Trump promite miliarde de dolari în plăți directe cu câteva săptămâni înainte de alegerile intermediare, în special în statele unde se anunță lupte strânse

Președintele american Donald Trump a anunțat mai multe plăți directe pentru milioane de americani, cu câteva săptămâni înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, care vor decide dacă republicanii își păstrează controlul asupra Congresului. Suma totală a plăților promise este de 2,35 miliarde de dolari, scrie agenția Reuters.

Promisiunile lui Donald Trump pentru americani Foto: AFP

Plăți pentru vârstnici și pentru titularii de asigurări Obamacare

Pe 2 octombrie, Trump a spus că Guvernul va acorda câte 90 de dolari pentru 20,8 milioane de persoane înscrise la Medicare Part B, componenta programului federal de asigurări de sănătate pentru vârstnici. Casa Albă a precizat că plățile unice vor ajuta la compensarea creșterii costurilor medicale. Banii ar urma să vină dintr-un fond destinat îmbunătățirii programului.

Majoritatea celor 70,6 milioane de americani înscriși la Medicare nu vor primi acești bani. Sunt excluse:

-persoanele cu venituri mici, ale căror contribuții la Medicare Part B sunt acoperite de program;

-persoanele cu venituri mari, care plătesc o contribuție suplimentară;

-cei înscriși la planurile private Medicare Advantage.

Contribuția standard la Medicare Part B este de 202,90 de dolari pe lună.

Reuters notează că este cel puțin al doilea avantaj promis de Trump vârstnicilor, un electorat influent, care votează în număr mare la alegerile intermediare. Legea „One Big Beautiful Bill", adoptată anul trecut, a introdus deja facilități fiscale pentru persoanele de peste 65 de ani, în urma unei promisiuni din campania din 2024.

Administrația a promis, de asemenea, câte 500 de dolari pentru 950.000 de persoane care își cumpără asigurarea medicală prin portalul federal healthcare.gov. Multe dintre ele au văzut cum primele de asigurare au crescut puternic după ce Congresul, controlat de republicani, nu a prelungit programul de subvenții care a expirat la sfârșitul lui 2025. Casa Albă spune că banii reprezintă o despăgubire pentru „taxele excesive" introduse în timpul fostului președinte democrat Joe Biden.

Nici aceste plăți nu vor ajunge la toți cei 19 milioane de beneficiari ai programului Obamacare. Sunt excluși cei care primesc asigurare subvenționată și locuitorii celor 20 de state cu propriile platforme de asigurări.

Potrivit unei analize Reuters a datelor guvernamentale, aproximativ 71% dintre cei care au dreptul la plăți trăiesc în state unde se așteaptă o luptă strânsă pentru Senatul SUA sau pentru funcția de guvernator.

Alte promisiuni

Pe 9 septembrie, Trump a promis câte 5.000 de dolari tuturor adulților americani, cu condiția ca republicanii să păstreze controlul asupra Congresului în noiembrie. Măsura ar costa 1,2 trilioane de dolari, adică aproximativ 16% din bugetul federal. Ideea nu are însă sprijin semnificativ în Congres, care ar trebui să o aprobe.

Pe 5 octombrie, administrația a anunțat 150 de milioane de dolari pentru construirea unor linii de transport al energiei în Alaska. În aceeași zi, vicepreședintele J.D. Vance făcea campanie în acest stat pentru senatorul republican Dan Sullivan, care are o cursă dificilă pentru realegere. Cu o săptămână înainte, Trump anunțase planuri pentru un gazoduct de gaz natural lichefiat în Alaska, dar Vance a spus că detaliile trebuie încă lucrate.

Contextul electoral

Un sondaj recent, comandat de Bipartisan Policy Center Action și American Policy Ventures, arată că mai mulți americani spun că intenționează să voteze cu un candidat democrat decât cu unul republican la alegerile intermediare din 2026. Presa scrie că republicanii se tem de un val democrat, care ar putea da Partidului Democrat majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat. O pierdere a Congresului ar influența ultimii doi ani din mandatul lui Trump.