miliarde de euro. Creșterea sumelor cheltuite de stat nu a fost însoțită însă de o îmbunătățire comparabilă a serviciilor publice.

„Viteza de creștere a cheltuielilor publice este mult mai amețitoare decât viteza de creștere a calității serviciilor publice”, spune economistul.

În opinia sa, contribuabilii sunt tot mai puțin dispuși să accepte noi impozite în condițiile în care văd cum sunt cheltuiți banii publici. Nechita indică licitațiile trucate, investițiile care avantajează firme apropiate de partide și privilegiile din aparatul bugetar printre problemele care afectează încrederea în modul în care statul gestionează resursele.

Modificarea Codului fiscal de zece ori pe an îi descurajează pe antreprenori

Pe lângă nivelul taxelor, mediul de afaceri este afectat și de schimbarea frecventă a regulilor. Radu Nechita consideră că imprevizibilitatea fiscală poate deveni o povară mai mare decât impozitul propriu-zis, pentru că firmele nu își pot planifica în mod sigur investițiile și activitatea.

„Incontinența legislativă fabrică o incertitudine care descurajează puținii întreprinzători pe care-i avem sau care ar îndrăzni să vină în România”, afirmă profesorul.

El compară modificarea Codului fiscal de zece ori într-un an cu schimbarea lui o dată la zece ani și spune că a doua variantă ar fi mult mai puțin descurajantă pentru activitățile productive.

„Instabilitatea fiscală este o povară fiscală mai toxică decât un impozit efectiv plătit deoarece este doar un cost, fără vreun beneficiu real pentru altcineva”, susține Nechita.

Regula celor șase luni, ignorată în practică

Profesorul cere respectarea prevederilor articolului 4 din Codul fiscal, potrivit cărora modificările ar trebui adoptate prin lege, cu cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare, iar aplicarea lor să înceapă la 1 ianuarie.

În forma actuală, articolul folosește însă formularea „de regulă”, pe care Nechita o consideră responsabilă pentru slăbirea acestei reguli.

„Eu m-aș mulțumi dacă s-ar aplica măcar un an ceea ce scrie degeaba în articolul 4 al Codului Fiscal”, spune economistul. El consideră că respectarea acestor prevederi timp de zece ani ar oferi firmelor un cadru mult mai previzibil.

Reducerea deficitului presupune tăieri de cheltuieli

Radu Nechita susține că România poate reduce deficitul bugetar fără noi majorări de taxe, dar numai dacă statul face economii consistente. Printre măsurile propuse de profesor se numără reducerea numărului de primării și de agenții publice, eliminarea privilegiilor și oprirea finanțării companiilor de stat care acumulează pierderi.

Economistul propune și privatizarea transparentă sau închiderea firmelor de stat care nu pot funcționa viabil, în locul amânării repetate a deciziilor.

Banii economisiți ar trebui folosiți pentru reducerea datoriei publice și eliminarea unor impozite pe care profesorul le consideră nocive pentru economie.