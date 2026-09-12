„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se anunță în Europa

Americanii se pregătesc pentru o iarnă 2026–2027 care ar putea fi influențată puternic de El Niño, fenomen climatic aflat în intensificare în Oceanul Pacific.Unele regiuni din Statele Unite ar putea avea parte de furtuni severe, ploi și ninsori abundente.

Fenomenul El Niño este legat de încălzirea neobișnuită a apelor din Oceanul Pacific ecuatorial. Foto: Magnific.com

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) estimează o probabilitate de peste 90% ca actualul episod să devină foarte puternic în toamnă și iarnă, iar unele regiuni s-ar putea confrunta cu furtuni severe, inundații, ploi abundente sau ninsori peste medie.

California și sud-estul SUA, printre cele mai expuse regiuni

California și statele din sud-estul Statelor Unite s-ar putea confrunta cu unele dintre cele mai puternice efecte ale fenomenului El Niño în iarna 2026–2027, potrivit unui meteorolog al Weather Prediction Center din cadrul NOAA, citat de Newsweek.

El Niño continuă să se intensifice în Oceanul Pacific și ar putea provoca în următoarele luni fenomene severe în mai multe regiuni ale Statelor Unite. Episoadele foarte puternice pot fi aduce inundații, furtuni puternice, secetă și temperaturi record în diferite părți ale lumii.

Tony Fracasso, meteorolog la Weather Prediction Center, a explicat pentru Newsweek că El Niño apare atunci când temperaturile de la suprafața oceanului în Pacificul de Est, în apropierea Ecuatorului și a coastelor Americii Centrale și de Sud, sunt mai ridicate decât în mod normal.

„Acolo se află acum temperaturile peste normal și aceasta este situația pe care prognozele o indică și pentru perioada de iarnă. Fenomenul poate modifica traseul furtunilor deasupra țării și cantitatea de aer cald care pătrunde peste Statele Unite, ținând în același timp aerul rece departe de mare parte din cele 48 de state continentale”, a declarat Fracasso pentru Newsweek.

Meteorologul a precizat însă că fiecare episod El Niño este diferit și că efectele nu sunt identice de la un an la altul. Totuși, în ultimele aproximativ 75 de ani, California a avut în general parte de mai multe precipitații în anii dominați de El Niño.

Șanse de peste 90% pentru un El Niño foarte puternic

NOAA estimează că există o probabilitate de peste 90% ca El Niño să devină foarte puternic în toamna și iarna 2026–2027. În analiza publicată la 13 august, instituția indica și o probabilitate de 69% ca actualul episod să atingă o intensitate „istorică”, depășind evenimentele El Niño înregistrate după 1950.

„În concluzie, El Niño se intensifică, existând o probabilitate de peste 90% pentru un eveniment foarte puternic în timpul toamnei și iernii 2026–2027 din emisfera nordică”, se arată în prognoza NOAA, citată de Newsweek.

California ar putea primi mai multe ploi, iar sudul Statelor Unite ar putea avea, în general, condiții mai umede. Statele de pe coasta Golfului Mexic și, posibil, Carolina de Nord și Carolina de Sud ar putea fi printre cele mai afectate de precipitații.

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În schimb, unele regiuni mai nordice, inclusiv zona Marilor Lacuri, ar putea avea condiții mai uscate. Deși El Niño favorizează în general temperaturi mai ridicate, episoadele de aer rece și ninsorile nu sunt excluse.

„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”

Meteorologul Jeff Berardelli a avertizat că El Niño ar putea primi un nou impuls în următoarele săptămâni, odată cu intensificarea vânturilor vestice din Pacificul tropical.

„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod, așa că mă aștept la unele fenomene fără precedent”, a scris meteorologul.

Potrivit acestuia, încălzirea apelor Pacificului ar putea duce la o intensitate maximă cu aproximativ 4 grade Celsius peste normal, depășind recordul din 2015.

„Pentru sudul Statelor Unite și Florida, asta înseamnă că până la sfârșitul toamnei se va forma un curent subtropical puternic, cu fronturi frecvente, vreme severă și precipitații aproape săptămânale. California va beneficia, la rândul ei, de această cantitate suplimentară de precipitații în timpul iernii”, a explicat Berardelli.

Actualul fenomen a fost deja numit informal „Super El Niño”, termen folosit pentru episoadele de intensitate excepțională. Meteorologii avertizează însă că există încă multe necunoscute privind evoluția acestuia.

Unde ar putea ninge mai mult în iarna 2026–2027

Primele prognoze sezoniere pentru iarna 2026–2027 indică un contrast puternic între diferitele regiuni ale Americii de Nord. Potrivit unei analize Severe Weather Europe, bazată pe modelele ECMWF și UKMO, un El Niño foarte puternic ar putea favoriza ninsori peste medie în mai multe zone din centrul, sudul și estul Statelor Unite.

Cele mai favorabile condiții pentru zăpadă sunt indicate în Sierra Nevada, Utah și în Munții Stâncoși centrali și sudici, inclusiv în Colorado, Arizona și New Mexico.

În ianuarie, potențialul pentru ninsori peste medie ar urma să crească și în Câmpiile Centrale și de Sud, Midwest, Valea Ohio și regiunea Mid-Atlantic. În februarie, această tendință s-ar putea extinde pe o mare parte din jumătatea sudică a Statelor Unite.

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În schimb, nord-vestul SUA, zona Marilor Lacuri și sudul Canadei ar putea avea mai puțină zăpadă decât media sezonieră.

Ce ar putea însemna El Niño pentru Europa

Pentru Europa, primele prognoze sunt aproape opuse celor din unele regiuni ale Statelor Unite. Severe Weather Europe arată că modelele ECMWF și UKMO indică, în ansamblu, cantități de zăpadă sub media normală în mare parte a continentului în iarna 2026–2027.

„În general, vedem o prognoză foarte slabă pentru zăpadă. Se estimează cantități sub normal în cea mai mare parte a continentului, cu excepția zonelor înalte, precum Alpii, și a regiunilor mai reci din nord și nord-est”, arată analiza Severe Weather Europe.

Cauza principală ar fi un flux vestic mai blând dinspre Atlantic, favorizat de diferențele de presiune dintre nordul și sudul Europei. În Alpi, zonele aflate la peste aproximativ 1.800–2.000 de metri altitudine ar putea avea condiții mai bune pentru acumularea stratului natural de zăpadă.

Pentru februarie, prognoza indică deficite de ninsoare în mare parte din centrul, vestul, nord-vestul și sudul Europei, în timp ce nordul și nord-estul continentului ar putea avea condiții mai favorabile.