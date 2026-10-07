„Cadoul” Rusiei pentru Putin, de ziua lui de naștere: 11 morți și 34 de răniți în Ucraina. Zelenski: „Unul dintre cele mai josnice atacuri”

Volodimir Zelenski a denunțat unul dintre cele mai „josnice” atacuri rusești asupra Ucrainei, soldat cu cel puțin 11 morți și 34 de răniți, inclusiv copii. Liderul de la Kiev susține că armata rusă a lansat aproximativ 70 de rachete, multe dintre ele balistice, precum și drone Shahed, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani.

Atac devastator în Ucraina Foto: X

Una dintre cele mai grave lovituri a vizat orașul Priluki, din regiunea Cernihiv, unde un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost distrus. Potrivit lui Zelenski, cinci persoane au fost ucise, iar alte 26 au fost rănite, printre acestea aflându-se și cinci copii.

„Astăzi, ca «dar de ziua de naștere» pentru Putin, armata rusă a distrus un bloc de locuințe în Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obișnuit cu cinci etaje. Din păcate, până în acest moment, au fost raportate cinci persoane ucise și 26 de răniți, inclusiv cinci copii. Este posibil ca în continuare să se afle oameni sub dărâmături”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a precizat că salvatorii au lucrat fără întrerupere pentru a căuta victimele și pentru a scoate oamenii dintre ruine.

Blocuri de locuințe lovite în mai multe orașe

Atacurile rusești au provocat victime și pagube și în alte localități din Ucraina. În Dnipro, cinci blocuri de locuințe au fost avariate, în timp ce în Kremenciuk au fost afectate alte patru clădiri înalte. În aceste zone, două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite, potrivit bilanțului prezentat de Zelenski.

Volodimir Zelenski, liderul ucrainean Foto: EOA-EFE

Un bloc de locuințe din Zaporojie a fost avariat în urma unui atac cu drone. La Kiev, două persoane au fost ucise, iar alte două victime au fost raportate în orașul Oleksandria.

„Transmit condoleanțele mele tuturor familiilor și celor dragi ai celor uciși”, a transmis președintele ucrainean.

În total, infrastructura din Kiev și din alte 12 regiuni ale Ucrainei a fost atacată în timpul nopții.

Infrastructura energetică, printre principalele ținte

Potrivit lui Zelenski, una dintre principalele ținte ale atacurilor a fost infrastructura energetică ucraineană. „Una dintre principalele ținte a fost infrastructura noastră energetică. Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”, a afirmat liderul de la Kiev.

Zelenski a spus că atacul a fost unul de o amploare deosebită și că Rusia a folosit aproximativ 70 de rachete. „A fost unul dintre cele mai josnice atacuri: 70 de rachete în total, multe dintre ele balistice, precum și «Shahed-uri». Din păcate, doar o parte dintre ele au fost doborâte. Rachetele balistice rusești rămân cea mai mare provocare”, a spus Zelenski.

În contextul noului val de atacuri, președintele ucrainean a insistat asupra necesității unor noi rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Sistemele de apărare antiaeriană sunt, în acest moment, o necesitate vitală pentru noi. De aceea, în fiecare zi căutăm rachete pentru sistemele Patriot, care pot și trebuie să protejeze viețile oamenilor de aici, în spațiul aerian ucrainean”, a transmis Zelenski.

Atacul de amploare a avut loc chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Liderul rus este născut pe 7 octombrie 1952.