Mutarea din Cluj-Napoca în orașe precum Oradea și Alba Iulia nu înseamnă neapărat o viață mai ieftină sau mai multe avantaje, avertizează unii români care au trecut prin această experiență. În timp ce unii regretă plecarea din cauza salariilor mai mici și a ofertei limitate de locuri de muncă, alții spun că au câștigat liniște, timp și posibilitatea de a-și cumpăra o locuință. Discuțiile au reaprins dezbaterea despre cât de mult mai justifică oportunitățile din Cluj costurile ridicate ale vieții.

Cluj-Napoca. Foto: Primăria municipiului Cluj-Napoca

„Mutatul în orașe mai mici, cu speranța că vei trăi mai bine, e un mit”, susține un român, într-o postare pe platforma Reddit.

Acesta a relatat experiențele unor cunoscuți care au renunțat la viața din Cluj-Napoca, în speranța unor costuri de trai mai reduse.

„Niște prieteni s-au mutat din Cluj în Oradea cu speranța costurilor de trai mai ieftine. Surpriză – plătesc mai mult pe chirie și câștigă mai puțin. Alte cunoștințe au plecat de la Cluj la Alba Iulia. La fel, pe salarii mai mici și chirie cu doar 50 de euro mai ieftină decât ce plăteau la Cluj. Deja sunt plictisiți și regretă. El a fost dat afară de la muncă și nu își găsește nimic în afară de depozite”, a relatat acesta.

Alba Iulia și Oradea, tot mai atractive

Experiențele apropiaților săi l-au făcut să aprecieze mai mult oportunitățile oferite de Cluj-Napoca.

„Am ajuns să apreciez posibilitățile din Cluj mai mult. O fi scump, dar se găsesc și chirii decente la preț OK, iar în comparație cu alte orașe, măcar ai șansa la un loc de muncă mai bine plătit dacă ai ceva studii”, a adăugat românul.

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Cele două municipii amintite de acesta sunt printre orașele din România care au cunoscut transformări spectaculoase în ultimele două decenii.

Oradea, a cărei zonă metropolitană numără aproximativ 250.000 de locuitori, a devenit un important centru economic al vestului României, beneficiind de apropierea frontierei cu Ungaria și de dezvoltarea parcurilor industriale.

Potrivit bilanțului prezentat în 2025 de autoritățile locale, investițiile private au depășit un miliard de euro, iar valoarea proiectelor publice finanțate prin fonduri europene a atins 1,6 miliarde de euro între 2008 și 2025. Modernizarea infrastructurii și restaurarea clădirilor istorice în stil Art Nouveau și Secession au sporit atractivitatea municipiului.

Alba Iulia, cu aproximativ 65.000 de locuitori, se numără printre puținele municipii reședință de județ din România care au înregistrat o creștere a populației între recensămintele din 2011 și 2021. Investițiile de peste 50 de milioane de euro în restaurarea Cetății Alba Carolina au transformat orașul Marii Uniri într-o destinație turistică importantă, în timp ce construcția autostrăzilor A1 și A10 i-a asigurat legături rapide cu Cluj-Napoca, Sibiu, Deva și Târgu Mureș.

Cluj-Napoca, atractiv și scump

Locurile de muncă, viața culturală și socială se numără printre principalele avantaje ale Clujului, în opinia multor români.

„Ies în oraș de minim trei ori pe săptămână. La cafea, restaurant, degustări de vin, arareori la câte un film, la evenimente de genul TIFF, Untold, Festivalul Vinului, Jazz in the Park. În weekend mă plimb prin centru și îți spun sincer că îmi dă vibe de city-break. E curat, e civilizat, sunt oportunități, sunt tot felul de opțiuni”, a comentat un localnic.

Pentru alții, cercul de prieteni pe care și l-au format în Cluj justifică diferențele de costuri dintre acesta și alte orașe.

„Pentru mine nu se justifică să dau 400 de euro chirie pe același apartament în orașul de unde vin, pentru că nu am ce să fac în orașul ăla. Toți oamenii faini pe care îi știu din liceu au plecat de acolo. Cei mai mulți au ajuns în Cluj și am și găsit oameni faini pe aici. Până la urmă, plătesc pentru viața socială”, a mărturisit un român.

Un fost locuitor al Clujului, care a petrecut 15 ani în municipiu înainte de a se muta într-un oraș aflat la două ore distanță, susține însă că viața aici era mult mai accesibilă în trecut.

„Acum 10–15 ani era altceva. Prețuri decente și la achiziția unui imobil, chirii decente și ieșitul în oraș ca student sau proaspăt angajat era super OK. Țin minte că lucram la un call-center pe vreo 15 milioane și îmi permiteam să stau în chirie (cu încă doi băieți), să mănânc în oraș, să și ies în club”, a relatat acesta.

În prezent, chiar și familiile cu două salarii întâmpină dificultăți în achiziția unei locuințe, consideră românul.

„Să nu mai zic despre achiziția unui imobil cu trei camere, care nu înțeleg cine și-l permite. Adică 250–300 de mii de euro? Păi ce salariu trebuie să aibă ambii membri ai familiei, astfel încât să își permită un credit de genul?”, s-a întrebat acesta.

Românul revine ocazional în Cluj, însă vizitele îi amintesc de motivele pentru care a ales să plece.

„Eu unul, dacă mă apucă dorul, mă sui în mașină și merg două ore până în Cluj și îmi fac damblaua. Când mai vin pentru muncă și mai stau câteva zile în Cluj, îmi aduc aminte de ce am plecat: aglomerație și 60 de lei o pizza, 80 de lei un burger”, a adăugat acesta.

Oradea, descrisă de localnici

În ciuda investițiilor care au transformat Oradea, unii români susțin că municipiul nu poate rivaliza cu Cluj-Napoca în privința oportunităților profesionale și a vieții sociale.

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„Oradea e doar marketingul extrem ca să atragă turiști, un centru renovat și pasaje de circulație. Atât. Viața e extrem de plictisitoare aici și joburile le găsești doar în depozite și industrii, fabrici. Viața e la fel de scumpă ca în Cluj-Napoca, dar fără oportunități și viață socială”, a susținut un român.

Altcineva s-a arătat nemulțumit de posibilitățile de petrecere a timpului liber în Oradea.

„Orașul chiar e mort. Dacă ești tânăr, nu prea ai ce să faci decât să ieși în parc, dacă e vreme bună, sau să mergi la mall. După ora 22, nu prea mai ai ce să faci, se închide cam tot, viață de noapte zero. De la un moment dat nu mai ai nicio idee unde să ieși împreună cu partenerul, deoarece ai făcut tot și ai văzut tot”, a relatat acesta.

Nici perspectivele profesionale ale municipiului nu îl mulțumesc.

„Cele mai multe joburi disponibile sunt de șofer sau lucrător comercial, dar și acelea pe pile. E frumos în centru și pe Republicii, dar asta nu o să îmi plătească chiria, care deja a ajuns lejer comparabilă cu Clujul, iar salariile au rămas la nivel de comună. E frumos orașul, dar ca turist”, a adăugat acesta.

Alți români au relatat însă experiențe cu totul diferite ale unor cunoscuți care s-au stabilit în Oradea.

„Eu cunosc oameni care au plecat de la București la Oradea și câștigă mai bine. Ba mai mult, nu mai stau două ore dus-întors pe drum la lucru. Alte cunoștințe, cu banii cu care și-au vândut apartamentul în Cluj, în Oradea și-au luat casă, la cheie, doar s-au mutat. Din nou, trafic OK, serviciu și-au găsit ușor, aceiași bani”, a relatat un român.

Nici superioritatea Clujului în privința atracțiilor culturale și a posibilităților de recreere nu i-a convins pe toți.

„Ce muzee speciale ai în Cluj care fac expoziții speciale foarte des? Că și în Oradea, de exemplu, ai muzee și ai și cetate (cu festival medieval cu turniruri și plin ochi de oameni), aquapark și băi termale la doi pași. Și în Alba Iulia ai muzee și mai ai și fortificațiile care sunt impresionante pentru zona asta”, a arătat altcineva.

De ce preferă unii români orașele mai mici în locul Clujului

Locuințele mai accesibile, traficul mai redus și timpul liber sunt câteva dintre avantajele orașelor mai mici, amintite de români.

„Povestea cu prietenii tăi spune mai mult despre apartamentele pe care le-au ales ei decât despre Oradea sau Alba Iulia. După anunțuri, un apartament cu două camere e în jur de 400 de euro în Oradea și 350–380 de euro în Alba Iulia, față de aproximativ 580 de euro în Cluj. Adică cu 30–35% mai ieftin, nu cu 50 de euro”, a comentat un român.

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Acesta a atras atenția și asupra timpului pierdut zilnic în trafic.

„Iar viața nu e doar salariu și cumpărături. Contează și cât timp pierzi până la job. Una e să faci 75 de minute pe traseul Florești – Bulevardul Muncii și alta e să faci 15 minute pe centură sau chiar pe jos. Timpul ăsta nu apare pe fluturaș, dar îl plătești în fiecare zi. Mai înseamnă și parcuri, locuri de agrement, zoo sau piscină”, a adăugat acesta.

Românul care a locuit 15 ani în Cluj susține că mutarea într-un oraș mai mic i-a oferit mai multă siguranță financiară.

„Sunt mutat de vreo șapte ani din Cluj și nu regret nimic. Stau într-un oraș mai mic, mai liniștit și lucrez remote. În anii ăștia mi-am achiziționat aici o casă pe care am și plătit-o (deoarece era sub un coteț de două camere în Cluj)”, a povestit acesta.

Posibilitatea de a lucra de la distanță a încurajat astfel de mutări, însă pierderea locului de muncă poate schimba radical situația celor stabiliți în provincie.

„Câțiva prieteni de-ai mei s-au mutat acasă, tot cu gândul că în Cluj viața a devenit din ce în ce mai scumpă. În fine, au construit case, pe care aici nu și-ar fi permis să le facă. Însă fiecare dintre ei încă lucrează la jobul pe care îl avea când a plecat de aici, deci firma este în Cluj, iar ei lucrează remote”, a relatat un român.

Un alt român consideră că oferta mai restrânsă de locuri de muncă rămâne principalul dezavantaj al orașelor de provincie.

„În afară de Cluj, Timișoara, Iași și București, piața muncii practic e inexistentă. Putem să ne plângem de Cluj oricât dorim, dar, din păcate, nu ai foarte multe alternative. Orașele mici sunt OK dacă ești un pensionar sănătos. Sau dacă chiar lucrezi remote și ai garanție de la Dumnezeu că nu vei fi dat afară niciodată”, a susținut acesta.

Un fost locuitor al Clujului consideră însă că experiențele nereușite ale unor români care au ales să părăsească municipiul nu ar trebui generalizate.

„Am trăit 40 de ani în Cluj și, până nu m-am mutat, nu mi-am dat seama cât de mic și lipsit de posibilități e. Are avantajele lui, mai ales pentru anumite domenii, dar nu e singura variantă. Faptul că unor cunoscuți nu le-a mers într-un oraș nu înseamnă că mutatul din Cluj e o greșeală”, a concluzionat acesta.