 „Cadoul” Rusiei pentru Putin, de ziua lui de naștere: 11 morți și 34 de răniți în Ucraina. Zelenski: „Unul dintre cele mai josnice atacuri” | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Cadoul” Rusiei pentru Putin, de ziua lui de naștere: 11 morți și 34 de răniți în Ucraina. Zelenski: „Unul dintre cele mai josnice atacuri”

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Volodimir Zelenski a denunțat unul dintre cele mai „josnice” atacuri rusești asupra Ucrainei, soldat cu cel puțin 11 morți și 34 de răniți, inclusiv copii. Liderul de la Kiev susține că armata rusă a lansat aproximativ 70 de rachete, multe dintre ele balistice, precum și drone Shahed, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. 

Atac devastator în Ucraina
Atac devastator în Ucraina Foto: X

Una dintre cele mai grave lovituri a vizat orașul Priluki, din regiunea Cernihiv, unde un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost distrus. Potrivit lui Zelenski, cinci persoane au fost ucise, iar alte 26 au fost rănite, printre acestea aflându-se și cinci copii.

„Astăzi, ca «dar de ziua de naștere» pentru Putin, armata rusă a distrus un bloc de locuințe în Priluki, în regiunea Cernihiv. Era un bloc obișnuit cu cinci etaje. Din păcate, până în acest moment, au fost raportate cinci persoane ucise și 26 de răniți, inclusiv cinci copii. Este posibil ca în continuare să se afle oameni sub dărâmături”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a precizat că salvatorii au lucrat fără întrerupere pentru a căuta victimele și pentru a scoate oamenii dintre ruine.

Blocuri de locuințe lovite în mai multe orașe

Atacurile rusești au provocat victime și pagube și în alte localități din Ucraina. În Dnipro, cinci blocuri de locuințe au fost avariate, în timp ce în Kremenciuk au fost afectate alte patru clădiri înalte. În aceste zone, două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite, potrivit bilanțului prezentat de Zelenski.

Volodimir Zelenski, liderul ucrainean
Volodimir Zelenski, liderul ucrainean Foto: EOA-EFE

Un bloc de locuințe din Zaporojie a fost avariat în urma unui atac cu drone. La Kiev, două persoane au fost ucise, iar alte două victime au fost raportate în orașul Oleksandria.

„Transmit condoleanțele mele tuturor familiilor și celor dragi ai celor uciși”, a transmis președintele ucrainean.

În total, infrastructura din Kiev și din alte 12 regiuni ale Ucrainei a fost atacată în timpul nopții.

Infrastructura energetică, printre principalele ținte

Potrivit lui Zelenski, una dintre principalele ținte ale atacurilor a fost infrastructura energetică ucraineană. „Una dintre principalele ținte a fost infrastructura noastră energetică. Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”, a afirmat liderul de la Kiev.

Zelenski a spus că atacul a fost unul de o amploare deosebită și că Rusia a folosit aproximativ 70 de rachete.  „A fost unul dintre cele mai josnice atacuri: 70 de rachete în total, multe dintre ele balistice, precum și «Shahed-uri». Din păcate, doar o parte dintre ele au fost doborâte. Rachetele balistice rusești rămân cea mai mare provocare”, a spus Zelenski.

În contextul noului val de atacuri, președintele ucrainean a insistat asupra necesității unor noi rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Sistemele de apărare antiaeriană sunt, în acest moment, o necesitate vitală pentru noi. De aceea, în fiecare zi căutăm rachete pentru sistemele Patriot, care pot și trebuie să protejeze viețile oamenilor de aici, în spațiul aerian ucrainean”, a transmis Zelenski.

Atacul de amploare a avut loc chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Liderul rus este născut pe 7 octombrie 1952.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?
gandul.ro
image
Nobelul pentru Chimie 2026, pentru un mister care a rezistat peste 100 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
mediafax.ro
image
Tatăl lui Matei Ilie, dezvăluiri după duelul fiului său cu Salah și mesaj pentru naționala lui Hagi: „Ne vom reveni! Au o mare sete de revanșă”
fanatik.ro
image
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
libertatea.ro
image
Bilanțul Armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
digisport.ro
image
Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache
click.ro
image
”Un obiect deosebit de interesant”. Un satelit-spion polonez a surprins noua armă pe care China o construiește într-un port
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
10.000 de rezerviști din București și Ilfov, chemați la antrenamente. Imagini din poligonul Domnești
observatornews.ro
image
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce avere are Călin Georgescu? S-a pus sechestru pe conturile fostului candidat la prezidențiale
playtech.ro
image
Sfatul lui Giovanni Becali pentru Ianis Hagi. Mărturie tulburătoare după dezastrele de la echipa națională
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
digisport.ro
image
Ce să știi despre cel de-al treilea ochi și care sunt metodele prin care poți activa intuiția
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul în care locuiește actorul turc Can Yaman în Italia. Are piscină infinity și o terasă spectaculoasă. Locuința lui din Roma arată de vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Călin Georgescu! Procurorii DIICOT au decis astăzi cu soția de față!
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo, scrisoare uluitoare după scandalul de la națională: „Acesta este, credeți-mă, adevărul în forma sa cea mai pură.”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
O doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă
click.ro
image
Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce vrea să obțină cântăreața
click.ro
image
Maurice Munteanu, fascinat de apariția lui Nicole Kidman: „Felul în care întoarce capul e definiția modernă a sexualității”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Caz grav în Manchester. Doi români au ajuns în arest după agresarea sexuală a unei minore de 14 ani
image
O doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă

OK! Magazine

image
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale