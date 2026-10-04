De la -6 la 29 de grade în doar câteva zile. Cum se schimbă vremea în România și când vine frigul

România a avut parte, duminică dimineață, 4 octombrie, de una dintre cele mai reci dimineți de la începutul toamnei. Temperaturile au coborât până la -6 grade Celsius în unele zone, în timp ce în zilele următoare vremea se încălzește rapid, iar maximele pot ajunge din nou la 26 de grade.

Cum se schimbă vremea în România și când vine frigul Foto: classpop

Diferențele au fost foarte mari mai ales între depresiunile intramontane și regiunile joase. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat -6 grade Celsius, iar la Întorsura Buzăului -5 grade. La Joseni, Toplița și Făgăraș au fost -3 grade, în timp ce la Brașov minima a coborât la -2 grade.

Frigul s-a simțit și în sudul țării. La Curtea de Argeș au fost 0 grade, la București-Băneasa s-a înregistrat 1 grad, iar la Ploiești 2 grade.

Vremea se încălzește rapid

Răcirea din ultimele zile este temporară. Începând de luni, 5 octombrie, temperaturile vor crește, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie.

Pentru perioada 5-12 octombrie, ANM estimează temperaturi medii peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri pozitive în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

În zilele următoare, maximele vor trece în multe regiuni de 20 de grade, iar în vest și sud-vest pot ajunge până la aproximativ 25-26 de grade. În București, temperaturile vor urca din nou peste 20 de grade.

Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne însă importante, mai ales în zonele depresionare, unde diminețile pot fi în continuare reci.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-12 octombrie

Luni, 5 octombrie, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă. În București, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade, iar minima nopții va fi de 6-7 grade. În zona periurbană, temperaturile pot coborî spre 3 grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab.

Pentru intervalul 5-12 octombrie, ANM estimează temperaturi medii peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri pozitive în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Marți, 6 octombrie, temperaturile diurne vor fi cu 3-6 grade peste mediile multianuale. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului.

Noaptea va rămâne rece în special în văi și în zonele joase. Minimele vor fi între 2 și 12 grade și pot coborî până la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. În Dealurile de Vest și pe litoral pot fi 13-14 grade.

În București sunt prognozate 25-26 de grade ziua și 5-8 grade noaptea.

Miercuri, 7 octombrie, vremea rămâne predominant frumoasă, iar temperaturile vor fi cu 4-7 grade peste mediile climatologice. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud.

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În Capitală, temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade, iar minima va fi de 7-9 grade.

Joi, 8 octombrie, temperaturile vor fi cu până la 7-9 grade peste mediile primei decade a lunii octombrie în unele regiuni. Maximele vor varia între 19-20 de grade pe litoral și 29 de grade, izolat, în vestul țării.

În București sunt prognozate 25-27 de grade.

Tot joi apar însă primele semne mai clare ale schimbării. În vest și nord-vest vor fi înnorări și local averse. Vântul se poate intensifica în Banat, Crișana, Moldova, pe litoral și în zona montană înaltă, unde sunt posibile viteze de 40-50 km/h, mai anunță meteorologii de la ANM.

Vineri, 9 octombrie, în vestul țării este prognozată o scădere a temperaturilor față de zilele precedente. În rest, schimbările termice vor fi mai puțin importante.

Maximele se vor situa între 19 și 27 de grade, iar minimele între 5 și 15 grade. Probabilitatea de înnorări, ploi și intensificări ale vântului va crește dinspre nord-vest.

În București, vremea rămâne caldă, cu 26-27 de grade, însă în timpul nopții crește probabilitatea de ploi și vânt.

Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va începe să devină mai rece și mai vântoasă. Sunt așteptate precipitații în zonele montane, precum și în nordul și estul țării.

Temperaturile maxime vor fi, în general, între 15 și 22 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade.

În București, maxima va coborî spre 20 de grade, iar minima va fi de 5-7 grade. Vântul va prezenta intensificări.

Duminică, 11 octombrie, temperaturile vor avea doar variații mici. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 23 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Înnorările, ploile și intensificările vântului vor fi mai probabile în zonele montane, precum și în nordul și centrul țării.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cu 20-21 de grade ziua și 7-9 grade noaptea.

De ce apar diferențe atât de mari

Temperaturile foarte scăzute din depresiunile intramontane sunt favorizate de nopțile senine și de vântul slab. Aerul rece, mai greu, se acumulează în zonele joase, ceea ce explică de ce în aceeași dimineață pot fi temperaturi negative în depresiunile din centrul țării și valori pozitive în regiunile joase.

În următoarele zile, schimbarea circulației maselor de aer va favoriza aducerea unui aer mai cald, ceea ce explică revenirea rapidă a temperaturilor.

Meteorolog: „Contrastele devin tot mai mari”

Meteorologul Roxana Bojariu a explicat, duminică, pentru Antena 3 CNN, că diferențele mari de temperatură și intensificarea unor fenomene meteo sunt influențate și de încălzirea globală.

„Încălzirea globală alimentează cu o cantitate mai mare de căldură, dar și o cantitate mai mare de vapori de apă toate sistemele de vreme”, a explicat climatologul.

Potrivit acesteia, acest context poate duce la fenomene mai intense și la diferențe mai mari de temperatură între regiuni.

„Tot acest cadru ne arată cum încălzirea globală nu doar aduce recorduri, dar accentuează severitatea multora dintre fenomene”, a declarat Roxana Bojariu.