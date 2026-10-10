Kaja Kallas critică acordul SUA privind motorina rusească: „Moscova primește venituri suplimentare pentru a-și duce războiul”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat acordul anunțat de Statele Unite privind livrările de motorină rusească pe piețele internaționale, avertizând că suspendarea sancțiunilor americane ar putea aduce venituri suplimentare Kremlinului pentru continuarea războiului din Ucraina. În schimb, Uniunea Europeană nu intenționează să relaxeze presiunea asupra Moscovei.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Foto: EPA-EFE

„Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-și duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru”, a scris Kaja Kallas, sâmbătă, pe X.

Kallas a atras atenția și asupra intensificării atacurilor rusești. Potrivit acesteia, loviturile Rusiei au ucis peste 80 de civili ucraineni în decurs de două zile, în timp ce Moscova și-a intensificat atacurile hibride împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și a aliaților din NATO.

Trump a anunțat un acord privind exporturile de motorină rusească

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a negociat livrarea unor cantități mari de motorină rusească pe piețele americană și internațională. Pentru a permite tranzacțiile, Washingtonul ar fi decis suspendarea unor sancțiuni impuse Moscovei.

Decizia a provocat nemulțumirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a calificat-o drept „nedemnă”.

UE pregătește extinderea listei de sancțiuni

Luni, miniștrii de externe ai statelor membre UE urmează să adauge oficial aproximativ 1.600 de nume pe lista persoanelor și entităților vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina. Lista este actualizată o dată la șase luni, iar modificările au fost aprobate în unanimitate de cele 27 de state membre.

În prezent, măsurile restrictive europene se aplică unui număr de aproximativ 3.000 de persoane și entități considerate implicate în acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva Rusiei începând din martie 2014, ca reacție la anexarea ilegală a Crimeei. Măsurile au fost extinse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 și după anexarea ilegală de către Moscova a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.