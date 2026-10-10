Președintele american Donald Trump consideră că Ucraina ar trebui să-și schimbe liderul și îl acuză pe Volodimir Zelenski că provoacă probleme economiei mondiale prin atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Liderul de la Casa Albă susține că Washingtonul i-ar fi permis Kievului să atace Rusia, cu excepția infrastructurii petroliere, pe fondul riscului unei crize globale a combustibililor.

„Cred că a venit timpul ca Ucraina să-și schimbe președintele. (…) Zelenski vrea să creeze probleme lumii. Vrea să le creeze probleme fermierilor noștri, atacând rafinăriile de petrol rusești”, a declarat Donald Trump într-un comentariu pentru presa americană.

Liderul american a afirmat că administrația sa i-ar fi transmis președintelui ucrainean că poate continua atacurile asupra Rusiei, dar nu asupra rafinăriilor. Potrivit lui Trump, astfel de operațiuni ar putea agrava deficitul de combustibil și ar avea consecințe la nivel mondial.

„I-am spus: «Fă ce vrei, dar nu lovi motorina, pentru că este o problemă mare, o penurie serioasă». Și ce face el? Se duce și lovește combustibilul diesel”, a afirmat președintele SUA.

Trump a susținut și că războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să înceapă și a pus izbucnirea conflictului pe seama „incompetenței”, fără să precizeze la cine se referă.

Reacții la declarațiile lui Trump

Andrii Kovalenko, fost șef al Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina și militar, a comentat afirmațiile președintelui american, apreciind că acestea trebuie privite și în contextul alegerilor intermediare din Statele Unite, potrivit focus.ua.

„Nu vă mai frământați atât din cauza cuvintelor politicienilor, mai ales ale celor care au alegeri la ușă. Politicienii mint și fac spectacol”, a transmis Kovalenko.

La rândul său, observatorul militar israelian Yigal Levin a subliniat că decizia privind conducerea Ucrainei aparține exclusiv ucrainenilor, nu Statelor Unite, Chinei sau Europei. Levin a criticat poziția lui Trump și a susținut că președintele american ar trebui să ia în calcul și punctul de vedere al cetățenilor SUA înainte de a-i prezenta pe ucraineni drept adversari ai americanilor.

Rusia și Ucraina și-au intensificat recent atacurile, vizând instalațiile de producere a energiei și cele de transport, precum și principalele noduri logistice.

Trump spune că Putin a fost de acord cu o livrare masivă de motorină în întreaga lume

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că a obținut acordul liderului rus Vladimir Putin pentru suplimentarea livrărilor de motorină către Statele Unite și piețele din întreaga lume, o măsură menită să tempereze creșterea prețurilor la energie, amplificată de conflictul cu Iranul. Volodimir Zelenski a criticat decizia, afirmând că măsura îi oferă Moscovei resurse suplimentare pentru continuarea războiului. Liderul de la Kiev a descris acordul drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

De asemenea, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat acordul, avertizând că suspendarea sancțiunilor americane ar putea aduce venituri suplimentare Kremlinului pentru continuarea războiului din Ucraina. Uniunea Europeană nu intenționează să relaxeze presiunea asupra Moscovei.