Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat marți, pe Facebook, că a fost chemat joi, la ora 11:00, la Parchetul General, în calitate de suspect.

George Simion, președinte AUR Foto: Facebook

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de suspect la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunţăm”, a scris Simion.

Potrivit unor surse judiciare, liderul AUR a fost citat pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal deschis după declarațiile sale din martie 2025. Acestea îi vizau pe membrii Biroului Electoral Central (BEC) care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ancheta, deschisă după declarațiile din martie 2025

Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunțat că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, în legătură cu o postare a liderului AUR.

„În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în Bucureşti, preşedintele unui partid politic, care este, totodată, şi deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declaraţii prin care a incitat la violenţă”, transmitea atunci Parchetul General.

Ancheta a început după ce Simion a scris pe Facebook că membrii BEC care au decis invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

Ulterior, într-o conferință de presă, liderul AUR și-a nuanțat declarația, susținând că se referea la înlăturarea privilegiilor și a pensiilor speciale, nu la violență.

„Nu vorbeşte nimeni despre a da foc la ţară. Despre declaraţiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (...) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiţi exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaştem, cu siguranţă că nu acei bieţi amărâţi membri ai BEC, şi trebuie jupuiţi de privilegii, trebuie jupuiţi de pensii speciale şi trebuie jupuiţi şi înlăturaţi de la conducerea statului paşnic şi democratic”, declara atunci Simion.

Parchetul General respinge acuzațiile

Potrivit instituției, procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Parchetul General respinge, totodată, orice interpretare potrivit căreia demersurile judiciare ar avea o motivație politică.