Cântăreața Dua Lipa susţine protestele din Albania împotriva proiectului imobiliar al familiei Trump. „Mi se pare foarte inspiraţional”

Cântăreaţa britanică de origine kosovară Dua Lipa a salutat protestele din Albania împotriva unui complex turistic în care este implicată familia Trump, spunând că demersul i se pare ”inspiraţional”, într-un podcast difuzat marţi.

În fiecare zi începând cu sfârşitul lunii mai, manifestanţii au ieşit în stradă la Tirana pentru a protesta împotriva construcţiei, în cadrul unui proiect administrat de una dintre fiicele preşedintelui american Donald Trump, Ivanka, şi de soţului acesteia, Jared Kushner, unui complex hotelier de lux în zona unei rezervaţii naturale de pe litoralul albanez.

Într-o intervenţie din cadrul podcastului ei Service95 Book Club alături de scriitoarea albaneză Lea Ypi, Dua Lipa a spus că împărtăşeşte îngrijorările exprimate de manifestanţi în ceea ce priveşte transparenţa guvernului legată de aprobarea acestui proiect imobiliar, potrivit Agerpres.

”Mă îngrijorează principiul potrivit căruia guvernul a putut pur şi simplu să modifice legea pentru a eluda măsurile privind protecţia mediului fără nicio consultare publică”, a declarat vedeta pop în vârstă de 30 de ani, ai cărei părinţi sunt albanezi din Kosovo şi care este foarte ataşată de această regiune din Balcani.

”Mi se pare foarte inspiranţional să vezi măsura în care oamenii sunt implicaţi”, a adăugat ea, referindu-se la protestele zilnice.

Cântăreaţa a spus că problema este de natură structurală şi că trebuie acţionat conform unui model ”susţinut de populaţie”.

Proiectul acestui complexul turistic, evaluat la 4,6 miliarde de dolari (4 miliarde de euro), a fost prezentat pentru prima oară în 2024, însă valul de proteste a demarat după instalarea, în luna mai, a unor garduri din sârmă ghimpată şi sosirea unor buldozere pe una din plajele vizate de proiect.

Această mişcare a devenit un catalizator al furiei împotriva corupţiei guvernamentale. Protestatarii solicită de asemenea demisia prim-ministrului Edi Rama.

Declaraţiile cântăreţei au fost salutate de militanta de mediu albaneză Besjana Guri, care a precizat pentru AFP că este ”un mesaj puternic” la adresa guvernului albanez.

”Sunt convinsă că vocea ei va contribui la atragerea unei mai mari atenţii internaţionale asupra acestei controverse şi va amplifica temerile oamenilor care protestează la Tirana”, a declarat ea pentru AFP.