 Reacția vehementă a lui Zelenski după acordul lui Trump privind motorina rusească. „Un cadou făcut lui Putin” | adevarul.ro
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Reacția vehementă a lui Zelenski după acordul lui Trump privind motorina rusească. „Un cadou făcut lui Putin”

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat decizia lui Donald Trump de a permite Rusiei să exporte motorină către Statele Unite și piețele internaționale, afirmând că măsura îi oferă Moscovei resurse suplimentare pentru continuarea războiului. Liderul de la Kiev a descris acordul drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

Zelenski îl critică pe Trump pentru acordul privind motorina rusească.
Zelenski îl critică pe Trump pentru acordul privind motorina rusească. Foto: AFP

Reacția a venit după ce președintele american a anunțat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei internaționale. Trump a susținut că înțelegerea ar putea contribui la reducerea prețurilor la carburanți.

„Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință și, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin și să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale.

Liderul ucrainean a criticat și momentul anunțului, făcut în timp ce o delegație ucraineană ajungea în Florida pentru discuții cu emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump.

„Chiar în acest moment, când echipa noastră poartă discuții cu echipa americană în Florida, președintele SUA are o convorbire cu liderul de la Kremlin, cu liderul acestui război, cu liderul acestei agresiuni”, a declarat Zelenski.

Într-un interviu acordat publicației Axios, președintele ucrainean a descris înțelegerea drept „incorectă și lipsită de onestitate”, comparând-o cu un cadou de ziua de naștere pentru Vladimir Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul săptămânii.

„Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea și niciun beneficiu lumii civilizate”, a scris Zelenski.

El a susținut, de asemenea, că echipa ucraineană de negociatori riscă să fie folosită în contextul discuțiilor dintre Washington și Moscova.

„Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca o perdea de fum. Iar acest lucru este categoric incorect. Cu siguranță, nu așa ar trebui să se comporte partenerii”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski și-a încheiat declarațiile revenind asupra criticilor la adresa deciziei americane: „Și este o decizie slabă. Din păcate, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei!”.

Trump a anunțat că Rusia ar urma să livreze alte 500.000 de tone de motorină în noiembrie și cantități suplimentare ulterior. Administrația americană a autorizat temporar, printr-o derogare de la sancțiuni, furnizarea motorinei rusești către piețele internaționale.

Totuși, experții citați de Associated Press consideră că livrările anunțate ar putea avea un efect limitat asupra prețurilor, în condițiile în care piața mondială se confruntă cu probleme de aprovizionare și cu perturbări ale transporturilor.

Foști oficiali americani au pus la îndoială și capacitatea Rusiei de a furniza întreaga cantitate anunțată de Trump. În plus, acordul marchează o schimbare de direcție în politica Washingtonului față de exporturile energetice rusești, în contextul războiului din Ucraina.

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