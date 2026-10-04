Trapperul Ian, reținut 24 de ore după un gest extrem pe scena de la Arenele Romane: a urinat pe scenă

Trapperul Ian reținut pentru 24 de ore după ce a urinat pe scenă, în timpul concertului susținut vineri la Arenele Romane din București.

Trapperul Ian va fi audiat anchetat de Poliție după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane. Foto: Instagram

UPDATE Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore, după ce Poliția a administrat probe în dosarul deschis în urma incidentului de la concertul de la Arenele Romane.

Potrivit Poliției Capitalei, în urma probelor strânse în acest caz, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, arată Mediafax.

Știrea inițială

Poliția a deschis o anchetă după incidentul în care rapperul Ian a urinat pe scenă, în timpul concertului susținut vineri la Arenele Romane din București. Artistul a fost identificat și urmează să fie chemat la audieri.

Potrivit Poliției Capitalei, lucrătorii Secției 14 s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile apărute în mediul online. Înregistrarea momentului a fost distribuită ulterior pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok, notează Mediafax.

Ian, pe numele său Anghel Bogdan Georgian, este cercetat pentru posibila săvârșire a infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii au stabilit identitatea artistului și urmează să îl convoace pentru a da declarații.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Poliția precizează că, pe parcursul anchetei, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege.

Incidentul a avut loc vineri, la primul concert din turneul național susținut de Ian împreună cu Azteca. Mai mulți spectatori au filmat momentul în care rapperul a urinat pe scenă, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale și au generat numeroase reacții.

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