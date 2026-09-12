 Trump, vizită în Irlanda cu o agendă neobișnuită: întâlniri oficiale și golf la propriul complex. Sunt anunțate proteste la Dublin | adevarul.ro
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Video Trump, vizită în Irlanda cu o agendă neobișnuită: întâlniri oficiale și golf la propriul complex. Sunt anunțate proteste la Dublin

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Președintele american Donald Trump a sosit sâmbătă în Irlanda, pentru o vizită de două zile în care agenda diplomatică se împletește cu interesele sale personale din domeniul golfului. Liderul de la Casa Albă a aterizat la Dublin puțin înainte de ora locală 08:25 (10:25 ora României), la bordul avionului prezidențial american. Trump a declarat că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și a susținut că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”. 

Președintele american Donald Trump.
Președintele american Donald Trump. Foto: AFP

„Nu vreau să provoc probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să o văd unită. Se va întâmpla în cele din urmă”, a declarat Donald Trump. Președintele american a adăugat că o reunificare a Irlandei ar fi „un lucru fantastic”, precizând că Regatul Unit va avea un cuvânt de spus în această privință. Declarațiile au fost făcute la Dublin, în prezența premierului irlandez Micheál Martin, conform Reuters.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin la câteva săptămâni după ce premierul britanic Andy Burnham a afirmat că organizarea unui referendum privind statutul Irlandei de Nord nu este luată în calcul în prezent.

Potrivit Acordului din Vinerea Mare din 1998, un referendum privind reunificarea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda poate fi convocat de guvernul britanic dacă există indicii că majoritatea populației ar susține o astfel de schimbare. Acordul a contribuit la încheierea celor aproximativ trei decenii de violențe dintre naționaliștii irlandezi, care susțineau reunificarea insulei, și unioniștii care doreau menținerea Irlandei de Nord în Regatul Unit.

Sondajele indică în continuare o majoritate favorabilă menținerii Irlandei de Nord în Regatul Unit, deși diferența s-a redus în ultimii ani, inclusiv pe fondul consecințelor Brexitului.

Sunt așteptate proteste împotriva lui Trump în Irlanda

În Irlanda sunt programate mai multe proteste împotriva președintelui american.

Manifestații împotriva politicilor administrației Trump și a războiului sunt anunțate la Dublin, dar și în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg, unde președintele american urmează să participe la un turneu de golf.

De asemenea, Irlanda are una dintre cele mai critice poziții față de Israel din Uniunea Europeană. În luna iulie, autoritățile de la Dublin au adoptat o lege care restricționează comerțul cu bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată, măsură criticată de parlamentari americani și de ambasadorul SUA în Irlanda.

Aproximativ 4.000 de polițiști și membri ai forțelor de securitate irlandeze au fost mobilizați pentru vizita lui Trump

Vizita presupune un dispozitiv de securitate de amploare. Aproximativ 4.000 de polițiști și membri ai forțelor de securitate irlandeze au fost mobilizați, operațiunea fiind estimată la circa 20 de milioane de euro, relatează AFP și News.ro.

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Întâlnire cu președintele Irlandei

Prima oprire a lui Donald Trump este o întâlnire cu președintele Irlandei, Catherine Connolly, într-o întrevedere desfășurată fără accesul jurnaliștilor. Întâlnirea este urmărită cu interes, în condițiile în care Connolly, reprezentantă a stângii irlandeze și critică a NATO, l-a criticat în trecut pe președintele american.

Oponenții lui Trump au anunțat manifestații la Dublin. Politologul Eoin O'Malley, de la Dublin City University, consideră însă că președintele Catherine Connolly trebuie să găsească un echilibru între pozițiile sale politice și relațiile dintre Irlanda și Statele Unite.

Ulterior, Trump se va întâlni cu premierul Micheál Martin. Pe agenda discuțiilor ar putea fi energia, în special presiunile administrației americane pentru ca Irlanda să cumpere mai mult gaz natural lichefiat din SUA, dar și războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și comerțul.

Destinația principală: terenul de golf deținut de Trump

Dincolo de întâlnirile oficiale, principala atracție a vizitei este complexul hotelier și de golf deținut de Trump Organization la Doonbeg, pe coasta de vest a Irlandei. Acolo se desfășoară Irish Open, competiție la care sunt așteptați aproximativ 40.000 de spectatori.

Profesorul Daniel Geary, de la Trinity College Dublin, a descris vizita drept una în care Trump vine în principal pentru a-și vedea complexul de golf, cu o oprire la Dublin pentru o întâlnire diplomatică.

Prezența președintelui american la propria proprietate a readus în discuție criticile privind amestecul dintre funcția sa publică și interesele de afaceri ale familiei Trump.

Vizita creează și provocări suplimentare pentru autoritățile irlandeze, deoarece stațiunea Doonbeg este situată într-o zonă izolată, iar evenimentul sportiv atrage zeci de mii de persoane.

Printre vedetele turneului se numără Rory McIlroy, al doilea jucător de golf al lumii. Nord-irlandezul, care a jucat anterior alături de Donald Trump, a declarat că prezența președintelui american va face competiția „diferită”.

Trump ar putea înmâna personal trofeul câștigătorului Irish Open, duminică seara.

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